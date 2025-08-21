https://uz.sputniknews.ru/20250821/mirziyoyev-prezentatsiya-proyekty-novyy-tashkent-51381345.html

Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты для Нового Ташкента

2025-08-21

Гостиницы, рестораны и здания с оригинальной архитектурой не только обеспечат высококачественный сервис, но и превратят город в новый центр туризма

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты, которые реализуют в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Строительство этого города начали в 2023 году, сегодня уже возвели первые здания. Концепцию проекта разработала британская компания Cross Works. Для его реализации в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах выделили 19,7 тыс. гектаров земли. Каждый проект ориентирован на современные и экологичные решения. В городе внедрят экологически чистый транспорт, наладят взаимодействие метро и электробусов. Для пешеходов и велосипедистов создадут комфортные и безопасные условия. В административной зоне планируется строительство более 60 зданий для госорганов. Уже сегодня свыше десяти министерств и ведомств начали работу во временных объектах на территории Нового Ташкента. Президенту также представили планы на ближайшую перспективу. Строительство позволит трудоустроить 160 тыс. человек, а в будущем в городе создадут сотни тысяч постоянных рабочих мест, основанных на инновационных технологиях. Для этого планируют развитие образовательных и медицинских кластеров, IT-услуг и технопарков. Глава республики дал рекомендации по привлечению инвестиций, созданию комфортных зон отдыха и сервисных услуг.

