https://uz.sputniknews.ru/20250820/uzbekistan-predprinimatelstvo-podderjka-51375006.html
Семейные гостевые дома в Узбекистане смогут ежедневно принимать вдвое больше туристов
Семейные гостевые дома в Узбекистане смогут ежедневно принимать вдвое больше туристов
Sputnik Узбекистан
В ходе открытого диалога с предпринимателями глава республики озвучил ряд инициатив для развития сферы услуг
2025-08-20T18:00+0500
2025-08-20T18:00+0500
2025-08-20T18:00+0500
общество
туризм
сфера услуг
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
инициатива
предприниматели
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/0c/18695659_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_562fbea4f2c0d918eda75acc1e985539.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Семейные гостевые дома в Узбекистане смогут ежедневно принимать вдвое больше туристов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями.На сегодняшний день, согласно действующим правилам, для семейных гостевых домов существует ограничение — не более 10 туристов в день.Глава республики также озвучил ряд других инициатив для развития сферы услуг.В частности, он предложил проводить ежегодные конкурсы между местными гостиницами и семейными гостевыми домами с призовым фондом $1 млн. Гостиницы, получившие наибольшее признание туристов и положительные отзывы на престижных международных платформах, будут награждать.Кроме того, в настоящее время владельцы гостиниц обязаны платить ежедневный туристический сбор до 62 тыс. сумов с каждого туриста. Теперь гостиницы за пределами Ташкента, областных центров и крупных туристических зон освободили от его уплаты.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/0c/18695659_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a55359164694a0a51fbf124afa02442d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан гостевые дома туристы диалог предприниматели инициативы развитие сфера услуг
узбекистан гостевые дома туристы диалог предприниматели инициативы развитие сфера услуг
Семейные гостевые дома в Узбекистане смогут ежедневно принимать вдвое больше туристов
В ходе открытого диалога с предпринимателями глава республики озвучил ряд инициатив для развития сферы услуг.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Семейные гостевые дома в Узбекистане смогут ежедневно принимать вдвое больше туристов, сообщил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями.
На сегодняшний день, согласно действующим правилам, для семейных гостевых домов существует ограничение — не более 10 туристов в день.
Глава республики также озвучил ряд других инициатив для развития сферы услуг.
В частности, он предложил проводить ежегодные конкурсы между местными гостиницами и семейными гостевыми домами с призовым фондом $1 млн. Гостиницы, получившие наибольшее признание туристов и положительные отзывы на престижных международных платформах, будут награждать.
Кроме того, в настоящее время владельцы гостиниц обязаны платить ежедневный туристический сбор до 62 тыс. сумов с каждого туриста. Теперь гостиницы за пределами Ташкента, областных центров и крупных туристических зон освободили от его уплаты.