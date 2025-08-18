В Ташкенте завершили строительство Олимпийского городка — объект посетил президент
В Ташкенте завершилось строительство Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
В городке расположены пять основных спортивных объектов. Все они будут энергоэффективными. Над автостоянками установят солнечные панели.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Олимпийский городок, построенный в Ташкенте на площади более 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Строительство началось 9 ноября 2022 года. Уникальный проект стоимостью почти $290 млн реализовала компания CAMC Engineering в соответствии с международными стандартами.
В городке расположены пять основных спортивных объектов. В их числе — велодром, построенный на основе сложных инженерных решений. Качества, траектория и углы поворота его трека соответствуют требованиям Международного олимпийского комитета.
В многослойном покрытии использовали древесину самых прочных пород. Чтобы сохранять качество покрытия, внутри велодрома круглый год будут поддерживать стабильную температуру. Учли даже сопротивление воздуха. Освещение организовали равномерно и оптимально как для удобства спортсменов, так и для зрителей и телевизионных трансляций. Трибуны рассчитаны на 2 200 человек. В соответствии с новыми требованиями МОК на зрительских местах установили защитные ограждения.
Президент поручил подготовить программу по развитию велоспорта в регионах и созданию для этого необходимых условий.
Велодром многофункционален: здесь можно проводить соревнования и тренировки по настольному теннису и фехтованию. Это первый объект подобного уровня в Узбекистане.
“Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что настольный теннис — это доступный и массовый вид спорта, и поручил активно внедрять его в школах и махаллях, а также наладить производство необходимого инвентаря”, — говорится в сообщении.
В центре городка находится стадион на 12 тыс. мест. Во время международных турниров здесь будут проходить торжественные церемонии, а на зеленом поле и девятиполосной беговой дорожке смогут проводить соревнования по 48 видам легкой атлетики, включая чемпионаты мира, "Бриллиантовую лигу", параолимпийские состязания и Игры IBSA для слабовидящих. В остальное время стадион будут использовать для учебно-тренировочных сборов и дуального образования. В четырехэтажном здании при стадионе разместят специалистов национальных сборных и спортивных федераций.
Глава государства подчеркнул, что легкая атлетика и паралимпийские дисциплины имеют большое значение для укрепления здоровья населения и широко представлены в программах Олимпийских и Азиатских игр, однако в нашей стране их потенциал используют не в полной мере.
“В этой связи поручено разработать комплекс мер по развитию всех направлений легкой атлетики: реконструировать стадионы в регионах, улучшить условия для занятий, привлечь иностранных тренеров и повысить мастерство спортсменов”, — говорится в сообщении.
Во дворце водных видов спорта построили бассейны 25х50 метров для плавания, 25х20 метров для прыжков в воду, тренировочный бассейн и тренажерные залы. Все условия и размеры полностью соответствуют международным олимпийским стандартам. Недавно делегация федерации World Aquatics осмотрела комплекс и подтвердила его соответствие. Здесь можно проводить чемпионаты Азии и мира по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, включая турниры олимпийской программы. Трибуны рассчитаны более чем на 2 тыс. зрителей. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость дальнейшего развития водных видов спорта и повышения результатов на международных турнирах.
Также на уровне международных стандартов построили комплексы для игровых видов и единоборств. Каждый из них трехэтажный, с трибунами на 2 тыс. мест. В одном будут проходить тренировки и международные соревнования по волейболу, баскетболу и гандболу, а в зале единоборств – по дзюдо, боксу и тхэквондо.
В ходе посещения президент встретился со спортсменами.
“На международных аренах вы поднимаете наш флаг и демонстрируете развитие страны. Каждая ваша победа — это гордость для народа, сила и вдохновение для молодежи. Продолжайте эти усилия, ведите за собой юниоров и еще выше поднимайте наш спорт”, — сказал он.
В Олимпийском городке также построили 15 открытых площадок для футбола, волейбола, тенниса, хоккея на траве и легкой атлетики. Завершают строительство общежития на 400 мест для паралимпийцев и Научно-практического центра спортивной медицины.
Все объекты городка будут энергоэффективными. Над автостоянками установят солнечные панели, добавили в пресс-службе.