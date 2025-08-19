Узбекистан
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Для развития экономики и социальной сферы Каракалпакстана учредили Фонд, сообщает Norma. В соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева предусмотрены дополнительные финансовые возможности для развития региона. Документом утвержден состав Попечительского совета Фонда, который является высшим органом управления Фонда, а Управление развития предпринимательства при Совете Министров Каракалпакстана — его исполнительным органом. С 2026 года в Фонд будут направлять средства в размере не менее 3% от общего объема расходов республиканского бюджета Каракалпакстана. Стратегию развития региона до 2035 года разработали совместно с Boston Consulting Group. В соответствии с постановлением, ее реализуют на основе пятилетней программы, которая определяет комплекс мер по поддержке промышленности, малого и молодежного бизнеса. Для финансирования программы привлекут иностранные средства в размере $150–200 млн. Основные целевые показатели устойчивого социально-экономического развития Каракалпакстана на 2025–2026 годы: Промышленная сфера Социальная поддержка Для молодежи, окончившей общие средние, средние специальные, профессиональные учебные заведения Каракалпакстана, и постоянно проживающей в Каракалпакстане:
13:20 19.08.2025 (обновлено: 14:04 19.08.2025)
Флаги Узбекистана и Каракалпакстана
Флаги Узбекистана и Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана подписал соответствующее постановление.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Для развития экономики и социальной сферы Каракалпакстана учредили Фонд, сообщает Norma.
В соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева предусмотрены дополнительные финансовые возможности для развития региона.

"В целях финансирования проектов развития инфраструктуры Каракалпакстана, а также оперативного решения актуальных вопросов в коммунальной и других сферах жизнедеятельности республики создается Фонд социально-экономического развития Республики Каракалпакстан, не имеющий статуса юридического лица", — говорится в сообщении.

Документом утвержден состав Попечительского совета Фонда, который является высшим органом управления Фонда, а Управление развития предпринимательства при Совете Министров Каракалпакстана — его исполнительным органом.
С 2026 года в Фонд будут направлять средства в размере не менее 3% от общего объема расходов республиканского бюджета Каракалпакстана.
Стратегию развития региона до 2035 года разработали совместно с Boston Consulting Group.
В соответствии с постановлением, ее реализуют на основе пятилетней программы, которая определяет комплекс мер по поддержке промышленности, малого и молодежного бизнеса.
Для финансирования программы привлекут иностранные средства в размере $150–200 млн.
Основные целевые показатели устойчивого социально-экономического развития Каракалпакстана на 2025–2026 годы:
довести объем валового регионального продукта в среднем до 6–6,5%;
увеличить объем промышленного производства на 5–6%;
рынок услуг — на 15–17%.
Промышленная сфера
Участники малых и молодежных промышленных зон, полностью выполнившие возложенные на них обязательства, смогут полностью приватизировать закрепленные за ними здания и сооружения, независимо от срока их деятельности в промзонах.
С 1 октября 2025 года субъекты предпринимательства, занимающиеся переработкой месторождений полезных ископаемых открытым способом, смогут оплачивать разрешения на пользование недрами в рассрочку.
Социальная поддержка
К концу 2025-го, опираясь на опыт КНР, Центр управления проектами в сфере сокращения бедности и занятости построит теплицы площадью не менее 5 га каждая. Их предоставят малообеспеченным семьям в аренду на два года с оплатой 10 % от суммы земельного налога.
Также на основе "зеленого" принципа построят и отремонтируют 11 объектов социальной сферы.
Для молодежи, окончившей общие средние, средние специальные, профессиональные учебные заведения Каракалпакстана, и постоянно проживающей в Каракалпакстане:
выделят дополнительно 500 квот на последующие 3 учебных года, начиная с 2025/2026 учебного года, для обучения в государственных вузах на основе государственного гранта;
ежегодно выделяется дополнительно 200 квот для обучения в негосударственных и зарубежных вузах на территории республики и их филиалах на основе государственного гранта.
