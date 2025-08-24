Узбекистан
Кого наградил Шавкат Мирзиёев в связи с 34-й годовщиной независимости Узбекистана
Кого наградил Шавкат Мирзиёев в связи с 34-й годовщиной независимости Узбекистана
Глава республики подписал соответствующий указ
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать четвертой годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и СМИ.В соответствии с указом награжденыОрденом "Олий Даражали Имом Бухорий"Орденом "Имом Бухорий"Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти" присвоеноПочетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган журналист"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи"Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган соғлиқни сақлаш ходими"Орденом "Фидокорона хизматлари учун" награжденыОрденом "Мехнат шуҳрати"Орденом "Дустлик"Орденом "Саломатлик" II степениОрденом "Соглом авлод учун" II степениМедалью "Соглом турмуш"Медалью "Келажак бунёдкори"Медалью "Шухрат"Таким образом глава республики отметил их:
Кого наградил Шавкат Мирзиёев в связи с 34-й годовщиной независимости Узбекистана

Глава республики подписал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать четвертой годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и СМИ.
В соответствии с указом награждены
Орденом "Олий Даражали Имом Бухорий"
Холикназар Нуриддин Мирзахамдам угли — председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий
Орденом "Имом Бухорий"
Абдуллаев Абдулхай Болтабоевич — доцент кафедры арабского языка и литературы аль-Азхар Международной академии исламоведения Узбекистана
Абдуллаев Хайрулла Ибодуллаевич — главный имам-хатиб Хорезмской области
Алимов Мирзамахсуд Хатамбекович — главный имам-хатиб Андижанской области
Сайфудинов Рахматулла Хабибуллаевич — имам-хатиб мечети "Минор" Юнусабадского района города Ташкента
Юнусов Абдукаххор Рихсибаевич — главный имам-хатиб города Ташкента, имам-хатиб соборной мечети "Шайх Зайниддин" Шайхантахурского района
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти" присвоено
Мирхадиеву Кариму Хусановичу — члену Творческого объединения кинематографистов Узбекистана, актеру кино и театра
Раметовой Саиде Ходжиевной — актрисе Узбекского национального академического драматического театра
Сайидову Тохиру Самандаровичу — актеру Узбекского национального академического драматического театра
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"
Байбосинову Сарсенбаю Базарбаевичу — учителю живописи специализированной школы-интерната искусств Каракалпакстана имени Ж. Изентаева, художнику-живописцу
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"
Генжемуратову Бахтияру Алламбергеновичу — члену Союза писателей Узбекистана, поэту, переводчику
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"
Нарматову Ферузбеку Рузимбаевичу — преподавателю Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, бахши
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"
Ахмедовой Зарине Ахмедовне — художественному руководителю ансамбля песни и танца "Навруз" Государственной филармонии Узбекистана, балетмейстеру
Бердиеву Илхомбеку Юлдашевичу — актеру Государственного драматического театра Узбекистана
Пазилджанову Жахонгиру Гайратовичу — певцу государственного учреждения "Узбекконцерт"
Рузметову Отабеку Авазматовичу — артисту балета Хорезмского областного филиала Государственной филармонии Узбекистана
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"
Ходжаеву Аблату – начальнику отдела Института востоковедения имени Абу Райхона Беруни Академии наук Узбекистана
Шералиевой Татьяне Тургуновне — директору Ферганского областного инновационного культурного центра
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"
Бутаевой Фариде Кузиевне — заместителю председателя Союза писателей Узбекистана, поэтессе
Назарбекову Озодбеку Ахмадовичу — министру культуры Республики Узбекистан
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган журналист"
Эрматову Хусану Тохировичу - главному редактору газет "Ishonch" и "Ishonch-Doverie"
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози"
Власовой Лилии Вильдановне — тренеру по художественной гимнастике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике
Достанову Алимардону Махмуру угли — тренеру боксерского отдела Чирчикского центра подготовки к олимпийским и паралимпийским видам спорта
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи"
Икромовой Тахмине Изатуллоевне – члену национальной сборной Узбекистана по художественной гимнастике
