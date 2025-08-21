Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты для Нового Ташкента
09:50 21.08.2025 (обновлено: 10:18 21.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства ознакомился с презентацией строительных проектов, реализуемых в Новом Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Гостиницы, рестораны и здания с оригинальной архитектурой не только обеспечат высококачественный сервис, но и превратят город в новый центр туризма.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали проекты, которые реализуют в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Строительство этого города начали в 2023 году, сегодня уже возвели первые здания. Концепцию проекта разработала британская компания Cross Works. Для его реализации в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах выделили 19,7 тыс. гектаров земли.
"На первом этапе строительство развернулось на территории в 6 тысяч гектаров, где будут созданы современные условия для проживания 600 тысяч человек. В перспективе город рассчитан на 2 миллиона жителей. Особое внимание уделяется качеству и долговечности инфраструктуры. Сейчас активно строятся подземные инженерные коммуникации: коллекторы, через которые будут проложены тепловые и водопроводы, электросети и телекоммуникации. Также возводятся тоннели и подземные парковки для удобного транспортного движения", — говорится в сообщении.
Каждый проект ориентирован на современные и экологичные решения. В городе внедрят экологически чистый транспорт, наладят взаимодействие метро и электробусов. Для пешеходов и велосипедистов создадут комфортные и безопасные условия.
В административной зоне планируется строительство более 60 зданий для госорганов. Уже сегодня свыше десяти министерств и ведомств начали работу во временных объектах на территории Нового Ташкента.
Президенту также представили планы на ближайшую перспективу.
"Интерес к проекту проявляют многие отечественные и зарубежные инвесторы. По итогам аукционов уже заключены инвестиционные соглашения на сумму 554 миллиона долларов по 13 коммерческим лотам. Здесь появятся гостиницы, рестораны и здания с оригинальной архитектурой, которые не только обеспечат высококачественный сервис, но и превратят город в новый центр туризма", — говорится в сообщении.
Строительство позволит трудоустроить 160 тыс. человек, а в будущем в городе создадут сотни тысяч постоянных рабочих мест, основанных на инновационных технологиях. Для этого планируют развитие образовательных и медицинских кластеров, IT-услуг и технопарков.
Глава республики дал рекомендации по привлечению инвестиций, созданию комфортных зон отдыха и сервисных услуг.