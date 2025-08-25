Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250825/eaeu-predprinimateli-obmen-texnologiyami-51490218.html
Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями
Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями
Sputnik Узбекистан
Гоар Барсегян обсудила с бизнесменами Казахстана реализацию механизма финансирования промкооперации в рамках Союза, а также условия включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов
2025-08-25T16:50+0500
2025-08-25T16:50+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
предприниматели
казахстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51489517_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_2a12f4072db30b623595087bba0d03f8.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. У предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.В рамках визита в Казахстан она провела рабочие встречи с предпринимателями республики, в том числе в формате круглого стола.Речь шла о реализации механизма финансирования промышленной кооперации в рамках Союза, а также условиях включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов.В ходе переговоров с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым стороны обсудили актуальное взаимодействие в части реализации промышленной повестки Евразийского экономического союза.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51489517_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_bf77cb659dc041c732fa1617738cf4f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
гоар барсегян еаэс встреча предприниматели казахстан
гоар барсегян еаэс встреча предприниматели казахстан

Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями

16:50 25.08.2025
© ЕЭКГоар Барсегян: "Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС"
Гоар Барсегян: Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2025
© ЕЭК
Подписаться
Гоар Барсегян обсудила с бизнесменами Казахстана реализацию механизма финансирования промкооперации в рамках Союза, а также условия включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. У предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
В рамках визита в Казахстан она провела рабочие встречи с предпринимателями республики, в том числе в формате круглого стола.
© ЕЭКГоар Барсегян: "Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС"
Гоар Барсегян: Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2025
Гоар Барсегян: "Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС"
© ЕЭК
Речь шла о реализации механизма финансирования промышленной кооперации в рамках Союза, а также условиях включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов.

"У предпринимателей стран ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями и формирования эффективных интеграционных связей", — отметила Гоар Барсегян.

© ЕЭКГоар Барсегян: "Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС"
Гоар Барсегян: Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2025
Гоар Барсегян: "Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС"
© ЕЭК
В ходе переговоров с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым стороны обсудили актуальное взаимодействие в части реализации промышленной повестки Евразийского экономического союза.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0