Ко дню предпринимателей: президент Узбекистана наградил представителей бизнеса

Ордена и медали получили 49 работников сферы. Таким образом глава республики отметил их весомые достижения в повышении экономической мощи и экспортного потенциала страны
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденами и медалями группу представителей бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.Указ о награждении представителей сферы он подписал в преддверии Дня предпринимателей, который отмечают в республике 20 августа.В соответствии с документом, почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган тадбиркор" присвоенопочетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ихтирочи ва рационализатор"орденом "Фидокорона хизматлари учун" награжденорденом "Мехнат шуҳрати" награжденыорденом "Дустлик"медалью "Шухрат"Таким образом глава республики отметил их весомые достижения в повышении экономической мощи и экспортного потенциала страны при эффективном использовании созданных условий по поддержке предпринимательства, улучшению деловой среды, а также достойный вклад в развитие сферы бизнеса, внесенный значимыми научно-практическими разработками и инновационными проектами.Немалую роль в этом сыграли инициативность, современные знания, опыт и самоотверженность награжденных, проявленные в привлечении инвестиций, дальнейшем расширении производства импортозамещающей продукции и оказания услуг, обеспечении занятости и благосостояния населения.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденами и медалями группу представителей бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.
Указ о награждении представителей сферы он подписал в преддверии Дня предпринимателей, который отмечают в республике 20 августа.
В соответствии с документом, почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган тадбиркор" присвоено
Абдуллоеву Камолу Талатовичу — учредителю общества с ограниченной ответственностью "Sam Antep Gilam" города Самарканда, Самаркандская область
Исмоилову Абдулхошиму Мамасобировичу — учредителю общества с ограниченной ответственностью "Равон тараккиет орзуси" Андижанского района, Андижанская область
Маматджанову Фарходу Фахритдиновичу — председателю совета директоров группы текстильных предприятий "Uztex"
Хашимову Зафару Камилевичу — председателю наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Anglesey Food" города Ташкента
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ихтирочи ва рационализатор"
Рахманбердиеву Гаппару — профессору кафедры технологии целлюлозы и деревообработки Ташкентского химико-технологического института
орденом "Фидокорона хизматлари учун" награжден
Артикходжаев Жахонгир Абидович — основатель группы компаний "Akfa Group" города Ташкента
орденом "Мехнат шуҳрати" награждены
Абдурайимов Боходир Турсинович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Chartak Mineral Water" Чартакского района, Наманганская область
Бобожонов Дилшод Махмудович — руководитель совместного предприятия "Leichter Kamalak Textilien" Шафирканского района, Бухарская область
Мухторхонов Нуритдин Комолидинович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Meridian Tempo" Паркентского района, Ташкентская область
Руземухамедов Нурулла Суннатуллаевич — учредитель группы компаний "N’medov" Алмазарского района, город Ташкент
орденом "Дустлик"
Аббосхужаев Азизхужа Авазхужа угли — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Grand Pharm Trade" Алмазарского района, город Ташкент
Абидов Темур Таштемирович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Shakhrisabz Med Center" города Шахрисабза, Кашкадарьинская область
Зокиров Фарходжон Латипович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Xo‘jaobod Fayz-M" Ходжаабадского района, Андижанская область
Касимбаева Мадина Анваровна — индивидуальный предприниматель Шайхантохурского района, мастер вышивки сюзане, город Ташкент
Курдиани Николоз — генеральный директор банка "TBC Uzbekistan"
Махмудов Мурабит Адилханович — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Zomin Brewery" Зааминского района, Джизакская область
Насиров Мурод Рашодович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Group of Navbahor" Чиланзарского района, город Ташкент
Садиков Рустам Насирович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Tarleplast" Чиланзарского района, город Ташкент
Салиева Палзада Жиенбаевна — руководитель многопрофильного фермерского хозяйства "Арзиў" Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан
