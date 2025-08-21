Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250821/mirziyoyev-prezentatsiya-proyekty-novyy-tashkent-51381345.html
Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты для Нового Ташкента
Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты для Нового Ташкента
Sputnik Узбекистан
Гостиницы, рестораны и здания с оригинальной архитектурой не только обеспечат высококачественный сервис, но и превратят город в новый центр туризма
2025-08-21T09:50+0500
2025-08-21T10:18+0500
узбекистан
новый ташкент
проект
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51379395_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0bd12f551a17fea46aa9e67eb1bcc05a.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты, которые реализуют в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Строительство этого города начали в 2023 году, сегодня уже возвели первые здания. Концепцию проекта разработала британская компания Cross Works. Для его реализации в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах выделили 19,7 тыс. гектаров земли. Каждый проект ориентирован на современные и экологичные решения. В городе внедрят экологически чистый транспорт, наладят взаимодействие метро и электробусов. Для пешеходов и велосипедистов создадут комфортные и безопасные условия. В административной зоне планируется строительство более 60 зданий для госорганов. Уже сегодня свыше десяти министерств и ведомств начали работу во временных объектах на территории Нового Ташкента. Президенту также представили планы на ближайшую перспективу. Строительство позволит трудоустроить 160 тыс. человек, а в будущем в городе создадут сотни тысяч постоянных рабочих мест, основанных на инновационных технологиях. Для этого планируют развитие образовательных и медицинских кластеров, IT-услуг и технопарков. Глава республики дал рекомендации по привлечению инвестиций, созданию комфортных зон отдыха и сервисных услуг.
узбекистан
новый ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51379395_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fd5d944c61179867ba55b840053946ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев презентация проекты новый ташкент
шавкат мирзиёев презентация проекты новый ташкент

Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты для Нового Ташкента

09:50 21.08.2025 (обновлено: 10:18 21.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте
Глава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Гостиницы, рестораны и здания с оригинальной архитектурой не только обеспечат высококачественный сервис, но и превратят город в новый центр туризма.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты, которые реализуют в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте
Глава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
Глава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Строительство этого города начали в 2023 году, сегодня уже возвели первые здания. Концепцию проекта разработала британская компания Cross Works. Для его реализации в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах выделили 19,7 тыс. гектаров земли.
"На первом этапе строительство развернулось на территории в 6 тысяч гектаров, где будут созданы современные условия для проживания 600 тысяч человек. В перспективе город рассчитан на 2 миллиона жителей. Особое внимание уделяется качеству и долговечности инфраструктуры. Сейчас активно строятся подземные инженерные коммуникации: коллекторы, через которые будут проложены тепловые и водопроводы, электросети и телекоммуникации. Также возводятся тоннели и подземные парковки для удобного транспортного движения", — говорится в сообщении.
Каждый проект ориентирован на современные и экологичные решения. В городе внедрят экологически чистый транспорт, наладят взаимодействие метро и электробусов. Для пешеходов и велосипедистов создадут комфортные и безопасные условия.
В административной зоне планируется строительство более 60 зданий для госорганов. Уже сегодня свыше десяти министерств и ведомств начали работу во временных объектах на территории Нового Ташкента.
Президенту также представили планы на ближайшую перспективу.
"Интерес к проекту проявляют многие отечественные и зарубежные инвесторы. По итогам аукционов уже заключены инвестиционные соглашения на сумму 554 миллиона долларов по 13 коммерческим лотам. Здесь появятся гостиницы, рестораны и здания с оригинальной архитектурой, которые не только обеспечат высококачественный сервис, но и превратят город в новый центр туризма", — говорится в сообщении.
Строительство позволит трудоустроить 160 тыс. человек, а в будущем в городе создадут сотни тысяч постоянных рабочих мест, основанных на инновационных технологиях. Для этого планируют развитие образовательных и медицинских кластеров, IT-услуг и технопарков.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте
Глава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2025
Глава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики дал рекомендации по привлечению инвестиций, созданию комфортных зон отдыха и сервисных услуг.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0