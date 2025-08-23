https://uz.sputniknews.ru/20250823/kakie-dokumenty-prinyali-glavy-uzbekistana-turkmenistana-azerbaydjana-sammit-51434504.html

Какие документы приняли главы Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана по итогам саммита

В Национальной туристической зоне "Аваза" состоялась трехсторонняя встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли Совместное заявление. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В присутствии лидеров были также подписаны:

