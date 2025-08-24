Кого наградил Шавкат Мирзиёев в связи с 34-й годовщиной независимости Узбекистана
Глава республики подписал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать четвертой годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и СМИ.
В соответствии с указом награждены
Орденом "Олий Даражали Имом Бухорий"
Холикназар Нуриддин Мирзахамдам угли — председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий
Орденом "Имом Бухорий"
Абдуллаев Абдулхай Болтабоевич — доцент кафедры арабского языка и литературы аль-Азхар Международной академии исламоведения Узбекистана
Абдуллаев Хайрулла Ибодуллаевич — главный имам-хатиб Хорезмской области
Алимов Мирзамахсуд Хатамбекович — главный имам-хатиб Андижанской области
Сайфудинов Рахматулла Хабибуллаевич — имам-хатиб мечети "Минор" Юнусабадского района города Ташкента
Юнусов Абдукаххор Рихсибаевич — главный имам-хатиб города Ташкента, имам-хатиб соборной мечети "Шайх Зайниддин" Шайхантахурского района
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти" присвоено
Мирхадиеву Кариму Хусановичу — члену Творческого объединения кинематографистов Узбекистана, актеру кино и театра
Раметовой Саиде Ходжиевной — актрисе Узбекского национального академического драматического театра
Сайидову Тохиру Самандаровичу — актеру Узбекского национального академического драматического театра
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"
Байбосинову Сарсенбаю Базарбаевичу — учителю живописи специализированной школы-интерната искусств Каракалпакстана имени Ж. Изентаева, художнику-живописцу
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"
Генжемуратову Бахтияру Алламбергеновичу — члену Союза писателей Узбекистана, поэту, переводчику
Почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"
Нарматову Ферузбеку Рузимбаевичу — преподавателю Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, бахши
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист"
Ахмедовой Зарине Ахмедовне — художественному руководителю ансамбля песни и танца "Навруз" Государственной филармонии Узбекистана, балетмейстеру
Бердиеву Илхомбеку Юлдашевичу — актеру Государственного драматического театра Узбекистана
Пазилджанову Жахонгиру Гайратовичу — певцу государственного учреждения "Узбекконцерт"
Рузметову Отабеку Авазматовичу — артисту балета Хорезмского областного филиала Государственной филармонии Узбекистана
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ешлар мураббийси"
Ходжаеву Аблату – начальнику отдела Института востоковедения имени Абу Райхона Беруни Академии наук Узбекистана
Шералиевой Татьяне Тургуновне — директору Ферганского областного инновационного культурного центра
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган маданият ходими"
Бутаевой Фариде Кузиевне — заместителю председателя Союза писателей Узбекистана, поэтессе
Назарбекову Озодбеку Ахмадовичу — министру культуры Республики Узбекистан
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган журналист"
Эрматову Хусану Тохировичу - главному редактору газет "Ishonch" и "Ishonch-Doverie"
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози"
Власовой Лилии Вильдановне — тренеру по художественной гимнастике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике
Достанову Алимардону Махмуру угли — тренеру боксерского отдела Чирчикского центра подготовки к олимпийским и паралимпийским видам спорта
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи"
Икромовой Тахмине Изатуллоевне – члену национальной сборной Узбекистана по художественной гимнастике
Почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган соғлиқни сақлаш ходими"
Акбарову Миршавкату Миралимовичу — руководителю отдела гепатобилиарной хирургии и трансплантологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова, хируругу
Орденом "Фидокорона хизматлари учун" награждены
Рузиахунов Рахматжон Турсунович — старший тренер национальной сборной Узбекистана по боксу
Ташматов Мамурджан Ганиевич — художественый руководитель Государственного джаз-оркестра Государственной филармонии Узбекистана
Орденом "Мехнат шуҳрати"
Абдуллаев Насрулла Джалилович — заместитель директора Института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана
