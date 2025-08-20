https://uz.sputniknews.ru/20250820/uzbekistan-predprinimatelstvo-podderjka-51375006.html

Семейные гостевые дома в Узбекистане смогут ежедневно принимать вдвое больше туристов

В ходе открытого диалога с предпринимателями глава республики озвучил ряд инициатив для развития сферы услуг

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Семейные гостевые дома в Узбекистане смогут ежедневно принимать вдвое больше туристов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями.На сегодняшний день, согласно действующим правилам, для семейных гостевых домов существует ограничение — не более 10 туристов в день.Глава республики также озвучил ряд других инициатив для развития сферы услуг.В частности, он предложил проводить ежегодные конкурсы между местными гостиницами и семейными гостевыми домами с призовым фондом $1 млн. Гостиницы, получившие наибольшее признание туристов и положительные отзывы на престижных международных платформах, будут награждать.Кроме того, в настоящее время владельцы гостиниц обязаны платить ежедневный туристический сбор до 62 тыс. сумов с каждого туриста. Теперь гостиницы за пределами Ташкента, областных центров и крупных туристических зон освободили от его уплаты.

