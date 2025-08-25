https://uz.sputniknews.ru/20250825/kazaxstan-nedelya-uzbekskoy-meditsiny-51490476.html
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
В Казахстане пройдет Неделя узбекской медицины, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Бахтиёра Ибрагимова с министром здравоохранения РК Акмарал Альназаровой.
В фокусе внимания находились приоритетные направления взаимодействия.
“Стороны поддержали инициативу проведения Недели казахской медицины в Узбекистане и Недели узбекской медицины в Казахстане. Предложено организовать Неделю казахской медицины в Узбекистане в сентябре-октябре 2025 года, обогатив ее программу такими направлениями, как работа с молодежью, образовательные программы, выставка фармацевтической продукции и студенческая олимпиада”, — говорится в сообщении.
В рамках совместной программы профилактики и оздоровления населения Приаралья рассмотрели вопросы подготовки к региональному экологическому саммиту в Астане, запланированному на апрель 2026-го.
“Поддержаны практические шаги по инициативам создания сети диагностических лабораторий в Нукусе”, — говорится в сообщении.
Речь шла и о возможности расширения сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, включая запуск нового проекта и подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании в ходе визита странового директора ВОЗ Робба Батлера в Каракалпакстан 15–16 сентября этого года.