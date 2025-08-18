https://uz.sputniknews.ru/20250818/uzbekistan-uchastie-v-mejdunarodnom-forume-novyx-olimpiyskix-vidov-sporta-51315533.html
Узбекистан примет участие в Международном форуме новых олимпийских видов спорта
2025-08-18
В программе мероприятия масштабный образовательный блок, соревнования, творческие воркшопы, фотовыставки и паблик-токи с известными спортсменами и деятелями культуры
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Узбекистан примет участие в Четвертом международном форуме новых олимпийских видов спорта, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Он пройдет в Москве в парке на Ходынском Поле 18 – 25 августа в рамках международного фестиваля Grand Skate Tour 2025.Форум — единственная в своем роде площадка на территории СНГ, предоставляющая беспрецедентную возможность для участников повысить свою квалификацию и перенять опыт сообществ дружественных стран в столь широком спектре, добавили в пресс-службе.Его масштабный образовательный блок включает пять направлений: женский скейтбординг, фиджитал-скейтбординг, тренерская и наставническая деятельность, медиа-лаборатория и творческие мастерские. В рамках образовательной программы запланированы встречи и паблик-токи с выдающимися скейтбордистами из США, Австралии и других стран, чей вклад повлиял на развитие скейтбординга в мире; лекции и практики с художниками, фотографами и видеографами из разных уголков России и СНГ.Впервые гостем Форума станет общественный деятель и фотограф Мики Вучкович. Он презентует свою фотовыставку и проведет открытую лекцию, на которой представит скейтбординг как способ создавать комьюнити, менять города и помогать молодежи, а также расскажет о том, как страны СНГ и другие развивающиеся регионы могут продуктивно объединяться вокруг скейт-проектов.Также все дни Форума в парке на Ходынском Поле будет открыта экспозиция минского скейт-музея "Скейтбординг вне времени", которую смогут посетить все желающие.Блок тренерской и наставнической деятельности традиционно посвятят работе с детьми и подростками, увлекающимися скейтбордингом.Помимо теоретической части, в течение всей недели в стационарном скейтпарке на Ходынском Поле будут проходить практические занятия для райдеров от всероссийского проекта "Социальная скейт-школа".Также в программе различные соревновательные активности по скейтбордингу, роллер-спорту, самокату, лонгборду и квадам.Мероприятие проводит Федерация скейтбординга России при грантовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
