Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень

Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень

Глава Узбекистана направил благодарственное письмо туркменскому коллеге

2025-08-11T15:00+0500

2025-08-11T15:00+0500

2025-08-11T15:00+0500

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Предстоящий в скором времени визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения между нашими странами на новый уровень, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.Глава Узбекистана направил письмо туркменскому коллеге, текст которого публикует издание.Он выразил благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за награждение его высшей государственной наградой этой страны — орденом "За вклад в развитие сотрудничества".

