Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей
Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей
Sputnik Узбекистан
Таким образом глава республики отметил вклад соотечественников в укрепление интеллектуального потенциала народа, их содержательную жизнь и высокие человеческие качества, оставившие глубокий след
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей.орденом "Фидокорона хизматлари учун"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"Цель указа — дальнейшее утверждение высоких ценностей – возвеличивание чести и достоинства человека, сохранение памяти о предках и широкое распространение их достойных дел.Глава республики отметил вклад соотечественников в укрепление интеллектуального потенциала народа, их содержательную жизнь и высокие человеческие качества, оставившие глубокий след.
Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей

Таким образом глава республики отметил вклад соотечественников в укрепление интеллектуального потенциала народа, их содержательную жизнь и высокие человеческие качества, оставившие глубокий след.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент Узбекистана посмертно наградил группу ученых и творческих деятелей.
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Арипова Уктама — деятеля науки Узбекистана, академика, ученого-хирурга
Гафурова Вали — заслуженного работника культуры Узбекистана, писателя
Жалолова Тухтасина — члена Союза писателей Узбекистана, литературоведа, переводчика
Кабулова Васила Кабуловича — деятеля науки Узбекистана, академика, ученого-кибернетика
Косимова Бегали — деятеля науки Узбекистана, ученого-джадидоведа
Мухамедова Куддуса (Куддуса Муҳаммади) — народного поэта РУз
Парфиева Турсунали (Рауфа Парфи) — народного поэта РУз
Раджапова Мурада Ядгаровича — народного артиста РУз, актера
Рустамова Алибека Рустамовича (Алибека Рустами) — академика Академии наук Узбекистана, ученого-литературоведа
Сулаймонова Туру (Туру Сулаймона) — народного поэта Узбекистана
Тухтасинова Мамиржона Салимжоновича — народного артиста Узбекистана, певца
Халикова Мухритдина Джалалитдиновича — заслуженного артиста Узбекистана, певца
Хамрабоева Ибрагима Хамрабоевича — деятеля науки РУз, академика, ученого-геолога
Юсупова Мухаммаджона (Мухаммада Юсуфа) — народного поэта РУз
орденом "Мехнат шухрати"
Акилову Вилоят Исахаровну — народную артистку РУз, балетмейстера
Ахмедову Римму Ашуровну — заслуженную артистку РУз, актрису театра и мастера дубляжа
Вахобова Исмоила — народного хафиза РУз
Мадалиева Охунжона Нусратовича — заслуженного артиста РУз, певца
Назарова Анаркула Мамадовича (Анора Назарова) — деятеля искусств РУз, композитора
Обитжонова Анваржона (Анвара Обиджона) — народного поэта РУз
орденом "Дустлик"
Юлдашева Бахадира — художественного руководителя театра-студии "Дийдор"
Цель указа — дальнейшее утверждение высоких ценностей – возвеличивание чести и достоинства человека, сохранение памяти о предках и широкое распространение их достойных дел.
Глава республики отметил вклад соотечественников в укрепление интеллектуального потенциала народа, их содержательную жизнь и высокие человеческие качества, оставившие глубокий след.
