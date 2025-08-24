https://uz.sputniknews.ru/20250824/v-buxare-budet-proxodit-mejdunarodnaya-biennale-sovremennogo-iskusstva--ukaz-51465808.html

В Бухаре будет регулярно проходить международная биеннале современного искусства

В этом году в рамках выставки состоится международный академический симпозиум с участием более 30 международных экспертов, кураторов и искусствоведов

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Международная биеннале современного искусства будет с 2025 года проводиться осенью в Бухаре. Это определено в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, опубликованном УзА.Первая биеннале пройдет в этом году с 5 сентября по 20 ноября на территории 14 объектов культурного наследия.В течение 10 недель запланированы научно-просветительские, культурно-развлекательные и гастрономические программы. Также состоится международный академический симпозиум с участием более 30 международных экспертов, кураторов и искусствоведов.