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган соғлиқни сақлаш ходими"
Акбарову Миршавкату Миралимовичу — руководителю отдела гепатобилиарной хирургии и трансплантологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова, хируругу
Орденом "Фидокорона хизматлари учун" награждены
Рузиахунов Рахматжон Турсунович — старший тренер национальной сборной Узбекистана по боксу
Ташматов Мамурджан Ганиевич — художественый руководитель Государственного джаз-оркестра Государственной филармонии Узбекистана
Орденом "Мехнат шуҳрати"
Абдуллаев Насрулла Джалилович — заместитель директора Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана
Акбарова Фарида Шарахимовна — директор общества с ограниченной ответственностью "Бустон санаторийси" Федерации профсоюзов Узбекистана, Ташкентская область
Аскаров Ибрагим Рахманович — профессор кафедры химии Андижанского государственного университета
Атаханова Хакимахон — ведущая актриса Государственного театра юного зрителя Узбекистана
Ботиров Низомиддин Файзуллаевич — директор средней общеобразовательной школы №8 Аккурганского района Ташкентской области
Рахманов Вахоб — доцент кафедры узбекского литературоведения Гулистанского государственного университета
Рахматов Мирвахит Мирахматович — член Союза художников Узбекистана, мастер по ганчу, город Ташкент
Саатов Талъат — заведующий лабораторией Института биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана
Тожиев Килич Мусажонович — директор детской школы музыки и искусства №14 Алтыарыкского района Ферганской области, певец
Халмедов Мирзатилла Нигматович — директор Государственного сатирического театра Узбекистана, мастер художественного слова
Орденом "Дустлик"
Абдуллаев Режаббой Тураевич — член Республиканской ассоциации "Ҳунарманд", мастер по изготовлению тюбетеек, Андижанская область
Акбаров Абдулла Махсуталиевич — артист Маргиланского музыкального театра макома, мастера художественного слова, Ферганская область
Арзуова Набийра — член Союза писателей Узбекистана, поэтесса, Республика Каракалпакстан
Баймуратова Ирина Викторовна — учитель информатики средней школы № 21 города Ангрена, Ташкентская область
Барашева Светлана Мухтаровна — артист высшей категории Самаркандского областного русского драматического театра
Бегматов Хайриддин Холикулович — члена Союза писателей Узбекистана, писатель, Самаркандская область
Бойназаров Фарход Эркиновича — главный режиссер Кашкадарьинского областного музыкального драматического театра
Барчанинов Кирилл Валерьевич — солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Буваев Вахобжон Содикович — член Республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер-гончар, Наманганская область
Джураев Эркин Зайниевич — член Союза художников Узбекистана, художник-живописец, Бухарская область
Йўлдошев Шухрат Темирович — певец Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Кудаиназаров Амангелди Аидарбекович — режиссер-постановщик Каракалпакского государственного театра юного зрителя, Республика Каракалпакстан
Курбонов Шукуржон — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Латипов Азизхон Гайбуллаевич — солист-вокалист Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Махкамов Бахтияр Мирходиевич — член Союза художников Узбекистана, художника-станковист
Махкамов Тохир Тургунович — певец Ферганского областного отдела Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Мустафаев Суюндик — член Союза писателей Узбекистана, писатель
Мухамедов Давлат Кадирович — мастер резьбы по ганчу частного предприятия "Al-Amal Ijod", Хорезмская область
Мухтаров Ильдар Аскадович — главный научный сотрудник Института искусствоведения Академии наук Узбекистана
Омар-Мун Ясмина Халидовна — преподаватель музыки и пения детской школы музыки и искусства № 16 Учтепинского района города Ташкента, певица
Ражабова Юлдуз Шамшиддиновна — актриса театра и кино
Султанов Аллаберган Дурдиевич — заведующий отделом хранения книг Хорезмской областной специальной библиотеки для слепых
Таджимуратова Улжан Турдимуратовна — тренер по вольной борьбе Школы высшего спортивного мастерства города Ташкента
Тараскин Александр Андреевича — учитель биологии негосударственного образовательного учреждения "Smart school" города Ташкента
Тургунов Тохир Мирхасимович — артист высшей категории, музыкант ансамбля "Маком" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Усмонов Ахроржон Холматович — певец Государственной филармонии Узбекистана
Хажи Акбар Айсу — ректор Синьцзянского медицинского университета, заместитель академического директора Синьцзянского института физико-химической техники Академии наук Китая
