Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан — цель поездки
09:35 22.08.2025 (обновлено: 09:54 22.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Гурбангулы Бердымухамедова отбыл в Туркменистан с рабочим визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекский лидер примет участие в мероприятиях саммита в формате "Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан", который состоится в Национальной туристической зоне "Аваза".
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова отбыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В соответствии с повесткой дня мероприятия, которое пройдет в Национальной туристической зоне "Аваза", будут рассмотрены вопросы развития и углубления многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах. Предусматривается подписание ряда совместных документов", — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана также проведет двусторонние переговоры на полях саммита.