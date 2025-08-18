https://uz.sputniknews.ru/20250818/priznaki-povyshennogo-xolesterina-51307092.html
Врач: основные признаки повышенного холестерина
18.08.2025
Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.
Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.
"Повышенный холестерин можно заметить достаточно часто по его отложениям под кожей... Можно увидеть светлые шарики, чаще вокруг глаз, а также на локтях, суставах", — пояснила специалист.
Однако, по ее словам, повышенный холестерин не всегда можно определить по внешним проявлениям.
"Такие признаки, как боли в сердце, онемение в ногах при ходьбе — это тоже признаки повышенного холестерина. Однако человек может иметь повышенный холестерин, но не иметь отложения бляшек в сосудах, тогда этих жалоб у человека не будет", — отметила она.
Для справки: холестерин — органическое вещество, природный жирорастворимый спирт. В организме всех живых существ он входит в состав клеточной стенки, образуя ее структуру и участвуя в транспорте веществ внутрь клетки и обратно.
Холестерин существует двух видов: LDL или липопротеид низкой плотности (ЛПНП) называют "плохим" холестерином, липопротеид высокой плотности (ЛПВП) или HDL — считают "хорошим".
Высокий холестерин в крови, который не был проблемой еще несколько десятков лет назад, сейчас — повод насторожиться. Инфаркты и инсульты уносят жизни многих людей, и причина половины их них — атеросклероз сосудов, который, в свою очередь, является следствием повышенного холестерина в крови у мужчин и женщин.