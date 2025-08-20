Интеллигенция Узбекистана и Казахстана встретилась на форуме в Астане

https://uz.sputniknews.ru/20250820/astana-forum-intelligentsiya-uzbekistan-kazaxstan-51367416.html
Особое внимание уделили вопросам сохранения и популяризации наследия великих мыслителей, поэтов, ученых и философов
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Астане состоялся Первый форум научно-творческой интеллигенции Узбекистана и Казахстана. В нем приняла участие делегация РУз во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба верхней палаты.В своем выступлении Нарбаева отметила, что Узбекистан и Казахстан связывают не только общие интересы, но и глубокие исторические, культурные и духовные корни. Подчеркивалось, что благодаря политической воле и усилиям президентов Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева укрепляются дружеские отношения между странами, в том числе гуманитарные и культурные связи.Особое внимание в ходе форума уделили вопросам сохранения и популяризации наследия великих мыслителей, поэтов, ученых и философов. Ярким примером сотрудничества двух государств стала установка памятников Алишеру Навои в Астане и Абаю Кунанбаеву в Ташкенте, а также мероприятия в Узбекистане, посвященные 180-летию со дня рождения Абая.Речь шла о развитии сотрудничества в сферах науки и образования. На сегодняшний день вузы Узбекистана и Казахстана подписали между собой более 280 соглашений и меморандумов, реализуют совместные образовательные программы, проводят образовательные выставки и университетские ярмарки. В Узбекистане готовят специалистов на казахском языке, который преподают в более чем 400 школах.Участники подчеркнули важность развития культурного туризма и креативной индустрии, проведения фестивалей, выставок, кинофорумов и других гуманитарных мероприятий с активным вовлечением молодежи.Форум стал важной площадкой для обмена идеями и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, добавили в пресс-службе.В его рамках организовали выставку произведений поэтов, художников и ученых двух народов, а также представили серию исторических книг узбекских авторов.Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой 18-19 августа находилась в Астане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
В Астане состоялся Первый форум научно-творческой интеллигенции Узбекистана и Казахстана. В нем приняла участие делегация РУз во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
"Парламентская делегация Узбекистана в рамках пребывания в Республике Казахстан приняла участие в Первом форуме научно-творческой интеллигенции Узбекистана и Казахстана, состоявшемся в Астане на тему: "Общее историко-культурное наследие — новые горизонты сотрудничества", — говорится в сообщении.
В своем выступлении Нарбаева отметила, что Узбекистан и Казахстан связывают не только общие интересы, но и глубокие исторические, культурные и духовные корни. Подчеркивалось, что благодаря политической воле и усилиям президентов Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева укрепляются дружеские отношения между странами, в том числе гуманитарные и культурные связи.
Особое внимание в ходе форума уделили вопросам сохранения и популяризации наследия великих мыслителей, поэтов, ученых и философов. Ярким примером сотрудничества двух государств стала установка памятников Алишеру Навои в Астане и Абаю Кунанбаеву в Ташкенте, а также мероприятия в Узбекистане, посвященные 180-летию со дня рождения Абая.
Речь шла о развитии сотрудничества в сферах науки и образования. На сегодняшний день вузы Узбекистана и Казахстана подписали между собой более 280 соглашений и меморандумов, реализуют совместные образовательные программы, проводят образовательные выставки и университетские ярмарки. В Узбекистане готовят специалистов на казахском языке, который преподают в более чем 400 школах.
Участники подчеркнули важность развития культурного туризма и креативной индустрии, проведения фестивалей, выставок, кинофорумов и других гуманитарных мероприятий с активным вовлечением молодежи.
Форум стал важной площадкой для обмена идеями и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, добавили в пресс-службе.
В его рамках организовали выставку произведений поэтов, художников и ученых двух народов, а также представили серию исторических книг узбекских авторов.
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой 18-19 августа находилась в Астане с официальным визитом.