Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями
© ЕЭКГоар Барсегян: "Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС"
© ЕЭК
Гоар Барсегян обсудила с бизнесменами Казахстана реализацию механизма финансирования промкооперации в рамках Союза, а также условия включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. У предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
В рамках визита в Казахстан она провела рабочие встречи с предпринимателями республики, в том числе в формате круглого стола.
Гоар Барсегян: "Комиссия содействует укреплению прочных производственных связей между предприятиями ЕАЭС"
Речь шла о реализации механизма финансирования промышленной кооперации в рамках Союза, а также условиях включения предприятий в программу поддержки евразийских интеграционных проектов.
"У предпринимателей стран ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями и формирования эффективных интеграционных связей", — отметила Гоар Барсегян.
В ходе переговоров с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым стороны обсудили актуальное взаимодействие в части реализации промышленной повестки Евразийского экономического союза.