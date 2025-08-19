https://uz.sputniknews.ru/20250819/uzbekistan-eksport-chereshnya-eaeu-51345515.html

В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика

В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика

Sputnik Узбекистан

За 7 месяцев 2025 года республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн

Среди стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана черешню в январе – июле этого года, лидирует Россия. На втором месте со значительным отставанием — Казахстан.По данным Национального комитета РУз по статистике, за 7 месяцев 2025-го республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн в 17 стран.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

