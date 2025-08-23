Ушел из жизни журналист и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
16:00 23.08.2025 (обновлено: 16:22 23.08.2025)
© РИА НовостиЖурналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, это произошло в Москве в субботу, сообщает РИА Новости.
"Кирилл, как талантливый журналист и патриот нашей общей культуры, на себе испытал всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма. Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях… Кирилл Вышинский останется в нашей памяти примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", – сказал Гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной журналиста.
"Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности - за наши ценности - в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царство Небесное, дорогой...", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув, что для мира журналистики он много сделал.
"Кирилл – настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом. Искренние соболезнования родным, близким и всему миру журналистики, он много для него сделал", – казала Захарова.
Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. После школы и службы в Советской армии поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончил вуз в 1991-м и стал работать учителем русского языка и литературы в родной школе.
© РИА НовостиКирилл Вышинский на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур".
В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006-й, редактором и ведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел передачу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В сентябре 2015-го получил российское гражданство, сохранив украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали, арестовали и бросили за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" — в вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.
© РИА НовостиВ мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" Вышинского задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".
Задержание Вышинского вызвало возмущение международных журналистских и правозащитных организаций. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.
Президент Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019-го его освободили в рамках обмена. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
© РИА НовостиКирилл Вышинский
Также он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина" и назвал ее убедительной и глубокой.
В "России сегодня" Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы. Он стал лауреатом премии правительства в области СМИ.
© РИА НовостиКирилл Вышинский
Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, был противником цензуры зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020-го на встрече Совета по правам человека он поднял вопрос о регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правового поля. Президент поблагодарил журналиста за внимание к этой проблеме и пообещал, что даст поручение администрации и правительству.
© РИА НовостиКирилл Вышинский
Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
© РИА Новости Кирилл Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".
Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.