У министра здравоохранения Узбекистана — новый первый заместитель
У министра здравоохранения Узбекистана — новый первый заместитель
2025-08-22T13:05+0500
2025-08-22T13:05+0500
2025-08-22T13:49+0500
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Первым заместителем министра здравоохранения назначен Алишер Шукруллаевич Бобоев. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.Алишер Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт в 1996 году, затем прошел обучение в клинической ординатуре этого же вуза. Профессиональную деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте.В разные годы работал старшим лаборантом в Ташкентском фармацевтическом институте, урологом в многопрофильной центральной поликлинике Алмазарского района столицы, консультативно-диагностической поликлинике и урологическом отделении Республиканской клинической больницы № 1, а также главным специалистом секретариата министерства здравоохранения.До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.Награжден орденом "Саломатлик" II степени.В январе 2024 года первый замминистра здравоохранения Алишер Шадманов ушел в долгосрочный отпуск в связи с лечением. Его обязанности временно исполнял заведующий отделом развития здравоохранения Департамента социального развития Администрации президента Даврон Султанов.
узбекистан
У министра здравоохранения Узбекистана — новый первый заместитель
13:05 22.08.2025 (обновлено: 13:49 22.08.2025)
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Первым заместителем министра здравоохранения назначен Алишер Шукруллаевич Бобоев. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили
в пресс-службе Минздрава.
Алишер Бобоев окончил Ташкентский государственный медицинский институт в 1996 году, затем прошел обучение в клинической ординатуре этого же вуза. Профессиональную деятельность начал в 1998 году в качестве старшего лаборанта в Ташкентском государственном медицинском институте.
В разные годы работал старшим лаборантом в Ташкентском фармацевтическом институте, урологом в многопрофильной центральной поликлинике Алмазарского района столицы, консультативно-диагностической поликлинике и урологическом отделении Республиканской клинической больницы № 1, а также главным специалистом секретариата министерства здравоохранения.
До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Кашкадарьинской области.
Награжден орденом "Саломатлик" II степени.
В январе 2024 года первый замминистра здравоохранения Алишер Шадманов ушел в долгосрочный отпуск в связи с лечением. Его обязанности временно исполнял заведующий отделом развития здравоохранения Департамента социального развития Администрации президента Даврон Султанов.