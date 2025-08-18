Ко дню предпринимателей: президент Узбекистана наградил представителей бизнеса
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Ордена и медали получили 49 работников сферы. Таким образом глава республики отметил их весомые достижения в повышении экономической мощи и экспортного потенциала страны.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденами и медалями группу представителей бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.
Указ о награждении представителей сферы он подписал в преддверии Дня предпринимателей, который отмечают в республике 20 августа.
В соответствии с документом, почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган тадбиркор" присвоено
Абдуллоеву Камолу Талатовичу — учредителю общества с ограниченной ответственностью "Sam Antep Gilam" города Самарканда, Самаркандская область
Исмоилову Абдулхошиму Мамасобировичу — учредителю общества с ограниченной ответственностью "Равон тараккиет орзуси" Андижанского района, Андижанская область
Маматджанову Фарходу Фахритдиновичу — председателю совета директоров группы текстильных предприятий "Uztex"
Хашимову Зафару Камилевичу — председателю наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью "Anglesey Food" города Ташкента
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ихтирочи ва рационализатор"
Рахманбердиеву Гаппару — профессору кафедры технологии целлюлозы и деревообработки Ташкентского химико-технологического института
орденом "Фидокорона хизматлари учун" награжден
Артикходжаев Жахонгир Абидович — основатель группы компаний "Akfa Group" города Ташкента
орденом "Мехнат шуҳрати" награждены
Абдурайимов Боходир Турсинович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Chartak Mineral Water" Чартакского района, Наманганская область
Бобожонов Дилшод Махмудович — руководитель совместного предприятия "Leichter Kamalak Textilien" Шафирканского района, Бухарская область
Мухторхонов Нуритдин Комолидинович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Meridian Tempo" Паркентского района, Ташкентская область
Руземухамедов Нурулла Суннатуллаевич — учредитель группы компаний "N’medov" Алмазарского района, город Ташкент
орденом "Дустлик"
Аббосхужаев Азизхужа Авазхужа угли — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Grand Pharm Trade" Алмазарского района, город Ташкент
Абидов Темур Таштемирович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Shakhrisabz Med Center" города Шахрисабза, Кашкадарьинская область
Зокиров Фарходжон Латипович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Xo‘jaobod Fayz-M" Ходжаабадского района, Андижанская область
Касимбаева Мадина Анваровна — индивидуальный предприниматель Шайхантохурского района, мастер вышивки сюзане, город Ташкент
Курдиани Николоз — генеральный директор банка "TBC Uzbekistan"
Махмудов Мурабит Адилханович — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Zomin Brewery" Зааминского района, Джизакская область
Насиров Мурод Рашодович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Group of Navbahor" Чиланзарского района, город Ташкент
Садиков Рустам Насирович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Tarleplast" Чиланзарского района, город Ташкент
Салиева Палзада Жиенбаевна — руководитель многопрофильного фермерского хозяйства "Арзиў" Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан
Тураев Зафар Суюнович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "SXF Big Stroy Building" Ургутского района, Самаркандская область
Эргашев Шухрат Шарипович — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Samarkand Garden plast" Булунгурского района, Самаркандская область
медалью "Шухрат"
Абдурахманов Илхомжон Турсунович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Paxtakor Teks" Пахтакорского района, Джизакская область
Акрамов Мурод Икрамович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Technologies of Real Time" Зангиатинского района, Ташкентская область
Алиев Шухратбек Эркинович — руководитель частного предприятия "Барака ҳамкор парранда" Асакинского района, Андижанская область
Амонов Мухтар Рахматович — профессор кафедры химических и нефтегазовых технологий Бухарского государственного университета, Бухарская область
Бабакулова Юлдуз Абдугаффаровна — руководитель многопрофильного фермерского хозяйства "Юлдуз Абдугаффоровна" Гулистанского района, Сырдарьинская область
Ботиров Акрам Гафурович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Interior Mega Max" Давлатабадского района, Наманганская область
Бурханходжаев Саидазим Вахидович — исполнительный директор логистической компании "ITF Group LLC" США
Гозиева Дилноза Ахмаджановна — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Perfect Design Arh" Юнусабадского района, город Ташкент
Жалолов Элёржон Мадаминович — индивидуальный предприниматель, цветовод Кувинского района, Ферганская область
Илхомов Шухрат Шарифович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Navruz International Corp" Кибрайского района, Ташкентская область
Карабаев Mузаффар Махамадалиевич — основатель компаний "Datasite Technology" и "SiteLabs"
Керимбаев Гайратдин Умарович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "115-Турткул автокорхонаси" Турткульского района, Каракалпакстан
Комилов Насимжон Кобилжонович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "STD Health Med" города Самарканда, Самаркандская область
Косимов Саёт Салимович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Kogon Mars Plyus" Каганского района, Бухарская область
Кодиров Музаффар Мухитдинович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "MEP Group" Яшнабадского района, город Ташкент
Мамутова Махира Аминаддиновна — руководитель семейного предприятия "Good Cafe" города Нукуса, Каракалпакстан
Махматмуродов Шерзод Бекназарович — руководитель овощеводческого фермерского хозяйства "Нурманова Хуршида" Камашинского района, Кашкадарьинская область
Нуманова Ольга Леонидовна — председатель правления акционерного общества "InFinBank"
Ражабов Ботир Жураевич —руководитель фермерского хозяйства "Омад" Бандиханского района, Сурхандарьинская область
Рустамов Улугбек Шахзодович — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Click" города Ташкента
Саидкамалов Нохид Насиржанович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Grand Tehnolog" города Андижана, Андижанская область
Сафаров Миржамол Абдисаматович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Кашкадарё махсус монтаж сервис" города Карши, Кашкадарьинская область
Султанмуратова Гулнора Уруновна — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Star Kids Plus" города Ургенча, Хорезмская область
Тухтаниязов Ботиржон Мухтарович — руководитель фермерского хозяйства "Тухтаниёз ота" Ташкентского района, Ташкентская область
Хакимов Мирхаёт Мирхамидович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "National Ceramics" города Ангрена, Ташкентская область
Хамидова Зарина Истамтошевна — индивидуальный предприниматель, ремесленница – вышивальщица Нуратинского района, Навоийская область
Хикматов Фуркат Шухратович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Batu Export" Паркентского района, Ташкентская область
Ходжаев Жасурбек Мажидович — профессор Университета Инха в городе Ташкенте
Таким образом глава республики отметил их весомые достижения в повышении экономической мощи и экспортного потенциала страны при эффективном использовании созданных условий по поддержке предпринимательства, улучшению деловой среды, а также достойный вклад в развитие сферы бизнеса, внесенный значимыми научно-практическими разработками и инновационными проектами.
Немалую роль в этом сыграли инициативность, современные знания, опыт и самоотверженность награжденных, проявленные в привлечении инвестиций, дальнейшем расширении производства импортозамещающей продукции и оказания услуг, обеспечении занятости и благосостояния населения.