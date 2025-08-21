Узбекистан
Психолог: как финансовые вопросы влияют на семейные отношения
Психолог: как финансовые вопросы влияют на семейные отношения
Sputnik Узбекистан
Деньги — одна из самых сложных тем в отношениях. По статистике, каждая третья пара ссорится из-за финансов
Деньги в паре могут быть не просто финансами, но и языком, на котором можно говорить о доверии, уважении и общих целях, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога Марию Роженко.По ее словам, в профессиональном сообществе принято выделять четыре ключевых аспекта обращения с финансами.Она добавила, что важно понять: эти различия не делают кого-то "правильным" или "неправильным" — они просто отражают наш опыт.А вот сокрытие трат или кредитов от партнера разрушает доверие так же, как измена, предупредила эксперт.
Психолог: как финансовые вопросы влияют на семейные отношения

22:01 21.08.2025
Подсчет доходов в семье
Подсчет доходов в семье - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
© Depositphotos / AllaSerebrina
Подписаться
Деньги — одна из самых сложных тем в отношениях. По статистике, каждая третья пара ссорится из-за финансов.
Деньги в паре могут быть не просто финансами, но и языком, на котором можно говорить о доверии, уважении и общих целях, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога Марию Роженко.
"Финансы в нашей культуре часто табуированы: обсуждать доходы или долги считается неудобным. Мы готовы часами говорить о чувствах, но стоит затронуть тему денег — и многие замолкают. Это приводит к тому, что пары годами живут с не озвученными ожиданиями, а потом сталкиваются с кризисом", — пояснила специалист.
По ее словам, в профессиональном сообществе принято выделять четыре ключевых аспекта обращения с финансами.
"Первое, как я трачу — импульсивно или обдуманно, на себя или на других, с удовольствием или с чувством вины. Второе, как я коплю — откладываю регулярно или от случая к случаю, на конкретные цели или на черный день. Третье, как я зарабатываю — фокус на стабильности или на росте, готовность к риску или поиск безопасности. И четвертое, как я инвестирую — консервативно или агрессивно, с пониманием или наугад. Если один партнер привык копить, а другой легко тратить — конфликты неизбежны", — рассказала Роженко.
Она добавила, что важно понять: эти различия не делают кого-то "правильным" или "неправильным" — они просто отражают наш опыт.
А вот сокрытие трат или кредитов от партнера разрушает доверие так же, как измена, предупредила эксперт.

"Когда один втайне берет займы или делает крупные покупки, второй — чувствует предательство. Такие ситуации лучше предотвращать через открытый диалог и личную диагностику — понять какие установки о деньгах вы унаследовали от семьи, что для вас и вашего партнера является "разумной тратой", а также важно продумать и обсудить, что делать в случае кризиса, потери одним из партнеров работы", — заключила Роженко.

