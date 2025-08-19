https://uz.sputniknews.ru/20250819/dlya-razvitiya-ekonomiki-i-sotsialnoy-sfery-karakalpakstana-uchredili-fond-51341517.html

Для развития экономики и социальной сферы Каракалпакстана учредили Фонд

Для развития экономики и социальной сферы Каракалпакстана учредили Фонд

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана подписал соответствующее постановление

2025-08-19T13:20+0500

2025-08-19T13:20+0500

2025-08-19T14:04+0500

республика каракалпакстан

развитие

социальное развитие

экономика

постановление

президент узбекистана

фонд

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0e/35950133_327:285:978:651_1920x0_80_0_0_cd7276e3f5afa77f356829af2601da4d.png

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Для развития экономики и социальной сферы Каракалпакстана учредили Фонд, сообщает Norma. В соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева предусмотрены дополнительные финансовые возможности для развития региона. Документом утвержден состав Попечительского совета Фонда, который является высшим органом управления Фонда, а Управление развития предпринимательства при Совете Министров Каракалпакстана — его исполнительным органом. С 2026 года в Фонд будут направлять средства в размере не менее 3% от общего объема расходов республиканского бюджета Каракалпакстана. Стратегию развития региона до 2035 года разработали совместно с Boston Consulting Group. В соответствии с постановлением, ее реализуют на основе пятилетней программы, которая определяет комплекс мер по поддержке промышленности, малого и молодежного бизнеса. Для финансирования программы привлекут иностранные средства в размере $150–200 млн. Основные целевые показатели устойчивого социально-экономического развития Каракалпакстана на 2025–2026 годы: Промышленная сфера Социальная поддержка Для молодежи, окончившей общие средние, средние специальные, профессиональные учебные заведения Каракалпакстана, и постоянно проживающей в Каракалпакстане:

республика каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

каракалпакстан развитие экономика социальная сфера фонд президент узбекистана постановление