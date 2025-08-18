https://uz.sputniknews.ru/20250818/mirziyoev-poseschenie-olimpiyskiy-gorodok-51326437.html

В Ташкенте завершили строительство Олимпийского городка — объект посетил президент

В городке расположены пять основных спортивных объектов. Все они будут энергоэффективными. Над автостоянками установят солнечные панели

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Олимпийский городок, построенный в Ташкенте на площади более 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Строительство началось 9 ноября 2022 года. Уникальный проект стоимостью почти $290 млн реализовала компания CAMC Engineering в соответствии с международными стандартами.В городке расположены пять основных спортивных объектов. В их числе — велодром, построенный на основе сложных инженерных решений. Качества, траектория и углы поворота его трека соответствуют требованиям Международного олимпийского комитета.В многослойном покрытии использовали древесину самых прочных пород. Чтобы сохранять качество покрытия, внутри велодрома круглый год будут поддерживать стабильную температуру. Учли даже сопротивление воздуха. Освещение организовали равномерно и оптимально как для удобства спортсменов, так и для зрителей и телевизионных трансляций. Трибуны рассчитаны на 2 200 человек. В соответствии с новыми требованиями МОК на зрительских местах установили защитные ограждения.Президент поручил подготовить программу по развитию велоспорта в регионах и созданию для этого необходимых условий.Велодром многофункционален: здесь можно проводить соревнования и тренировки по настольному теннису и фехтованию. Это первый объект подобного уровня в Узбекистане.В центре городка находится стадион на 12 тыс. мест. Во время международных турниров здесь будут проходить торжественные церемонии, а на зеленом поле и девятиполосной беговой дорожке смогут проводить соревнования по 48 видам легкой атлетики, включая чемпионаты мира, "Бриллиантовую лигу", параолимпийские состязания и Игры IBSA для слабовидящих. В остальное время стадион будут использовать для учебно-тренировочных сборов и дуального образования. В четырехэтажном здании при стадионе разместят специалистов национальных сборных и спортивных федераций.Глава государства подчеркнул, что легкая атлетика и паралимпийские дисциплины имеют большое значение для укрепления здоровья населения и широко представлены в программах Олимпийских и Азиатских игр, однако в нашей стране их потенциал используют не в полной мере.Во дворце водных видов спорта построили бассейны 25х50 метров для плавания, 25х20 метров для прыжков в воду, тренировочный бассейн и тренажерные залы. Все условия и размеры полностью соответствуют международным олимпийским стандартам. Недавно делегация федерации World Aquatics осмотрела комплекс и подтвердила его соответствие. Здесь можно проводить чемпионаты Азии и мира по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, включая турниры олимпийской программы. Трибуны рассчитаны более чем на 2 тыс. зрителей. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость дальнейшего развития водных видов спорта и повышения результатов на международных турнирах.Также на уровне международных стандартов построили комплексы для игровых видов и единоборств. Каждый из них трехэтажный, с трибунами на 2 тыс. мест. В одном будут проходить тренировки и международные соревнования по волейболу, баскетболу и гандболу, а в зале единоборств – по дзюдо, боксу и тхэквондо.В ходе посещения президент встретился со спортсменами.В Олимпийском городке также построили 15 открытых площадок для футбола, волейбола, тенниса, хоккея на траве и легкой атлетики. Завершают строительство общежития на 400 мест для паралимпийцев и Научно-практического центра спортивной медицины.Все объекты городка будут энергоэффективными. Над автостоянками установят солнечные панели, добавили в пресс-службе.

