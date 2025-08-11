https://uz.sputniknews.ru/20250811/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-pismo-51171277.html
Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень
Глава Узбекистана направил благодарственное письмо туркменскому коллеге
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Предстоящий в скором времени визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения между нашими странами на новый уровень, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.Глава Узбекистана направил письмо туркменскому коллеге, текст которого публикует издание.Он выразил благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за награждение его высшей государственной наградой этой страны — орденом "За вклад в развитие сотрудничества".
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Предстоящий в скором времени визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения между нашими странами на новый уровень, заявил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Глава Узбекистана направил письмо туркменскому коллеге, текст которого публикует издание.
“Глубоко убежден, что предстоящий в скором времени Ваш визит на высшем уровне в нашу страну позволит вывести отношения добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами на совершенно новый уровень”, — отметил лидер РУз.
Он выразил благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за награждение его высшей государственной наградой этой страны — орденом "За вклад в развитие сотрудничества".
“Воспринимаю эту высокую награду не только как символическое выражение безграничного уважения, оказанного мне и всему узбекскому народу, но и как олицетворение вечной дружбы между нашими братскими народами”, — подчеркнул Мирзиёев.