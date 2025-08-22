Лидеры Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана обсудили многоплановое сотрудничество
18:06 22.08.2025 (обновлено: 18:11 22.08.2025)
Переговоры лидеров Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев высказал ряд конкретных предложений по расширению многостороннего взаимодействия между тремя государствами.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Национальной туристической зоне "Аваза" состоялась трехсторонняя встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах.
В начале своего выступления Шавкат Мирзиёев еще раз тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением в начале августа Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Переговоры лидеров Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана
Президент Узбекистана также искренне поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с недавним подписанием в городе Вашингтоне мирной декларации с Арменией.
После приветствий глава Узбекистана высказал ряд конкретных предложений по расширению многостороннего сотрудничества.
Он отметил важность задействования в полном объеме большого транзитного потенциала трех государств.
"Выражена уверенность, что сопряжение действующих и перспективных коридоров позволит сформировать устойчивый и эффективный трансконтинентальный маршрут, который свяжет через территории наших стран Китай с Южной Азией, Ближним Востоком и Европой", — говорится в сообщении.
В настоящее время начато строительство железной дороги КНР – Узбекистан. Кроме того, недавно с Пакистаном и Афганистаном подписан меморандум по проекту строительства Трансафганского коридора.
Президент подчеркнул, что новые грузопотоки призваны обеспечить эффективную загрузку инфраструктуры прежде всего Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.
Также поддержал планы по развитию Срединного маршрута, включая Зангезурский коридор.
Предложил приступить к совместной экспертной проработке наиболее важных вопросов.
Речь идет о расширении пропускной способности и создании современной логистической инфраструктуры, в том числе в портах Туркменбаши и Баку, проведении согласованной тарифной политики, цифровизации процедур и обеспечении контроля за грузами.
Кроме того, глава Узбекистана:
выразил готовность на взаимной основе снизить тарифы на транспортировку грузов в целях обеспечения кратчайшего и выгодного для бизнеса выхода к основным рынкам;
отметил, что консолидированный подход позволит выстроить прагматичное сотрудничество с государствами и международными организациями — потенциальными донорами в развитие логистической инфраструктуры;
выразил заинтересованность Узбекистана в создании собственных паромных мощностей для транспортировки грузов через Каспийское море;
отметил необходимость углубления кооперации и развития коридоров для экспорта энергоресурсов в третьи страны в целях обеспечения энергетической безопасности.
В этом плане перспективным назван проект организации поставок "зеленой" энергии в Европу.
В части традиционных углеводородов Мирзиёев предложил изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия.
Другим приоритетным направлением обозначил кардинальное увеличение товарооборота и масштабов промышленной кооперации.
"В последние годы объемы взаимной торговли Узбекистана с Туркменистаном и Азербайджаном выросли в 2 раза. Доля промышленных товаров в структуре товарооборота достигла 40%", — отмечалось на встрече.
Переговоры лидеров Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана
Что еще предложил Шавкат Мирзиёев:
подготовить Комплексный план действий, предусматривающий развитие устойчивых торгово-логистических цепочек, создание оптово-распределительных центров и доступ в крупные торговые сети, унификацию фитосанитарных и карантинных требований, внедрение цифровой маркировки продукции, запуск совместных электронных площадок и расширение сотрудничества товарно-сырьевых бирж;
принять трехстороннюю программу туристических и культурных обменов, которая позволит увеличить поток туристов из наших стран и третьих государств, показав общее богатейшее культурное наследие, близость традиций и обычаев наших народов.
Для практической реализации выдвинутых инициатив и достигнутых договоренностей, глава государства предложил подготовить дорожную карту, а также запустить механизм совместных встреч министров по основным направлениям.