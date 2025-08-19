https://uz.sputniknews.ru/20250819/gospodderjka-apk-v-stranax-eaeu-51348505.html

Как осуществляется господдержка АПК в странах ЕАЭС

Как осуществляется господдержка АПК в странах ЕАЭС

ЕЭК: В условиях текущих глобальных вызовов и нарастающей международной конкуренции господдержка сельского хозяйства является одним из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В каждой из стран ЕАЭС ведется большая работа по содействию развитию сельскохозяйственной отрасли, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.ЕЭК: Господдержка сельского хозяйства — не просто инструмент финансового содействияОн рассказал, что на площадке комиссии прошел круглый стол, посвященный обмену опытом по вопросам разработки, последующего администрирования и оценки эффективности предоставления сельскохозяйственных субсидий. К диалогу пригласили представителей госорганов стран ЕАЭС, уполномоченных на реализацию сельскохозяйственной политики.Он добавил, что проведение круглых столов на тему государственной поддержки планируют на регулярной основе.

