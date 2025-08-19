Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика
В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика
За 7 месяцев 2025 года республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн
Среди стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана черешню в январе – июле этого года, лидирует Россия. На втором месте со значительным отставанием — Казахстан.По данным Национального комитета РУз по статистике, за 7 месяцев 2025-го республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн в 17 стран.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика

14:30 19.08.2025 (обновлено: 14:55 19.08.2025)
За 7 месяцев 2025 года республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн.
Среди стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана черешню в январе – июле этого года, лидирует Россия. На втором месте со значительным отставанием — Казахстан.
По данным Национального комитета РУз по статистике, за 7 месяцев 2025-го республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн в 17 стран.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
