Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

В зоне ответственности группировок "Запад" и "Юг" противник потерял свыше 400 военнослужащих, боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийское орудие, станции радиоэлектронной борьбы и склады боеприпасов.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Бойцы групппировки нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР.Потери противника составили: свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Кроме того, в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

