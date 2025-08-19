Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250819/tashkent-prezentatsiya-kniga-si-szinpin-na-uzbekskom-51351490.html
В Ташкенте презентовали книгу Си Цзиньпина: ее впервые издали на узбекском языке
В Ташкенте презентовали книгу Си Цзиньпина: ее впервые издали на узбекском языке
Sputnik Узбекистан
Председатель КНР раскрывает в ней концептуальные подходы Поднебесной к вопросам защиты прав человека
2025-08-19T18:30+0500
2025-08-19T18:30+0500
общество
узбекистан
ташкент
книга
си цзиньпин
кнр
права человека
национальный центр республики узбекистан по правам человека
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51350645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ebe6bb8f2c49427ac3a3bf23ef9e6c2.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В столице Узбекистана состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.В ней приняли участие постоянный член Народного политического консультативного совета Всекитайского комитета 14-го созыва, зампредседателя Комиссии по национальным и религиозным делам, исполнительный вице-президент Китайского общества по изучению прав человека Цзян Цзянго, директор НЦПЧ, академик Акмал Саидов, посол КНР Юй Цзюнь, замначальника Департамента издания и распространения литературы на иностранных языках КНР Юй Тао, представители дипкорпуса, научных и академических кругов, госорганов, общественных организаций, СМИ, эксперты двух стран в области прав человека.Гостям и участникам презентации подарили узбекоязычную версию данной книги.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51350645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ea349dae82dc9ab37c44523aa3378ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент презентация книга си цзиньпин права человека узбекский язык
ташкент презентация книга си цзиньпин права человека узбекский язык

В Ташкенте презентовали книгу Си Цзиньпина: ее впервые издали на узбекском языке

18:30 19.08.2025
© Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человекаВ Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке.
В Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина Об уважении и обеспечении прав человека, впервые изданной на узбекском языке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
© Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека
Подписаться
Председатель КНР раскрывает в ней концептуальные подходы Поднебесной к вопросам защиты прав человека.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В столице Узбекистана состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.
© Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человекаВ Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке.
В Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина Об уважении и обеспечении прав человека, впервые изданной на узбекском языке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
В Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке.
© Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека
В ней приняли участие постоянный член Народного политического консультативного совета Всекитайского комитета 14-го созыва, зампредседателя Комиссии по национальным и религиозным делам, исполнительный вице-президент Китайского общества по изучению прав человека Цзян Цзянго, директор НЦПЧ, академик Акмал Саидов, посол КНР Юй Цзюнь, замначальника Департамента издания и распространения литературы на иностранных языках КНР Юй Тао, представители дипкорпуса, научных и академических кругов, госорганов, общественных организаций, СМИ, эксперты двух стран в области прав человека.
© Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человекаВ Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке.
В Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина Об уважении и обеспечении прав человека, впервые изданной на узбекском языке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
В Ташкенте состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке.
© Пресс-служба Национального центра Республики Узбекистан по правам человека
"В своих выступлениях докладчики подчеркнули значимость книги "Об уважении и обеспечении прав человека", как авторитетного источника, раскрывающего концептуальные подходы Китая к вопросам защиты прав человека, и отметили, что ее издание на узбекском языке открывает новые возможности для научного обмена, углубления межгосударственного диалога и расширения гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Гостям и участникам презентации подарили узбекоязычную версию данной книги.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0