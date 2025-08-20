https://uz.sputniknews.ru/20250820/shavkat-mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-pakistana-51358516.html

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Пакистана — что обсудили

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Пакистана — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Отдельное внимание стороны уделили скорейшей реализации положений подписанного трехстороннего соглашения по проекту строительства Трансафганской железной дороги

2025-08-20T09:50+0500

2025-08-20T09:50+0500

2025-08-20T09:50+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

пакистан

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/14/51357913_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b8d9d93422ef1837dd9e148ba0d7ae13.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Пакистана во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Высокий гость передал узбекскому лидеру искренние приветствия и наилучшие пожелания от Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Премьера Пакистана в Узбекистан в феврале этого года. Они отметили активизацию взаимных контактов и обменов на разных уровнях: Отдельное внимание уделили скорейшей практической реализации положений подписанного трехстороннего соглашения по проекту строительства Трансафганской железной дороги.

https://uz.sputniknews.ru/20250816/51285955.html

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев делегация пакистана