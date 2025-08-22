Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20250822/lidery-uzbekistana-i-turkmenistana-obsudili-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki--51418276.html
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым – о чем говорили
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым – о чем говорили
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Туркменистане.
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
туркменистан
рабочий визит
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза" прошли переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в формате тет-а-тет и с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В начале беседы лидер Туркменистана передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.Шавкат Мирзиёев поздравил руководство страны и братский туркменский народ с успешным проведением третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в начале этого месяца в Авазе. После стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.С глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.Отмечалось, что уже завершается совместная работа для запуска в этом году торговой зоны "Шават – Дашогуз".В рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне стороны отметили важность продуктивного проведения заседаний межправительственных комиссий и Делового совета ряда культурных мероприятий.Лидеры также обменялись мнениями по повестке дня предстоящей седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В данном контексте отмечена практическая значимость нынешних переговоров в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан".
туркменистан
Новости
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым – о чем говорили

14:03 22.08.2025 (обновлено: 14:20 22.08.2025)
Президент Узбекистана находится с рабочим визитом в Туркменистане. В рамках визита он примет участие в трехсторонней встрече в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан" и проведет двусторонние переговоры.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза" прошли переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в формате тет-а-тет и с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В начале беседы лидер Туркменистана передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Шавкат Мирзиёев поздравил руководство страны и братский туркменский народ с успешным проведением третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в начале этого месяца в Авазе.
После стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
С глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.
С начала этого года товарооборот составил $700 млн. С февраля между странами действует режим свободной торговли, в столицах работают торговые дома. Реализуются проекты кооперации в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики.

Отмечалось, что уже завершается совместная работа для запуска в этом году торговой зоны "Шават – Дашогуз".
В рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне стороны отметили важность продуктивного проведения заседаний межправительственных комиссий и Делового совета ряда культурных мероприятий.
Лидеры также обменялись мнениями по повестке дня предстоящей седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
В данном контексте отмечена практическая значимость нынешних переговоров в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан".
