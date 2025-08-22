https://uz.sputniknews.ru/20250822/rossiyskie-voennye-osvobodili-neskolko-naselennyx-punktov-zona-svo-51421076.html

Российские военные освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

ВС РФ взяли под контроль села Катериновка и Русин Яр, а также Владимировку в Донецкой Народной Республике.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки украинские войска потеряли за неделю до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" за неделю нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.Кроме того, российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике.За прошедшую неделю группировка нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1 610 военнослужащих.

