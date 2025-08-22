Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250822/u-ministra-zdravooxraneniya-uzbekistana-novyy-pervyy-zamestitel-51417077.html
У министра здравоохранения Узбекистана — новый первый заместитель
У министра здравоохранения Узбекистана — новый первый заместитель
Sputnik Узбекистан
До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.
2025-08-22T13:05+0500
2025-08-22T13:49+0500
минздрав узбекистана
назначение
узбекистан
постановление
здравоохранение
должность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51415571_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_98ce7c9d9ba15d3081a407f52b26b676.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Первым заместителем министра здравоохранения назначен Алишер Шукруллаевич Бобоев. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.Алишер Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт в 1996 году, затем прошел обучение в клинической ординатуре этого же вуза. Профессиональную деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте.В разные годы работал старшим лаборантом в Ташкентском фармацевтическом институте, урологом в многопрофильной центральной поликлинике Алмазарского района столицы, консультативно-диагностической поликлинике и урологическом отделении Республиканской клинической больницы № 1, а также главным специалистом секретариата министерства здравоохранения.До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.Награжден орденом "Саломатлик" II степени.В январе 2024 года первый замминистра здравоохранения Алишер Шадманов ушел в долгосрочный отпуск в связи с лечением. Его обязанности временно исполнял заведующий отделом развития здравоохранения Департамента социального развития Администрации президента Даврон Султанов.
https://uz.sputniknews.ru/20231028/oblzdrav-kashkadarya-naznacheniye-nachalnik-40432877.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51415571_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7e0fbfbf8c9e5fe6992665a6cb316652.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
алишер бобоев замминистра минздрав назначение постановление президент
алишер бобоев замминистра минздрав назначение постановление президент

У министра здравоохранения Узбекистана — новый первый заместитель

13:05 22.08.2025 (обновлено: 13:49 22.08.2025)
© Пресс-служба Минздрава РУзАлишер Бобоев
Алишер Бобоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2025
© Пресс-служба Минздрава РУз
Подписаться
До нового назначения он возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Первым заместителем министра здравоохранения назначен Алишер Шукруллаевич Бобоев. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Алишер Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт в 1996 году, затем прошел обучение в клинической ординатуре этого же вуза. Профессиональную деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте.
В разные годы работал старшим лаборантом в Ташкентском фармацевтическом институте, урологом в многопрофильной центральной поликлинике Алмазарского района столицы, консультативно-диагностической поликлинике и урологическом отделении Республиканской клинической больницы № 1, а также главным специалистом секретариата министерства здравоохранения.
До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.
Награжден орденом "Саломатлик" II степени.
В январе 2024 года первый замминистра здравоохранения Алишер Шадманов ушел в долгосрочный отпуск в связи с лечением. Его обязанности временно исполнял заведующий отделом развития здравоохранения Департамента социального развития Администрации президента Даврон Султанов.
Алишер Бобоев назначен начальником Кашкадарьинского областного управления здравоохранения - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
В облздраве Кашкадарьи назначили нового начальника
28 октября 2023, 19:52
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0