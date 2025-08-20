В Ташкенте стартовал международный автопробег "Визит на Арал"
© UzbektourismПроект "Визит на Арал"
© Uzbektourism
Эксклюзив
В проекте участвуют более 70 человек, в их числе представители России, Казахстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Торжественные проводы участников международного проекта "Визит на Арал" прошли в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
Проект объединил свыше 70 человек, в числе которых представители России, Казахстана и Таджикистана. В течение 8 дней на внедорожниках они проедут вдоль туристической автомагистрали из Ташкента через Самарканд, Бухару, Нукус, Муйнак, Приаралье, Хиву и Навои и вновь вернутся в столицу Узбекистана.
В своем приветственном слове советник главы Комитета по туризму РУз Феруз Додиев рассказал, что участников ждут интересные локации и богатая культурная программа. Он отметил, что таких международных проектов в последнее время становится больше.
В рамках автопробега запланированы экспедиция на Аральское море и в Барсакельмесский заповедник, посещение "Кладбища кораблей" в Муйнакском районе, саксауловых лесов, плато Устюрт, автопарад в Нукусе и многое другое.
Медиаменеджер, продюсер и международный эксперт из России Ольга Горбатовская в Узбекистане не впервые. Прежде она уже побывала в Самарканде и Бухаре и прониклась гостеприимством узбекского народа. Но до отдаленных регионов страны ей не довелось доехать. Она уверена, что проект "Визит на Арал" откроет для нее новые неизведанные уголки страны.
"Надеюсь, что через публикации получится передать колорит этого путешествия и дружелюбную атмосферу, которая царит в Узбекистане. Также, благодаря проекту мы сможем обменяться идеями о развитии экстремального туризма в Узбекистане и России и наладить кросс-культурный диалог", — поделилась она.
А вот российский блогер и обозреватель Дмитрий Дмитриев в Узбекистане прежде не был, но, едва сойдя с трапа самолета, ощутил по-настоящему теплый прием. А еще он много слышал об узбекской кухне и планирует делать гастрономические обзоры.
"Про Арал знаю пока мало, целенаправленно не стал изучать то, что есть в интернете, так как хочу, чтобы это были исключительно мои личные впечатления и эмоции. А еще мне очень интересен формат автоэкспедиции", — сказал он.
Международный проект "Визит на Арал" организован Комитетом по туризму в сотрудничестве с Советом Министров Каракалпакстана, МВД, Национальной гвардией, министерством по чрезвычайным ситуациям и другими партнерскими организациями.
Он направлен на ознакомление широкой общественности с природными ландшафтами, историческими памятниками и культурными ценностями Приаралья, повышение туристического потенциала региона и развитие направлений автотуризма.