Акбарова Фарида Шарахимовна — директор общества с ограниченной ответственностью "Бустон санаторийси" Федерации профсоюзов Узбекистана, Ташкентская область
Аскаров Ибрагим Рахманович — профессор кафедры химии Андижанского государственного университета
Атаханова Хакимахон — ведущая актриса Государственного театра юного зрителя Узбекистана
Ботиров Низомиддин Файзуллаевич — директор средней общеобразовательной школы №8 Аккурганского района Ташкентской области
Рахманов Вахоб — доцент кафедры узбекского литературоведения Гулистанского государственного университета
Рахматов Мирвахит Мирахматович — член Союза художников Узбекистана, мастер по ганчу, город Ташкент
Саатов Талъат — заведующий лабораторией Института биофизики и биохимии при Национальном университете Узбекистана
Тожиев Килич Мусажонович — директор детской школы музыки и искусства №14 Алтыарыкского района Ферганской области, певец
Халмедов Мирзатилла Нигматович — директор Государственного сатирического театра Узбекистана, мастер художественного слова
Орденом "Дустлик"
Абдуллаев Режаббой Тураевич — член Республиканской ассоциации "Ҳунарманд", мастер по изготовлению тюбетеек, Андижанская область
Акбаров Абдулла Махсуталиевич — артист Маргиланского музыкального театра макома, мастера художественного слова, Ферганская область
Арзуова Набийра — член Союза писателей Узбекистана, поэтесса, Республика Каракалпакстан
Баймуратова Ирина Викторовна — учитель информатики средней школы № 21 города Ангрена, Ташкентская область
Барашева Светлана Мухтаровна — артист высшей категории Самаркандского областного русского драматического театра
Бегматов Хайриддин Холикулович — члена Союза писателей Узбекистана, писатель, Самаркандская область
Бойназаров Фарход Эркиновича — главный режиссер Кашкадарьинского областного музыкального драматического театра
Барчанинов Кирилл Валерьевич — солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Буваев Вахобжон Содикович — член Республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер-гончар, Наманганская область
Джураев Эркин Зайниевич — член Союза художников Узбекистана, художник-живописец, Бухарская область
Йўлдошев Шухрат Темирович — певец Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Кудаиназаров Амангелди Аидарбекович — режиссер-постановщик Каракалпакского государственного театра юного зрителя, Республика Каракалпакстан
Курбонов Шукуржон — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Латипов Азизхон Гайбуллаевич — солист-вокалист Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Махкамов Бахтияр Мирходиевич — член Союза художников Узбекистана, художника-станковист
Махкамов Тохир Тургунович — певец Ферганского областного отдела Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Мустафаев Суюндик — член Союза писателей Узбекистана, писатель
Мухамедов Давлат Кадирович — мастер резьбы по ганчу частного предприятия "Al-Amal Ijod", Хорезмская область
Мухтаров Ильдар Аскадович — главный научный сотрудник Института искусствоведения Академии наук Узбекистана
Омар-Мун Ясмина Халидовна — преподаватель музыки и пения детской школы музыки и искусства № 16 Учтепинского района города Ташкента, певица
Ражабова Юлдуз Шамшиддиновна — актриса театра и кино
Султанов Аллаберган Дурдиевич — заведующий отделом хранения книг Хорезмской областной специальной библиотеки для слепых
Таджимуратова Улжан Турдимуратовна — тренер по вольной борьбе Школы высшего спортивного мастерства города Ташкента
Тараскин Александр Андреевича — учитель биологии негосударственного образовательного учреждения "Smart school" города Ташкента
Тургунов Тохир Мирхасимович — артист высшей категории, музыкант ансамбля "Маком" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Усмонов Ахроржон Холматович — певец Государственной филармонии Узбекистана
Хажи Акбар Айсу — ректор Синьцзянского медицинского университета, заместитель академического директора Синьцзянского института физико-химической техники Академии наук Китая
Хаметов Рустам Рауфович — заместитель директора Государственного учреждения "Узбекцирк", артист цирка
Хамраева Надира Михайловна — балерина Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Холматова Угулой Султоновна — художественный руководитель фольклорной школы "Нилуфар" отдела культуры Бекабадского района, Ташкентская область
Холмирзаев Боир Мирзаалиевич — член Союза кинематографистов Узбекистана, киноактер
