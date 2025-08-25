https://uz.sputniknews.ru/20250825/eaeu-predprinimateli-obmen-texnologiyami-51490218.html

Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями

Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями

Sputnik Узбекистан

Гоар Барсегян обсудила с бизнесменами Казахстана реализацию механизма финансирования промкооперации в рамках Союза, а также условия включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов

2025-08-25T16:50+0500

2025-08-25T16:50+0500

2025-08-25T16:50+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

предприниматели

казахстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51489517_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_2a12f4072db30b623595087bba0d03f8.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. У предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.В рамках визита в Казахстан она провела рабочие встречи с предпринимателями республики, в том числе в формате круглого стола.Речь шла о реализации механизма финансирования промышленной кооперации в рамках Союза, а также условиях включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов.В ходе переговоров с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым стороны обсудили актуальное взаимодействие в части реализации промышленной повестки Евразийского экономического союза.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

гоар барсегян еаэс встреча предприниматели казахстан