Узбекистан вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса

Предыдущий рекорд в области инженерии принадлежал Индии

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Молодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд, одновременно собрав 1946 миниатюрных роботов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии участвовали школьники и студенты со всей страны, включая учащихся Президентских школ и молодых инженеров с ограниченными возможностями. Они собрали и привели в действие мини-роботов за 25 минут. Это событие стало не только показателем научно-технического потенциала молодежи Узбекистана, но и продемонстрировало ее стремление к инновациям, командной работе и поиску новых идей.Впечатляющий результат официально зарегистрировали как новый мировой рекорд, и он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Показатели засчитал судья Книги рекордов Гиннесса Карло Пери Сэвилл. Предыдущий рекорд установили в 2023 году в Индии, когда 1 459 учеников 6–10 классов одновременно собрали такое же количество мини-роботов.

