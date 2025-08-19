Узбекистан вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса
15:40 19.08.2025 (обновлено: 15:57 19.08.2025)
© SputnikМолодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд
© Sputnik
Подписаться
Предыдущий рекорд в области инженерии принадлежал Индии.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Молодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд, одновременно собрав 1946 миниатюрных роботов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikМолодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд
Молодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд
© Sputnik
"В парке "Янги Узбекистон" 1 946 талантливых молодых инженеров одновременно собрали 1 946 мини-роботов, добившись выдающегося результата. Это достижение в очередной раз позволило Узбекистану попасть в Книгу рекордов Гиннесса", — говорится в сообщении.
В мероприятии участвовали школьники и студенты со всей страны, включая учащихся Президентских школ и молодых инженеров с ограниченными возможностями.
© SputnikМолодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд
Молодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд
© Sputnik
Они собрали и привели в действие мини-роботов за 25 минут. Это событие стало не только показателем научно-технического потенциала молодежи Узбекистана, но и продемонстрировало ее стремление к инновациям, командной работе и поиску новых идей.
© SputnikМолодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд
Молодые инженеры из Узбекистана побили мировой рекорд
© Sputnik
Впечатляющий результат официально зарегистрировали как новый мировой рекорд, и он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Показатели засчитал судья Книги рекордов Гиннесса Карло Пери Сэвилл.
Предыдущий рекорд установили в 2023 году в Индии, когда 1 459 учеников 6–10 классов одновременно собрали такое же количество мини-роботов.