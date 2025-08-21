Психолог: как финансовые вопросы влияют на семейные отношения

"Первое, как я трачу — импульсивно или обдуманно, на себя или на других, с удовольствием или с чувством вины. Второе, как я коплю — откладываю регулярно или от случая к случаю, на конкретные цели или на черный день. Третье, как я зарабатываю — фокус на стабильности или на росте, готовность к риску или поиск безопасности. И четвертое, как я инвестирую — консервативно или агрессивно, с пониманием или наугад. Если один партнер привык копить, а другой легко тратить — конфликты неизбежны", — рассказала Роженко.