В Узбекистане открыть бизнес можно будет за 15 минут

В Узбекистане открыть бизнес можно будет за 15 минут

Внедрение нового принципа анонсировал глава республики. Срок, необходимый для того, чтобы полноценно запустить предпринимательскую деятельность сократится с нынешней 1 недели до четверти часа

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Узбекистане внедрят принцип "Начать бизнес за 15 минут". Об этом сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями. С 2026 года срок, необходимый для того, чтобы полноценно запустить предпринимательскую деятельность сократится с нынешней недели до четверти часа. Процесс регистрации предпринимателя будет включать: В День предпринимателя, который отмечают в Узбекистане 20 августа, Шавкат Мирзиёев проводит ежегодный открытый диалог с представителями бизнес-среды. Руководитель страны рассказал об отмене 10 видов лицензий и разрешений.

