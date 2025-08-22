https://uz.sputniknews.ru/20250822/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-naselennyx-punktov-zona-svo-51421076.html
ВС РФ взяли под контроль села Катериновка и Русин Яр, а также Владимировку в Донецкой Народной Республике.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки украинские войска потеряли за неделю до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.Кроме того, российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике.За прошедшую неделю группировка нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1 610 военнослужащих.
14:46 22.08.2025 (обновлено: 15:03 22.08.2025)
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства за неделю.
В зоне ответственности группировки украинские войска потеряли за неделю до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Противник потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США и четыре бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии", — говорится в сводке министерства.
Кроме того, российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике.
"Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства за неделю.
За прошедшую неделю группировка нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1 610 военнослужащих.
"Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", — говорится в сообщении.