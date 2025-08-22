https://uz.sputniknews.ru/20250822/lidery-uzbekistana-i-turkmenistana-obsudili-aktualnye-voprosy-dvustoronney-povestki--51418276.html

Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым – о чем говорили

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Туркменистане.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Конгресс-центре Национальной туристической зоны "Аваза" прошли переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в формате тет-а-тет и с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В начале беседы лидер Туркменистана передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.Шавкат Мирзиёев поздравил руководство страны и братский туркменский народ с успешным проведением третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в начале этого месяца в Авазе. После стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.С глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.Отмечалось, что уже завершается совместная работа для запуска в этом году торговой зоны "Шават – Дашогуз".В рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне стороны отметили важность продуктивного проведения заседаний межправительственных комиссий и Делового совета ряда культурных мероприятий.Лидеры также обменялись мнениями по повестке дня предстоящей седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В данном контексте отмечена практическая значимость нынешних переговоров в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан".

