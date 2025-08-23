Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250823/stroitelstvo-turizm-iskopaemye-uzbekistan-i-katar-planiruyut-novye-sovmestnye-proekty-51421703.html
Строительство, туризм, ископаемые: Узбекистан и Катар планируют новые совместные проекты
Строительство, туризм, ископаемые: Узбекистан и Катар планируют новые совместные проекты
Sputnik Узбекистан
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Дохе ряд встреч с ключевыми представителями государственного и делового сектора Катара.
2025-08-23T17:25+0500
2025-08-23T17:51+0500
катар
узбекистан
проект
сотрудничество
инвестиции
экономика
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
доха
лазиз кудратов
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51422347_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6f14b0a8d39fcd3194fccec544b5beb9.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Узбекистан и Катар планируют новые проекты в строительстве, недвижимости, развитии "умных" городских районов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также вместе инвестировать в туристическую инфраструктуру и отельный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).По данным пресс-службы, глава ведомства Лазиз Кудратов провел в Дохе ряд встреч с ключевыми представителями государственного и делового сектора Катара. Переговоры состоялись с министрами инвестиционного и внешнеторгового блока, а также руководителями ведущих компаний страны. Узбекская сторона презентовала инвестиционные возможности в сферах энергетики, фармацевтики, машиностроения, строительных материалов, пищевой и текстильной промышленности, добычи полезных ископаемых, а также туризма и гостиничного бизнеса. По итогам переговоров достигнуты договоренности о локализации производства фармацевтической продукции, создании завода электробусов, запуске проектов в строительстве и недвижимости, развитии "умных" городских районов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также совместных инвестициях в туристическую инфраструктуру и отельный бизнес. Стороны также согласовали подготовку соглашения о преференциальной торговле, проведение выставки "Made in Uzbekistan" в Дохе в 2026 году, а также учреждение Делового совета "Узбекистан – Катар"."Достигнутые договоренности подтверждают взаимную устремленность на расширение стратегического партнерства и формирование нового портфеля совместных проектов для утверждения в ходе предстоящих двусторонних мероприятий на высоком уровне", — резюмировали в МИПТ.
https://uz.sputniknews.ru/20250801/laziz-kudratov-vstretilsya-s-katarskimi-investorami-dogovorennosti-50989359.html
катар
узбекистан
доха
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51422347_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_d4f6a2a38b8584c5afe108abbf086cd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
доха катар узбекистан мипт инвестиции сотрудничество проекты туризм недвижимость электробус
доха катар узбекистан мипт инвестиции сотрудничество проекты туризм недвижимость электробус

Строительство, туризм, ископаемые: Узбекистан и Катар планируют новые совместные проекты

17:25 23.08.2025 (обновлено: 17:51 23.08.2025)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе
Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз
Подписаться
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Дохе ряд встреч с ключевыми представителями государственного и делового сектора Катара.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Узбекистан и Катар планируют новые проекты в строительстве, недвижимости, развитии "умных" городских районов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также вместе инвестировать в туристическую инфраструктуру и отельный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).
По данным пресс-службы, глава ведомства Лазиз Кудратов провел в Дохе ряд встреч с ключевыми представителями государственного и делового сектора Катара. Переговоры состоялись с министрами инвестиционного и внешнеторгового блока, а также руководителями ведущих компаний страны.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе
Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2025
Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз
Узбекская сторона презентовала инвестиционные возможности в сферах энергетики, фармацевтики, машиностроения, строительных материалов, пищевой и текстильной промышленности, добычи полезных ископаемых, а также туризма и гостиничного бизнеса.

"Были подробно разъяснены практические аспекты инвестиционного климата: гарантии защиты капитала, налоговые и таможенные льготы, особые условия для стратегических проектов", — отметили в МИПТ.

© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаЛазиз Кудратов провёл встречи в Дохе
Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2025
Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
По итогам переговоров достигнуты договоренности о локализации производства фармацевтической продукции, создании завода электробусов, запуске проектов в строительстве и недвижимости, развитии "умных" городских районов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также совместных инвестициях в туристическую инфраструктуру и отельный бизнес.
Стороны также согласовали подготовку соглашения о преференциальной торговле, проведение выставки "Made in Uzbekistan" в Дохе в 2026 году, а также учреждение Делового совета "Узбекистан – Катар".
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе
Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2025
Лазиз Кудратов провёл встречи в Дохе
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз
"Достигнутые договоренности подтверждают взаимную устремленность на расширение стратегического партнерства и формирование нового портфеля совместных проектов для утверждения в ходе предстоящих двусторонних мероприятий на высоком уровне", — резюмировали в МИПТ.
Лазиз Кудратов провёл встречу с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Лазиз Кудратов встретился с катарскими инвесторами — о чем договорились
1 августа, 14:52
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0