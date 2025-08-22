https://uz.sputniknews.ru/20250822/u-ministra-zdravooxraneniya-uzbekistana-novyy-pervyy-zamestitel-51417077.html

У министра здравоохранения Узбекистана — новый первый заместитель

До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Первым заместителем министра здравоохранения назначен Алишер Шукруллаевич Бобоев. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.Алишер Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт в 1996 году, затем прошел обучение в клинической ординатуре этого же вуза. Профессиональную деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте.В разные годы работал старшим лаборантом в Ташкентском фармацевтическом институте, урологом в многопрофильной центральной поликлинике Алмазарского района столицы, консультативно-диагностической поликлинике и урологическом отделении Республиканской клинической больницы № 1, а также главным специалистом секретариата министерства здравоохранения.До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.Награжден орденом "Саломатлик" II степени.В январе 2024 года первый замминистра здравоохранения Алишер Шадманов ушел в долгосрочный отпуск в связи с лечением. Его обязанности временно исполнял заведующий отделом развития здравоохранения Департамента социального развития Администрации президента Даврон Султанов.

