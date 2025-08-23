Какие документы приняли главы Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана по итогам саммита

Узбекистан
В Национальной туристической зоне "Аваза" состоялась трехсторонняя встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли Совместное заявление. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В присутствии лидеров были также подписаны:
В Национальной туристической зоне "Аваза" состоялась трехсторонняя встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли Совместное заявление. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В присутствии лидеров были также подписаны:
меморандумы о сотрудничестве в области транспорта и логистики, судостроения и гражданской авиации,
Соглашение о сотрудничестве между товарно-сырьевыми биржами и другие документы.
Переговоры лидеров Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2025
Лидеры Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана обсудили многоплановое сотрудничество
0