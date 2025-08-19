https://uz.sputniknews.ru/20250819/tashkent-prezentatsiya-kniga-si-szinpin-na-uzbekskom-51351490.html

В Ташкенте презентовали книгу Си Цзиньпина: ее впервые издали на узбекском языке

Председатель КНР раскрывает в ней концептуальные подходы Поднебесной к вопросам защиты прав человека

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В столице Узбекистана состоялась презентация книги Председателя КНР Си Цзиньпина "Об уважении и обеспечении прав человека", впервые изданной на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра РУз по правам человека.В ней приняли участие постоянный член Народного политического консультативного совета Всекитайского комитета 14-го созыва, зампредседателя Комиссии по национальным и религиозным делам, исполнительный вице-президент Китайского общества по изучению прав человека Цзян Цзянго, директор НЦПЧ, академик Акмал Саидов, посол КНР Юй Цзюнь, замначальника Департамента издания и распространения литературы на иностранных языках КНР Юй Тао, представители дипкорпуса, научных и академических кругов, госорганов, общественных организаций, СМИ, эксперты двух стран в области прав человека.Гостям и участникам презентации подарили узбекоязычную версию данной книги.

