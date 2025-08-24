https://uz.sputniknews.ru/20250824/kogo-nagradil-shavkat-mirziyoev-v-svyazi-s-34-y-godovschinoy-nezavisimosti-uzbekistana-51453566.html

Кого наградил Шавкат Мирзиёев в связи с 34-й годовщиной независимости Узбекистана

Кого наградил Шавкат Мирзиёев в связи с 34-й годовщиной независимости Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал соответствующий указ

2025-08-24T11:02+0500

2025-08-24T11:02+0500

2025-08-24T11:02+0500

общество

награждение

день независимости узбекистана

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать четвертой годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и СМИ.В соответствии с указом награжденыОрденом "Олий Даражали Имом Бухорий"Орденом "Имом Бухорий"Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти" присвоеноПочетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган журналист"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган соғлиқни сақлаш ходими"Орденом "Фидокорона хизматлари учун" награжденыОрденом "Мехнат шуҳрати"Орденом "Дустлик"Орденом "Саломатлик" II степениОрденом "Соглом авлод учун" II степениМедалью "Соглом турмуш"Медалью "Келажак бунёдкори"Медалью "Шухрат"Таким образом глава республики отметил их:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев независимость узбекистан награждение указ