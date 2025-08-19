https://uz.sputniknews.ru/20250819/uzbekistan-eksport-chereshnya-eaeu-51345515.html
В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика
В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика
Sputnik Узбекистан
За 7 месяцев 2025 года республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн
2025-08-19T14:30+0500
2025-08-19T14:30+0500
2025-08-19T14:55+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
черешня
экспорт
узбекистан
россия
казахстан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51344833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0bdd102bebe423adc6a4206e866e8964.png
Среди стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана черешню в январе – июле этого года, лидирует Россия. На втором месте со значительным отставанием — Казахстан.По данным Национального комитета РУз по статистике, за 7 месяцев 2025-го республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн в 17 стран.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51344833_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d4d96cdc160872683066a989cda669ac.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс узбекистан экспорт черешня
еаэс узбекистан экспорт черешня
В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует черешню — инфографика
14:30 19.08.2025 (обновлено: 14:55 19.08.2025)
За 7 месяцев 2025 года республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн.
Среди стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана черешню в январе – июле этого года, лидирует Россия. На втором месте со значительным отставанием — Казахстан.
По данным Национального комитета РУз по статистике, за 7 месяцев 2025-го республика экспортировала 25,2 тыс. тонн черешни на сумму $51 млн в 17 стран.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.