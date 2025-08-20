https://uz.sputniknews.ru/20250820/mirziyeev-transformatsiya-zdravooxraneniye-51360904.html

В Ташкенте появится Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации

В Ташкенте появится Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации

В республике планируют внедрить службу ранней реабилитации на основе международных стандартов. Цель — сократить инвалидность и нетрудоспособность

2025-08-20T11:00+0500

2025-08-20T11:00+0500

2025-08-20T11:06+0500

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В столице Узбекистана создадут Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации. Глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по трансформации системы здравоохранения и повышению качества медицинской помощи. Соответствующие поручения он дал на видеоселекторном совещании в мае текущего года. Чтобы снизить нагрузку на республиканские учреждения, особое внимание уделяют расширению оказываемых услуг на областном и районном уровне. С учетом этого адаптируют 1500 клинических протоколов и разработают стандартные операционные процедуры, полностью внедрят и оцифруют клинические маршруты пациентов по наиболее распространенным заболеваниям. Как отмечалось, в последние годы наблюдается рост таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, которые приводят к инсульту и инфаркту. При этом в 85% случаев больные получают инвалидность. В связи с этим, в первичном звене предлагают внедрить новые протоколы и подходы к профилактике и лечению этих заболеваний с широким использованием возможностей ИИ. Также наладят ЭКГ-телеметрию, телемедицину, тромболизисную терапию, стентирование, тромбоэкстракцию. Отдельное внимание уделят популяризации и обучению населения алгоритму раннего распознавания признаков инсульта. Данный центр, а также клиники медвузов в Самарканде и Бухаре оснастят современным оборудованием. Кроме этого, при поддержке японских партнеров планируют внедрить службу ранней реабилитации на основе международных стандартов. 150 медицинских специалистов пройдут повышение квалификации и переподготовку за рубежом. На реализацию данного проекта направят $150 млн. Эти меры позволят сократить инвалидность и нетрудоспособность. В числе других предложений: Для развития профессионального и высшего медицинского образования предложено: Также увеличат время практического обучения студентов "у постели" больного. Поэтапно внедрят систему регистрации медработников. Укрепление общественного здоровьяДля этого предложено переориентировать деятельность Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья на профилактические мероприятия по предотвращению неинфекционных заболеваний, смертности матерей и детей, а также травматизма, разработав национальную программу по профилактике неинфекционных заболеваний. Совершенствование службы кровиПредложено: Обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами Планируют внедрение: Президент одобрил представленные предложения и подписал соответствующие документы, направленные на их реализацию. Также глава республики дал поручения обеспечить системное и качественное выполнение поставленных задач.

