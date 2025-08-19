В Ташкенте презентовали книгу Си Цзиньпина: ее впервые издали на узбекском языке
В Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке.
© Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека
Председатель КНР раскрывает в ней концептуальные подходы Поднебесной к вопросам защиты прав человека.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В столице Узбекистана состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.
В ней приняли участие постоянный член Народного политического консультативного совета Всекитайского комитета 14-го созыва, зампредседателя Комиссии по национальным и религиозным делам, исполнительный вице-президент Китайского общества по изучению прав человека Цзян Цзянго, директор НЦПЧ, академик Акмал Саидов, посол КНР Юй Цзюнь, замначальника Департамента издания и распространения литературы на иностранных языках КНР Юй Тао, представители дипкорпуса, научных и академических кругов, госорганов, общественных организаций, СМИ, эксперты двух стран в области прав человека.
"В своих выступлениях докладчики подчеркнули значимость книги "Об уважении и обеспечении прав человека", как авторитетного источника, раскрывающего концептуальные подходы Китая к вопросам защиты прав человека, и отметили, что ее издание на узбекском языке открывает новые возможности для научного обмена, углубления межгосударственного диалога и расширения гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Гостям и участникам презентации подарили узбекоязычную версию данной книги.