Хусанов Мирабзал Заирович — член Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, композитор
Хусанова Нигора Кахрамонжоновна — старший преподаватель кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана
Эргашева Барно Бахтияровна — главный балетмейстер детского музыкального театра-студии "Томоша"
Юлдашева Лолу Равшанбековна — певица Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Орденом "Саломатлик" II степени
Ахмедов Холиёр Эргашевич — врач-хирург 1-го хирургического отделения Джизакского филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи
Дадаев Хуршид Хамиджанович — заведующий отделением нейрохирургической реанимации Республиканского научного центра скорой медицинской помощи
Жанабаев Бахтияр Базарбаевич — заведующий отделением многопрофильной клиники Ташкентского государственного медицинского университета
Машарипов Кадамбай — доцент кафедры нефрологии, гемодиализа, травматологии и ортопедии Ургенчского государственного медицинского института
Мирзаева Захида Джураевна — медсестра семейной поликлиники № 15 Алмазарского района города Ташкента
Содикова Насиба Ахмадовна — дежурный фельдшер станции скорой помощи Хатырчинского района Навоийского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Яриев Алижон Равшанович — хирург частной клиники "Равшан даволаш маскани" города Гулистана, Сырдарьинская область
Орденом "Соглом авлод учун" II степени
Ёдгоров Завкиддин Расулович — главный художник Бухарского областного кукольного театра
Ёкубова Халима Джураевна — семейный врач семейной поликлиники "Шейх" Мубарекского района
Кадиров Рамза Турабович — доцент Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Маннопова Ойдинхон Султоналиевна — исполняющая обязанности директора академического лицея Университета мировой экономики и дипломатии
Пирматова Нодира Йигиталиевна — заведующая кафедрой вокала макома, певица Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Суяркулов Шерали Рустамбекович — старший преподаватель кафедры эффективного использования приусадебных участков и лекарственных растений Ферганского государственного университета
Тешабаев Тулкин Закирович — ректор Ташкентского государственного экономического университета
Тогаева Гуландом Джумаевна — члена Союза писателей Узбекистана, поэтесса, Ташкентская область
Халикова Мухаббат Шадиевна — руководитель детского дома № 2 города Термеза, Сурхандарьинская область
Медалью "Соглом турмуш"
Абдуваитова Лариса Аминджановна — главная медсестра Центральной клинической больницы Главного медицинского управления
Кутбиддинова Наима Абдукaйимовна — акушерка медицинской бригады семейной поликлиники "Ёркатай" Уйчинского района, Наманганская область
Сафарова Гулжахон Сафаровна — заведующая семейной поликлиникой "Узун" Акдарьинского района, Самаркандская область
Медалью "Келажак бунёдкори"
Дусматова Муштарий Йигиталиевна — балерина ансамбля "Шодлик" Государственной филармонии Узбекистана
Камалходжаева Шукронахон Ахмадилло кизи — балерина Государственного ансамбля танца "Баҳор" имени Мукаррамы Тургунбоевой
Косимова Ирода Жахонгир кизи — актриса молодежной экспериментальной театральной студии "Дийдор"
Матвеева Дарина Сергеевна — артист высшей категории Государственного учреждения "Узбекцирк"
Норов Ферузбек Иззатуллоевич — музыкант ансамбля "Мақом" Узбекского национального центра искусства макома имени Юнуса Раджаби
Нурматова Шохидахон Урмонжон кизи — солистка оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Пиязов Акилбек Буркит угли — солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Сарсенбаева Инкар Алписбаевна — актриса Каракалпакского государственного театра юного зрителя
Элмуродзода Улугбек Ахмаджон угли — артист высшей категории, музыкант-макомист Маргиланского музыкального театра макома
Медалью "Шухрат"
Абдуллаев Равшан Уктамович — учитель географии общеобразовательной средней школы № 3 Янгиабадского района, Джизакская область
Абдуллаев Расулжон Рустамжон угли — артист хора высшей категории Государственной хоровой капеллы Государственной филармонии Узбекистана
Абдурахимов Фахриддин Садикович — главный редактор редакции радиопроектов телеканала "Mahalla" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Абсаматов Мухитдин Исматович — члена Союза писателей Узбекистана, поэт
Акрамов Мухаммадзиё Равшанбек угли — певец Государственного учреждения "Узбекконцерт"
