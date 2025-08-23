https://uz.sputniknews.ru/20250823/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-51444029.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Бойцы групппировки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР.Потери противника составили: свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Кроме того, в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке российского ведомства.
Бойцы групппировки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Андреевка, Осиново, Ковшаровка Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке.
Потери противника составили: свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Кроме того, в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке военного ведомства.
По данным Минобороны, противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.