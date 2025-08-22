https://uz.sputniknews.ru/20250822/lidery-uzbekistana-turkmenistana-azerbaydjana-obsudili-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-51431161.html

Лидеры Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана обсудили многоплановое сотрудничество

Шавкат Мирзиёев высказал ряд конкретных предложений по расширению многостороннего взаимодействия между тремя государствами.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51430636_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd674632dd2b1c582b5d0128b06b4a3b.jpg

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Национальной туристической зоне "Аваза" состоялась трехсторонняя встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах.В начале своего выступления Шавкат Мирзиёев еще раз тепло поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением в начале августа Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.Президент Узбекистана также искренне поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с недавним подписанием в городе Вашингтоне мирной декларации с Арменией.После приветствий глава Узбекистана высказал ряд конкретных предложений по расширению многостороннего сотрудничества.Он отметил важность задействования в полном объеме большого транзитного потенциала трех государств.В настоящее время начато строительство железной дороги КНР – Узбекистан. Кроме того, недавно с Пакистаном и Афганистаном подписан меморандум по проекту строительства Трансафганского коридора.Президент подчеркнул, что новые грузопотоки призваны обеспечить эффективную загрузку инфраструктуры прежде всего Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.Также поддержал планы по развитию Срединного маршрута, включая Зангезурский коридор.Предложил приступить к совместной экспертной проработке наиболее важных вопросов.Кроме того, глава Узбекистана: В части традиционных углеводородов Мирзиёев предложил изучить перспективы кооперации в области проведения геологоразведки и освоения месторождений на шельфе Каспия.Другим приоритетным направлением обозначил кардинальное увеличение товарооборота и масштабов промышленной кооперации. Что еще предложил Шавкат Мирзиёев:Для практической реализации выдвинутых инициатив и достигнутых договоренностей, глава государства предложил подготовить дорожную карту, а также запустить механизм совместных встреч министров по основным направлениям.

