https://uz.sputniknews.ru/20250821/eaeu-progress-seli-promyshlennost-apk-51401350.html
ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК
ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК
Sputnik Узбекистан
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК подчеркнула важность совместных усилий стран-участниц евразийской "пятерки" для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве
2025-08-21T17:00+0500
2025-08-21T17:00+0500
2025-08-21T17:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
промышленность
агропромышленность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК, отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Барсегян выступила на пленарном заседании "Большое Евразийское партнерство: векторы и инструменты развития" в рамках II Ежегодной встречи участников Всемирного форума "Новая эпоха — новые пути" в Москве.Она подчеркнула важность работы комиссии совместно со странами Евразийского экономического союза по интеграции производственных цепочек, развитию инновационных технологий и повышению конкурентоспособности предприятий государств-членов.Барсегян также акцентировала внимание на важности совместных усилий стран-участниц евразийской "пятерки" для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве. Хорошим примером, по ее мнению, является запуск в рамках ЕАЭС механизма финансовой поддержки промышленной кооперации.
https://uz.sputniknews.ru/20250819/gospodderjka-apk-v-stranax-eaeu-51348505.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2d15ecb75c8deb2962210f049327048a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс промышленность апк еэк
еаэс промышленность апк еэк
ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК подчеркнула важность совместных усилий стран-участниц евразийской "пятерки" для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik
. ЕАЭС демонстрирует прогресс в реализации стратегических целей в промышленности и АПК, отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Барсегян выступила на пленарном заседании "Большое Евразийское партнерство: векторы и инструменты развития" в рамках II Ежегодной встречи участников Всемирного форума "Новая эпоха — новые пути" в Москве.
Она подчеркнула важность работы комиссии совместно со странами Евразийского экономического союза по интеграции производственных цепочек, развитию инновационных технологий и повышению конкурентоспособности предприятий государств-членов.
"Союз демонстрирует стабильный прогресс в реализации стратегических целей по развитию промышленного сектора и АПК. Наши совместные проекты способствуют не только укреплению внутреннего рынка, но и повышению экспортного потенциала ЕАЭС на мировом уровне", — заявила министр ЕЭК.
Барсегян также акцентировала внимание на важности совместных усилий стран-участниц евразийской "пятерки" для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве. Хорошим примером, по ее мнению, является запуск в рамках ЕАЭС механизма финансовой поддержки промышленной кооперации.
"Учитывая успешный запуск механизма и его практическое применение в индустриальном секторе экономики, Комиссия в настоящее время работает над его распространением на агропромышленный комплекс", — добавила она.