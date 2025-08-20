https://uz.sputniknews.ru/20250820/uzbekistan-predprinimatelstvo-podderjka-51372806.html
В Узбекистане открыть бизнес можно будет за 15 минут
В Узбекистане открыть бизнес можно будет за 15 минут
Sputnik Узбекистан
Внедрение нового принципа анонсировал глава республики. Срок, необходимый для того, чтобы полноценно запустить предпринимательскую деятельность сократится с нынешней 1 недели до четверти часа
2025-08-20T16:17+0500
2025-08-20T16:17+0500
2025-08-20T16:48+0500
общество
бизнес
предприниматели
регистрация
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_0:52:3456:1996_1920x0_80_0_0_3bbe3a83056954c7b570c8ecf9685038.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Узбекистане внедрят принцип "Начать бизнес за 15 минут". Об этом сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями. С 2026 года срок, необходимый для того, чтобы полноценно запустить предпринимательскую деятельность сократится с нынешней недели до четверти часа. Процесс регистрации предпринимателя будет включать: В День предпринимателя, который отмечают в Узбекистане 20 августа, Шавкат Мирзиёев проводит ежегодный открытый диалог с представителями бизнес-среды. Руководитель страны рассказал об отмене 10 видов лицензий и разрешений.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_6c99a2fed15ba055e74837c8b3e6fa16.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан бизнес запуск
В Узбекистане открыть бизнес можно будет за 15 минут
16:17 20.08.2025 (обновлено: 16:48 20.08.2025)
Внедрение нового принципа анонсировал глава республики. Срок, необходимый для того, чтобы полноценно запустить предпринимательскую деятельность сократится с нынешней 1 недели до четверти часа.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
В Узбекистане внедрят принцип "Начать бизнес за 15 минут". Об этом сообщил
президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями.
С 2026 года срок, необходимый для того, чтобы полноценно запустить предпринимательскую деятельность сократится с нынешней недели до четверти часа.
Процесс регистрации предпринимателя будет включать:
получение электронной цифровой подписи;
открытие банковского счета;
оформление договора аренды (по желанию);
регистрацию кассового аппарата в налоговых органах;
отправку уведомления в налоговые органы.
В День предпринимателя, который отмечают в Узбекистане 20 августа, Шавкат Мирзиёев проводит ежегодный открытый диалог с представителями бизнес-среды. Руководитель страны рассказал об отмене 10 видов лицензий и разрешений.