Хаметов Рустам Рауфович — заместитель директора Государственного учреждения "Узбекцирк", артист цирка
Хамраева Надира Михайловна — балерина Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Холматова Угулой Султоновна — художественный руководитель фольклорной школы "Нилуфар" отдела культуры Бекабадского района, Ташкентская область
Холмирзаев Боир Мирзаалиевич — член Союза кинематографистов Узбекистана, киноактер
Хусанов Мирабзал Заирович — член Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, композитор
Хусанова Нигора Кахрамонжоновна — старший преподаватель кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана
Эргашева Барно Бахтияровна — главный балетмейстер детского музыкального театра-студии "Томоша"
Юлдашева Лолу Равшанбековна — певица Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Орденом "Саломатлик" II степени
Ахмедов Холиёр Эргашевич — врач-хирург 1-го хирургического отделения Джизакского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи
Дадаев Хуршид Хамиджанович — заведующий отделением нейрохирургической реанимации Республиканского научного центра скорой медицинской помощи
Жанабаев Бахтияр Базарбаевич — заведующий отделением многопрофильной клиники Ташкентского государственного медицинского университета
Машарипов Кадамбай — доцент кафедры нефрологии, гемодиализа, травматологии и ортопедии Ургенчского государственного медицинского института
Мирзаева Захида Джураевна — медсестра семейной поликлиники № 15 Алмазарского района города Ташкента
Содикова Насиба Ахмадовна — дежурный фельдшер станции скорой помощи Хатырчинского района Навоийского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Яриев Алижон Равшанович — хирург частной клиники "Равшан даволаш маскани" города Гулистана, Сырдарьинская область
Орденом "Соглом авлод учун" II степени
Ёдгоров Завкиддин Расулович — главный художник Бухарского областного кукольного театра
Ёкубова Халима Джураевна — семейный врач семейной поликлиники "Шейх" Мубарекского района
Кадиров Рамза Турабович — доцент Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Маннопова Ойдинхон Султоналиевна — исполняющая обязанности директора академического лицея Университета мировой экономики и дипломатии
Пирматова Нодира Йигиталиевна — заведующая кафедрой вокала макома, певица Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Суяркулов Шерали Рустамбекович — старший преподаватель кафедры эффективного использования приусадебных участков и лекарственных растений Ферганского государственного университета
Тешабаев Тулкин Закирович — ректор Ташкентского государственного экономического университета
Тогаева Гуландом Джумаевна — члена Союза писателей Узбекистана, поэтесса, Ташкентская область
Халикова Мухаббат Шадиевна — руководитель детского дома № 2 города Термеза, Сурхандарьинская область
Медалью "Соглом турмуш"
Абдуваитова Лариса Аминджановна — главная медсестра Центральной клинической больницы Главного медицинского управления
Кутбиддинова Наима Абдукaйимовна — акушерка медицинской бригады семейной поликлиники "Ёркатай" Уйчинского района, Наманганская область
Сафарова Гулжахон Сафаровна — заведующая семейной поликлиникой "Узун" Акдарьинского района, Самаркандская область
Медалью "Келажак бунёдкори"
Дусматова Муштарий Йигиталиевна — балерина ансамбля "Шодлик" Государственной филармонии Узбекистана
Камалходжаева Шукронахон Ахмадилло кизи — балерина Государственного ансамбля танца "Баҳор" имени Мукаррамы Тургунбоевой
Косимова Ирода Жахонгир кизи — актриса молодежной экспериментальной театральной студии "Дийдор"
Матвеева Дарина Сергеевна — артист высшей категории Государственного учреждения "Узбекцирк"
Норов Ферузбек Иззатуллоевич — музыкант ансамбля "Мақом" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Нурматова Шохидахон Урмонжон кизи — солистка оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Пиязов Акилбек Буркит угли — солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Сарсенбаева Инкар Алписбаевна — актриса Каракалпакского государственного театра юного зрителя
Элмуродзода Улугбек Ахмаджон угли — артист высшей категории, музыкант-макомист Маргиланского музыкального театра макома
Медалью "Шухрат"
Абдуллаев Равшан Уктамович — учитель географии общеобразовательной средней школы № 3 Янгиабадского района, Джизакская область
Абдуллаев Расулжон Рустамжон угли — артист хора высшей категории Государственной хоровой капеллы Государственной филармонии Узбекистана
Абдурахимов Фахриддин Садикович — главный редактор редакции радиопроектов телеканала "Mahalla" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Абсаматов Мухитдин Исматович — члена Союза писателей Узбекистана, поэт
