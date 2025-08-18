Пять городов и районов Узбекистана и Китая стали побратимами

https://uz.sputniknews.ru/20250818/pyat-gorodov-i-rayonov-uzbekistana-i-kitaya-stali-pobratimami-51317259.html

Соответствующие документы стороны подписали на конференции в рамках 15-й Кашгарской торговой ярмарки Центральной и Южной Азии

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Пять районов и городов Узбекистана установили побратимские отношения с городами и уездами Кашгарского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает ИА "Дунё". Соответствующие документы стороны подписали на конференции по обменам между городами-побратимами в сфере сотрудничества и развития, прошедшей в рамках 15-й Кашгарской торговой ярмарки Центральной и Южной Азии.

2025

