В Ташкенте стартовал международный автопробег "Визит на Арал"

В проекте участвуют более 70 человек, в их числе представители России, Казахстана и Таджикистана

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Торжественные проводы участников международного проекта "Визит на Арал" прошли в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Проект объединил свыше 70 человек, в числе которых представители России, Казахстана и Таджикистана. В течение 8 дней на внедорожниках они проедут вдоль туристической автомагистрали из Ташкента через Самарканд, Бухару, Нукус, Муйнак, Приаралье, Хиву и Навои и вновь вернутся в столицу Узбекистана.В своем приветственном слове советник главы Комитета по туризму РУз Феруз Додиев рассказал, что участников ждут интересные локации и богатая культурная программа. Он отметил, что таких международных проектов в последнее время становится больше.В рамках автопробега запланированы экспедиция на Аральское море и в Барсакельмесский заповедник, посещение "Кладбища кораблей" в Муйнакском районе, саксауловых лесов, плато Устюрт, автопарад в Нукусе и многое другое.Медиаменеджер, продюсер и международный эксперт из России Ольга Горбатовская в Узбекистане не впервые. Прежде она уже побывала в Самарканде и Бухаре и прониклась гостеприимством узбекского народа. Но до отдаленных регионов страны ей не довелось доехать. Она уверена, что проект "Визит на Арал" откроет для нее новые неизведанные уголки страны.А вот российский блогер и обозреватель Дмитрий Дмитриев в Узбекистане прежде не был, но, едва сойдя с трапа самолета, ощутил по-настоящему теплый прием. А еще он много слышал об узбекской кухне и планирует делать гастрономические обзоры.Международный проект "Визит на Арал" организован Комитетом по туризму в сотрудничестве с Советом Министров Каракалпакстана, МВД, Национальной гвардией, министерством по чрезвычайным ситуациям и другими партнерскими организациями.Он направлен на ознакомление широкой общественности с природными ландшафтами, историческими памятниками и культурными ценностями Приаралья, повышение туристического потенциала региона и развитие направлений автотуризма.

