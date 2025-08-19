Как осуществляется господдержка АПК в странах ЕАЭС

Узбекистан
ЕЭК: В условиях текущих глобальных вызовов и нарастающей международной конкуренции господдержка сельского хозяйства является одним из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В каждой из стран ЕАЭС ведется большая работа по содействию развитию сельскохозяйственной отрасли, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.ЕЭК: Господдержка сельского хозяйства — не просто инструмент финансового содействияОн рассказал, что на площадке комиссии прошел круглый стол, посвященный обмену опытом по вопросам разработки, последующего администрирования и оценки эффективности предоставления сельскохозяйственных субсидий. К диалогу пригласили представителей госорганов стран ЕАЭС, уполномоченных на реализацию сельскохозяйственной политики.Он добавил, что проведение круглых столов на тему государственной поддержки планируют на регулярной основе.
ЕЭК: в условиях текущих глобальных вызовов и нарастающей международной конкуренции господдержка сельского хозяйства является одним из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В каждой из стран ЕАЭС ведется большая работа по содействию развитию сельскохозяйственной отрасли, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"В условиях текущих глобальных вызовов и нарастающей международной конкуренции господдержка сельского хозяйства является одним из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности, экономической устойчивости, технологической модернизации отрасли и в целом, социально-экономического развития сельских территорий", — отметил начальник отдела развития аграрных рынков Департамента агропромышленной политики ЕЭК Андрей Дробышевский.
ЕЭК: Господдержка сельского хозяйства — не просто инструмент финансового содействия
Он рассказал, что на площадке комиссии прошел круглый стол, посвященный обмену опытом по вопросам разработки, последующего администрирования и оценки эффективности предоставления сельскохозяйственных субсидий. К диалогу пригласили представителей госорганов стран ЕАЭС, уполномоченных на реализацию сельскохозяйственной политики.
"Рассматривались такие распространенные субсидии, как льготное кредитование, компенсация части инвестиционных расходов сельхозтоваропроизводителей, а также лизинг сельхозтехники и сельхозоборудования с господдержкой", — уточнил Дробышевский.
Он добавил, что проведение круглых столов на тему государственной поддержки планируют на регулярной основе.
