https://uz.sputniknews.ru/20250825/mirziyoyev-ukaz-nagrajdeniye-voyennyye-51477627.html

К 34-й годовщине независимости РУз: президент наградил группу военных и правоохранителей

К 34-й годовщине независимости РУз: президент наградил группу военных и правоохранителей

Sputnik Узбекистан

Награды присуждены за особые заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил, проявленные доблесть, мужество и самоотверженность при исполнении почетной обязанности по защите национальных интересов

2025-08-25T12:00+0500

2025-08-25T12:00+0500

2025-08-25T12:00+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

военнослужащие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51479621_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_5852f40c69c0d178155d21d3564887d4.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с 34-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов".Таким образом глава республики отметил особые заслуги военных и правоохранителей в повышении боевой готовности Вооруженных Сил, а также: В соответствии с документом награждены:орденом "Шон шараф" I степениорденом "Мардлик"орденом "Дустлик"медалью "Жасорат"медалью "Содик хизматлари учун"медалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент награждение военные правоохранители