Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан — цель поездки

Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан — цель поездки

Узбекский лидер примет участие в мероприятиях саммита в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан", который состоится в Национальной туристической зоне "Аваза".

2025-08-22T09:35+0500

2025-08-22T09:35+0500

2025-08-22T09:54+0500

шавкат мирзиёев

туркменистан

рабочий визит

президент

узбекистан

гурбангулы бердымухамедов

саммит

азербайджан

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова отбыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Узбекский лидер примет участие в мероприятиях саммита в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан", который состоится в Национальной туристической зоне "Аваза".Лидер Узбекистана также проведет двусторонние переговоры на полях саммита.

2025

Новости

ru_UZ

