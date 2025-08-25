https://uz.sputniknews.ru/20250825/kazaxstan-nedelya-uzbekskoy-meditsiny-51490476.html

В Казахстане пройдет Неделя узбекской медицины

В Казахстане пройдет Неделя узбекской медицины

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, включая запуск нового проекта и подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании

2025-08-25T15:40+0500

2025-08-25T15:40+0500

2025-08-25T15:40+0500

узбекистан

казахстан

медицина

сотрудничество

воз

приаралье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45263020_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f4de395927327140262e388e1b1e11cd.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Казахстане пройдет Неделя узбекской медицины, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Бахтиёра Ибрагимова с министром здравоохранения РК Акмарал Альназаровой.В фокусе внимания находились приоритетные направления взаимодействия.В рамках совместной программы профилактики и оздоровления населения Приаралья рассмотрели вопросы подготовки к региональному экологическому саммиту в Астане, запланированному на апрель 2026-го.Речь шла и о возможности расширения сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, включая запуск нового проекта и подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании в ходе визита странового директора ВОЗ Робба Батлера в Каракалпакстан 15–16 сентября этого года.

узбекистан

казахстан

приаралье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

казахстан узбекистан медицина воз сотрудничество