Тураев Зафар Суюнович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "SXF Big Stroy Building" Ургутского района, Самаркандская область
Эргашев Шухрат Шарипович — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Samarkand Garden plast" Булунгурского района, Самаркандская область
медалью "Шухрат"
Абдурахманов Илхомжон Турсунович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Paxtakor Teks" Пахтакорского района, Джизакская область
Акрамов Мурод Икрамович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Technologies of Real Time" Зангиатинского района, Ташкентская область
Алиев Шухратбек Эркинович — руководитель частного предприятия "Барака ҳамкор парранда" Асакинского района, Андижанская область
Амонов Мухтар Рахматович — профессор кафедры химических и нефтегазовых технологий Бухарского государственного университета, Бухарская область
Бабакулова Юлдуз Абдугаффаровна — руководитель многопрофильного фермерского хозяйства "Юлдуз Абдугаффоровна" Гулистанского района, Сырдарьинская область
Ботиров Акрам Гафурович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Interior Mega Max" Давлатабадского района, Наманганская область
Бурханходжаев Саидазим Вахидович — исполнительный директор логистической компании "ITF Group LLC" США
Гозиева Дилноза Ахмаджановна — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Perfect Design Arh" Юнусабадского района, город Ташкент
Жалолов Элёржон Мадаминович — индивидуальный предприниматель, цветовод Кувинского района, Ферганская область
Илхомов Шухрат Шарифович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Navruz International Corp" Кибрайского района, Ташкентская область
Карабаев Mузаффар Махамадалиевич — основатель компаний "Datasite Technology" и "SiteLabs"
Керимбаев Гайратдин Умарович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "115-Турткул автокорхонаси" Турткульского района, Каракалпакстан
Комилов Насимжон Кобилжонович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "STD Health Med" города Самарканда, Самаркандская область
Косимов Саёт Салимович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Kogon Mars Plyus" Каганского района, Бухарская область
Кодиров Музаффар Мухитдинович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "MEP Group" Яшнабадского района, город Ташкент
Мамутова Махира Аминаддиновна — руководитель семейного предприятия "Good Cafe" города Нукуса, Каракалпакстан
Махматмуродов Шерзод Бекназарович — руководитель овощеводческого фермерского хозяйства "Нурманова Хуршида" Камашинского района, Кашкадарьинская область
Нуманова Ольга Леонидовна — председатель правления акционерного общества "InFinBank"
Ражабов Ботир Жураевич —руководитель фермерского хозяйства "Омад" Бандиханского района, Сурхандарьинская область
Рустамов Улугбек Шахзодович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Click" города Ташкента
Саидкамалов Нохид Насиржанович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Grand Tehnolog" города Андижана, Андижанская область
Сафаров Миржамол Абдисаматович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Кашкадарё махсус монтаж сервис" города Карши, Кашкадарьинская область
Султанмуратова Гулнора Уруновна — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Star Kids Plus" города Ургенча, Хорезмская область
Тухтаниязов Ботиржон Мухтарович — руководитель фермерского хозяйства "Тухтаниёз ота" Ташкентского района, Ташкентская область
Хакимов Мирхаёт Мирхамидович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "National Ceramics" города Ангрена, Ташкентская область
Хамидова Зарина Истамтошевна — индивидуальный предприниматель, ремесленница – вышивальщица Нуратинского района, Навоийская область
Хикматов Фуркат Шухратович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Batu Export" Паркентского района, Ташкентская область
Ходжаев Жасурбек Мажидович — профессор Университета Инха в городе Ташкенте
Таким образом глава республики отметил их весомые достижения в повышении экономической мощи и экспортного потенциала страны при эффективном использовании созданных условий по поддержке предпринимательства, улучшению деловой среды, а также достойный вклад в развитие сферы бизнеса, внесенный значимыми научно-практическими разработками и инновационными проектами.
Немалую роль в этом сыграли инициативность, современные знания, опыт и самоотверженность награжденных, проявленные в привлечении инвестиций, дальнейшем расширении производства импортозамещающей продукции и оказания услуг, обеспечении занятости и благосостояния населения.
