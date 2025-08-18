https://uz.sputniknews.ru/20250818/prezident-uzbekistana-nagradil-predstaviteley-biznesa-51310498.html

Ко дню предпринимателей: президент Узбекистана наградил представителей бизнеса

Ордена и медали получили 49 работников сферы. Таким образом глава республики отметил их весомые достижения в повышении экономической мощи и экспортного потенциала страны

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденами и медалями группу представителей бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.Указ о награждении представителей сферы он подписал в преддверии Дня предпринимателей, который отмечают в республике 20 августа.В соответствии с документом, почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган тадбиркор" присвоенопочетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ихтирочи ва рационализатор"орденом "Фидокорона хизматлари учун" награжденорденом "Мехнат шуҳрати" награжденыорденом "Дустлик"медалью "Шухрат"Таким образом глава республики отметил их весомые достижения в повышении экономической мощи и экспортного потенциала страны при эффективном использовании созданных условий по поддержке предпринимательства, улучшению деловой среды, а также достойный вклад в развитие сферы бизнеса, внесенный значимыми научно-практическими разработками и инновационными проектами.Немалую роль в этом сыграли инициативность, современные знания, опыт и самоотверженность награжденных, проявленные в привлечении инвестиций, дальнейшем расширении производства импортозамещающей продукции и оказания услуг, обеспечении занятости и благосостояния населения.