Акрамов Мухаммадзиё Равшанбек угли — певец Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Ахмедова Насиба Сейдахметовна — члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер-игрушечник, город Ташкент
Бахромова Дилноза Эшмирзаевна — тренер по парадзюдо специализированной спортивной школы единоборств Самаркандской области
Бекметов Болтабой — член Союза писателей Узбекистана, поэт, переводчик, Хорезмская область
Ваисов Мансурбек Эгамберганович — старший преподаватель кафедры вокала макома Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Валатина Виктория Сергеевна — балерина ансамбля "Муножот" Государственной филармонии Узбекистана
Гайбуллаев Гулом Сайдалимович — декан агробиологического факультета Самаркандского института агроинноваций и исследований
Гулмуротов Дилмурод Сайитмуротович — преподаватель класса искусства бахши детской школы музыки и искусства № 2 Гулистанского района, Сырдарьинская область
Гуломжонов Кахрамон Рустамжон угли — певец семейной группы "Хавас"
Джорабаева Дилфузахон Мамунджановна — главный балетмейстер ансамбля "Шодлик" Государственной филармонии Узбекистана
Досмухамедов Тахирджан Джураевич — заведующий творческим отделом Союза театральных деятелей Узбекистана, театровед
Жумаев Тургун Пулатбоевич — актер Бухарского областного кукольного театра
Имoмова Шахрибoну Комиловна — главный редактор объединенной редакции журналов "Гулистон" и "Театр"
Каттабобоев Шерзод Мухиддинович — артист драмы высшей категории Сырдарьинского областного музыкального драматического театра
Махмудов Нодиржон Кабилджанович — старший корреспондент редакции газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока"
Махмудова Фарангиз Нуридин кизи — преподаватель кафедры инструментального исполнения макома Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, музыкант
Мирзаев Дилмурод Валиджонович — художественный руководитель национальной группы карная-сурная Государственной филармонии Узбекистана
Мирзаева Камила Бахтиёр кизи — балерина ансамбля "Навруз" Государственной филармонии Узбекистана
Муминов Лочинбек Нуриддин угли — артист оркестра высшей категории Государственного симфонического оркестра Узбекистана
Мусабеков Дилшода Комилбекович — актер общества с ограниченной ответственностью "Dizayn PRO"
Мухамеджанов Гуламжон Ибрагимович — музыкант Государственного ансамбля танца "Баҳор" имени Мукаррамы Тургунбоевой
Набиев Абдурауфбек Абдураззок угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Rapid Company", режиссера
Ражабов Хайрилло Садиллоевич — врач диагностического отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ш. Алимова
Раимкулов Азамат Кенжебаевич — артист оркестра высшей категории Государственного симфонического оркестра Узбекистана
Рахмонова Гуласал Итолмасовна — солистка-вокалистка Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Рахмонова Гузал Шавкатовна — артистка оркестра высшей категории Государственного симфонического оркестра Узбекистана
Сайбурханов Зафарбек Обиджанович — актер Андижанского областного музыкального драматического театра
Сейтхалилова Мафтуна Ахатовна — балерина ансамбля "Тумор" Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Тошев Давлат Буронович — член Союза художников Узбекистана, художник-миниатюрист
Тугалов Ботир Бахромович — директор Самаркандского областного музыкального драматического театра
Умаров Мирзаюнус Джураевич — член Республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер резьбы по дереву, Ферганская область
Хамдамова Одинахон Араббой кизи — член национальной сборной Узбекистана по паравелоспорту
Хайдаров Илхомжон Эргаш угли — режиссер государственного унитарного предприятия "Киностудия документальных и хроникальных фильмов"
Чориев Нурилла Ортикович — главный редактор журнала "Ёшлик", писатель
Шарипов Андрей Мирсамеевич — спортсмен Федерации триатлона Узбекистана
Эллиева Дилдора Анваровна — воспитатель дошкольной образовательной организации № 4 Жондорского района, Бухарская область
Таким образом глава республики отметил их:
весомый вклад в укрепление независимости Родины и реализацию масштабных реформ по построению Нового Узбекистана;
многолетнюю плодотворную научную, творческую и практическую деятельность;
яркий талант и активное участие в общественной жизни, направленные на повышение интеллектуального потенциала и духовности народа, развитие науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации;
заслуги в воспитании молодого поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.
