https://uz.sputniknews.ru/20250824/v-buxare-budet-proxodit-mejdunarodnaya-biennale-sovremennogo-iskusstva--ukaz-51465808.html
В Бухаре будет регулярно проходить международная биеннале современного искусства
В Бухаре будет регулярно проходить международная биеннале современного искусства
Sputnik Узбекистан
В этом году в рамках выставки состоится международный академический симпозиум с участием более 30 международных экспертов, кураторов и искусствоведов
2025-08-24T17:00+0500
2025-08-24T17:00+0500
2025-08-24T17:00+0500
культура
искусство
бухара
узбекистан
биеннале
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45698033_0:625:1333:1375_1920x0_80_0_0_11b2eb4a6f90c5a103bdbbc0894d7681.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Международная биеннале современного искусства будет с 2025 года проводиться осенью в Бухаре. Это определено в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, опубликованном УзА.Первая биеннале пройдет в этом году с 5 сентября по 20 ноября на территории 14 объектов культурного наследия.В течение 10 недель запланированы научно-просветительские, культурно-развлекательные и гастрономические программы. Также состоится международный академический симпозиум с участием более 30 международных экспертов, кураторов и искусствоведов.
бухара
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45698033_0:500:1333:1500_1920x0_80_0_0_2f8fc5b0a52263d4cde9dacc77af27c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бухара биеннале современное искусство
бухара биеннале современное искусство
В Бухаре будет регулярно проходить международная биеннале современного искусства
В этом году в рамках выставки состоится международный академический симпозиум с участием более 30 международных экспертов, кураторов и искусствоведов.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik
. Международная биеннале современного искусства будет с 2025 года проводиться осенью в Бухаре. Это определено в постановлении
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, опубликованном УзА.
"Проводить, начиная с 2025 года один раз каждые два года в сентябре–ноябре международную биеннале современного искусства в городе Бухаре", - говорится в тексте документа.
Первая биеннале пройдет в этом году с 5 сентября по 20 ноября на территории 14 объектов культурного наследия.
В течение 10 недель запланированы научно-просветительские, культурно-развлекательные и гастрономические программы. Также состоится международный академический симпозиум с участием более 30 международных экспертов, кураторов и искусствоведов.