https://uz.sputniknews.ru/20250811/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-pismo-51171277.html
Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень
Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень
Глава Узбекистана направил благодарственное письмо туркменскому коллеге
2025-08-11T15:00+0500
2025-08-11T15:00+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
благодарность
письмо
сердар бердымухамедов
туркменистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37592091_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_e7c5993d99b9ef78b810430eee8e19e0.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Предстоящий в скором времени визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения между нашими странами на новый уровень, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.Глава Узбекистана направил письмо туркменскому коллеге, текст которого публикует издание.Он выразил благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за награждение его высшей государственной наградой этой страны — орденом "За вклад в развитие сотрудничества".
https://uz.sputniknews.ru/20250805/prezidenta-uzbekistana-nagradili-ordenom-turkmenistana-51060590.html
туркменистан
ru_UZ
Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень

15:00 11.08.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова в Ашхабаде.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова в Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана направил благодарственное письмо туркменскому коллеге.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Предстоящий в скором времени визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения между нашими странами на новый уровень, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Глава Узбекистана направил письмо туркменскому коллеге, текст которого публикует издание.

“Глубоко убежден, что предстоящий в скором времени Ваш визит на высшем уровне в нашу страну позволит вывести отношения добрососедства и стратегического пар­­тнерства между нашими странами на совершенно новый уровень”, — отметил лидер РУз.

Он выразил благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за награждение его высшей государственной наградой этой страны — орденом "За вклад в развитие сотрудничества".

“Воспринимаю эту высокую награду не только как символическое выражение безграничного уважения, оказанного мне и всему узбекскому народу, но и как олицетворение вечной дружбы между нашими братскими народами”, — подчеркнул Мирзиёев.

Состоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Ордена Туркменистана За вклад в развитие сотрудничества. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
За вклад в развитие сотрудничества: президента Узбекистана наградили орденом Туркменистана
5 августа, 15:25
