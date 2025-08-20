В Ташкенте появится Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации
11:00 20.08.2025 (обновлено: 11:06 20.08.2025)
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкМедицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото
© Sputnik / Алексей Насыров/
В республике планируют внедрить службу ранней реабилитации на основе международных стандартов. Цель — сократить инвалидность и нетрудоспособность.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В столице Узбекистана создадут Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации. Глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по трансформации системы здравоохранения и повышению качества медицинской помощи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией предложений по трансформации системы здравоохранения
Президент ознакомился с презентацией предложений по трансформации системы здравоохранения
© Пресс-служба президента Узбекистана
Соответствующие поручения он дал на видеоселекторном совещании в мае текущего года.
Чтобы снизить нагрузку на республиканские учреждения, особое внимание уделяют расширению оказываемых услуг на областном и районном уровне.
С учетом этого адаптируют 1500 клинических протоколов и разработают стандартные операционные процедуры, полностью внедрят и оцифруют клинические маршруты пациентов по наиболее распространенным заболеваниям.
Как отмечалось, в последние годы наблюдается рост таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, которые приводят к инсульту и инфаркту. При этом в 85% случаев больные получают инвалидность.
В связи с этим, в первичном звене предлагают внедрить новые протоколы и подходы к профилактике и лечению этих заболеваний с широким использованием возможностей ИИ. Также наладят ЭКГ-телеметрию, телемедицину, тромболизисную терапию, стентирование, тромбоэкстракцию. Отдельное внимание уделят популяризации и обучению населения алгоритму раннего распознавания признаков инсульта.
"В целях совершенствования лечения неврологических заболеваний и инсульта будет создан Национальный медицинский центр неврологии и нейрореабилитации. Для данного центра в городе Ташкенте будет возведено современное здание на 250 коек. Планируется проводить в нем более 3 тысяч операций в год", — говорится в сообщении.
Данный центр, а также клиники медвузов в Самарканде и Бухаре оснастят современным оборудованием. Кроме этого, при поддержке японских партнеров планируют внедрить службу ранней реабилитации на основе международных стандартов. 150 медицинских специалистов пройдут повышение квалификации и переподготовку за рубежом. На реализацию данного проекта направят $150 млн.
Эти меры позволят сократить инвалидность и нетрудоспособность.
В числе других предложений:
картографировать и оцифровать действующую систему здравоохранения и на этой основе создать мастер-план по организации медучреждений с единым подходом, который включит в себя разработку и внедрение новых стандартов строительства, пересмотр 210 санитарных норм, а также разработку типовых проектов для поликлиник и больниц;
усовершенствовать деятельность лабораторий путем создания до конца 2030 года 198 централизованных лабораторий, налаживания внутреннего и внешнего контроля качества, цифровизации всех процессов. Увеличить количество бесплатных исследований.
Для развития профессионального и высшего медицинского образования предложено:
преобразовать работу Академии медсестер путем создания Академии профессиональной медицины при Ташкентском государственном медицинском университете;
"При поддержке международных партнеров будут разработаны и внедрены совместные программы обучения, международная сертификация медицинских сестер на основе экзамена NCLEX. Поэтапно будет увеличена квота приема в вузы по направлению подготовки медицинских сестер с высшим образованием", — говорится в сообщении.
аккредитовать все учебные программы согласно требованиям международных организаций;
внедрить интегрированную образовательную программу и годичную интернатуру по семейной медицине;
внедрить систему двухэтапной оценки знаний;
увеличить соотношение количества преподавателей к студентам.
Также увеличат время практического обучения студентов "у постели" больного. Поэтапно внедрят систему регистрации медработников.
Укрепление общественного здоровья
Для этого предложено переориентировать деятельность Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья на профилактические мероприятия по предотвращению неинфекционных заболеваний, смертности матерей и детей, а также травматизма, разработав национальную программу по профилактике неинфекционных заболеваний.
Совершенствование службы крови
Предложено:
принять программу на 2026-2030 годы, в рамках которой довести обеспеченность кровью до 100%;
наладить производство препаратов крови;
обеспечить безопасность крови путем внедрения в практику инактивации и облучения вирусов.
"Эти меры позволят сократить смертность от кровотечения, обеспечить доступность крови", — говорится в сообщении.
Обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами
Планируют внедрение:
процедуры признания регистрации лекарственных средств с учетом критериев, рекомендованных ВОЗ;
биоэквивалентных испытаний дженериков;
дифференцированной системы регистрации медизделий с учетом класса их безопасности;
уведомительного порядка для начала деятельности по реализации медицинских изделий.
"Будут налажены контрактное производство и трансфер технологий, внедрены современные механизмы фармаконадзора", — говорится в сообщении.
Президент одобрил представленные предложения и подписал соответствующие документы, направленные на их реализацию. Также глава республики дал поручения обеспечить системное и качественное выполнение поставленных задач.