Ахмедова Насиба Сейдахметовна — члена Республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер-игрушечник, город Ташкент
Бахромова Дилноза Эшмирзаевна — тренер по парадзюдо специализированной спортивной школы единоборств Самаркандской области
Бекметов Болтабой — член Союза писателей Узбекистана, поэт, переводчик, Хорезмская область
Ваисов Мансурбек Эгамберганович — старший преподаватель кафедры вокала макома Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Валатина Виктория Сергеевна — балерина ансамбля "Муножот" Государственной филармонии Узбекистана
Гайбуллаев Гулом Сайдалимович — декан агробиологического факультета Самаркандского института агроинноваций и исследований
Гулмуротов Дилмурод Сайитмуротович — преподаватель класса искусства бахши детской школы музыки и искусства № 2 Гулистанского района, Сырдарьинская область
Гуломжонов Кахрамон Рустамжон угли — певец семейной группы "Хавас"
Джорабаева Дилфузахон Мамунджановна — главный балетмейстер ансамбля "Шодлик" Государственной филармонии Узбекистана
Досмухамедов Тахирджан Джураевич — заведующий творческим отделом Союза театральных деятелей Узбекистана, театровед
Жумаев Тургун Пулатбоевич — актер Бухарского областного кукольного театра
Имoмова Шахрибoну Комиловна — главный редактор объединенной редакции журналов "Гулистон" и "Театр"
Каттабобоев Шерзод Мухиддинович — артист драмы высшей категории Сырдарьинского областного музыкального драматического театра
Махмудов Нодиржон Кабилджанович — старший корреспондент редакции газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока"
Махмудова Фарангиз Нуридин кизи — преподаватель кафедры инструментального исполнения макома Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, музыкант
Мирзаев Дилмурод Валиджонович — художественный руководитель национальной группы карная-сурная Государственной филармонии Узбекистана
Мирзаева Камила Бахтиёр кизи — балерина ансамбля "Навруз" Государственной филармонии Узбекистана
Муминов Лочинбек Нуриддин угли — артист оркестра высшей категории Государственного симфонического оркестра Узбекистана
Мусабеков Дилшода Комилбекович — актер общества с ограниченной ответственностью "Dizayn PRO"
Мухамеджанов Гуламжон Ибрагимович — музыкант Государственного ансамбля танца "Баҳор" имени Мукаррамы Тургунбоевой
Набиев Абдурауфбек Абдураззок угли — руководитель общества с ограниченной ответственностью "Rapid Company", режиссера
Ражабов Хайрилло Садиллоевич — врач диагностического отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ш. Алимова
Раимкулов Азамат Кенжебаевич — артист оркестра высшей категории Государственного симфонического оркестра Узбекистана
Рахмонова Гуласал Итолмасовна — солистка-вокалистка Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Рахмонова Гузал Шавкатовна — артистка оркестра высшей категории Государственного симфонического оркестра Узбекистана
Сайбурханов Зафарбек Обиджанович — актер Андижанского областного музыкального драматического театра
Сейтхалилова Мафтуна Ахатовна — балерина ансамбля "Тумор" Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Тошев Давлат Буронович — член Союза художников Узбекистана, художник-миниатюрист
Тугалов Ботир Бахромович — директор Самаркандского областного музыкального драматического театра
Умаров Мирзаюнус Джураевич — член Республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер резьбы по дереву, Ферганская область
Хамдамова Одинахон Араббой кизи — член национальной сборной Узбекистана по паравелоспорту
Хайдаров Илхомжон Эргаш угли — режиссер государственного унитарного предприятия "Киностудия документальных и хроникальных фильмов"
Чориев Нурилла Ортикович — главный редактор журнала "Ёшлик", писатель
Шарипов Андрей Мирсамеевич — спортсмен Федерации триатлона Узбекистана
Эллиева Дилдора Анваровна — воспитатель дошкольной образовательной организации № 4 Жондорского района, Бухарская область
Таким образом глава республики отметил их:
весомый вклад в укрепление независимости Родины и реализацию масштабных реформ по построению Нового Узбекистана;
многолетнюю плодотворную научную, творческую и практическую деятельность;
яркий талант и активное участие в общественной жизни, направленные на повышение интеллектуального потенциала и духовности народа, развитие науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации;
заслуги в воспитании молодого поколения в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.