ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК

ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК подчеркнула важность совместных усилий стран-участниц евразийской "пятерки" для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК, отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Барсегян выступила на пленарном заседании "Большое Евразийское партнерство: векторы и инструменты развития" в рамках II Ежегодной встречи участников Всемирного форума "Новая эпоха — новые пути" в Москве.Она подчеркнула важность работы комиссии совместно со странами Евразийского экономического союза по интеграции производственных цепочек, развитию инновационных технологий и повышению конкурентоспособности предприятий государств-членов.Барсегян также акцентировала внимание на важности совместных усилий стран-участниц евразийской "пятерки" для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве. Хорошим примером, по ее мнению, является запуск в рамках ЕАЭС механизма финансовой поддержки промышленной кооперации.

