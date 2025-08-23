https://uz.sputniknews.ru/20250823/stroitelstvo-turizm-iskopaemye-uzbekistan-i-katar-planiruyut-novye-sovmestnye-proekty-51421703.html

Строительство, туризм, ископаемые: Узбекистан и Катар планируют новые совместные проекты

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел в Дохе ряд встреч с ключевыми представителями государственного и делового сектора Катара.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Узбекистан и Катар планируют новые проекты в строительстве, недвижимости, развитии "умных" городских районов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также вместе инвестировать в туристическую инфраструктуру и отельный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).По данным пресс-службы, глава ведомства Лазиз Кудратов провел в Дохе ряд встреч с ключевыми представителями государственного и делового сектора Катара. Переговоры состоялись с министрами инвестиционного и внешнеторгового блока, а также руководителями ведущих компаний страны. Узбекская сторона презентовала инвестиционные возможности в сферах энергетики, фармацевтики, машиностроения, строительных материалов, пищевой и текстильной промышленности, добычи полезных ископаемых, а также туризма и гостиничного бизнеса. По итогам переговоров достигнуты договоренности о локализации производства фармацевтической продукции, создании завода электробусов, запуске проектов в строительстве и недвижимости, развитии "умных" городских районов, добыче и переработке полезных ископаемых, а также совместных инвестициях в туристическую инфраструктуру и отельный бизнес. Стороны также согласовали подготовку соглашения о преференциальной торговле, проведение выставки "Made in Uzbekistan" в Дохе в 2026 году, а также учреждение Делового совета "Узбекистан – Катар"."Достигнутые договоренности подтверждают взаимную устремленность на расширение стратегического партнерства и формирование нового портфеля совместных проектов для утверждения в ходе предстоящих двусторонних мероприятий на высоком уровне", — резюмировали в МИПТ.

