Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей

Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей

Таким образом глава республики отметил вклад соотечественников в укрепление интеллектуального потенциала народа, их содержательную жизнь и высокие человеческие качества, оставившие глубокий след

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей.орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"Цель указа — дальнейшее утверждение высоких ценностей – возвеличивание чести и достоинства человека, сохранение памяти о предках и широкое распространение их достойных дел.Глава республики отметил вклад соотечественников в укрепление интеллектуального потенциала народа, их содержательную жизнь и высокие человеческие качества, оставившие глубокий след.

