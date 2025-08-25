К 34-й годовщине независимости РУз: президент наградил группу военных и правоохранителей
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил воинскую часть (архивное фото)
© Пресс-служба президента Узбекистана
Награды присуждены за особые заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил, проявленные доблесть, мужество и самоотверженность при исполнении почетной обязанности по защите национальных интересов.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с 34-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов".
Таким образом глава республики отметил особые заслуги военных и правоохранителей в повышении боевой готовности Вооруженных Сил, а также:
проявленные доблесть, мужество и самоотверженность при исполнении почетной обязанности по защите национальных интересов, обеспечению мира и верховенства закона, укреплению стабильности и общественного порядка;
многолетний плодотворный труд в подготовке высококвалифицированных кадров;
воспитание в молодом поколении патриотизма и преданности Родине;
активное участие в общественной жизни.
В соответствии с документом награждены:
орденом "Шон шараф" I степени
Кодиров Гайрат Тоирович — начальник Управления внутренних дел Джизакской области
орденом "Мардлик"
Курбонов Достонбек Зафаржон угли — военнослужащий Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Исмоилов Абдувохид Саломович — начальник Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
Турсунов Икромжон Нормуродович — начальник Управления внутренних дел Бухарской области
Юсупов Санжар Абдукаримович — начальник управления Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Дустлик"
Ахмеджанов Тимур Фатихович — начальник отдела войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Гордиенко Оксана Михайловна — инспектор по особым поручениям Управления охраны общественного порядка Главного управления внутренних дел города Ташкента
Ташкулов Акбар Джурабаевич — министр юстиции Республики Узбекистан
Фазилов Ботир Наимович — начальник управления центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
Буронов Жасурбек Ботир угли — старший инспектор пограничного таможенного поста "Айритом" Сурхандарьинской области
Давронов Лазизбек Рахмонович — командир группы – инструктор центра Министерства обороны Республики Узбекистан
Джалилов Расул Абдуганиевич — старший инструктор-спасатель отдела по чрезвычайным ситуациям города Бекабад Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области
Исмайлов Женисбай Аминбаевич — специалист секции войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Мирзахмедов Акмал Насридинович (посмертно) — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Неъматов Жасур Рустамович — командир группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Сиддикова Мохигул Махмудовна — инспектор патрульно-постовой службы отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской области
Якубов Собитжон Муминжон угли — старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления внутренних дел Андижанской области
медалью "Содик хизматлари учун"
Абдурахманов Хасанбой Алишерович — начальник смены отдела по чрезвычайным ситуациям Нарынского района Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области
Бабаев Акмал Абдукаримович — начальник учебного центра Национальной гвардии Республики Узбекистан
Байнова Ямиля Салимяновна — главный архивист Государственного архива Хорезмской области
Ботиров Нодир Бахтиёрович — помощник главного сержанта отдела центрального аппарата Министерства обороны Республики Узбекистан
Зиятов Асамиддин Холмуминович — инспектор дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Самаркандской области
Корёгдиев Лазиз Норкулович — начальник отдела Таможенного управления Бухарской области
Мирзарахимов Шавкатжон Жолдошович — первый заместитель командира войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Мухаммадиев Шерали Сафарович — главный эксперт Экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
Носиров Абдухалил Рустамович — начальник отдела внутренних дел Джандарского района Бухарской области
Сабиров Ажибай Махаметсалиевич — начальник отдела Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
Сулайманов Улмас Назарович — начальник отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по городу Янгиеру Сырдарьинской области
Таджиев Ибрагим Исакович — судья Верховного суда Республики Узбекистан
Тлеубаев Аллаяр Бахтиярович — главный сержант войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Усанов Отабек Эшкобулович — прокурор Дехканабадского района Кашкадарьинской области
Халилов Умар Мухаммадович — инструктор-спасатель группы специального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Шодиев Эркин Самиевич — специалист группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Эрматов Бунёджон Сирочидинович — специалист войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Юлдашев Жонибек Зарипбаевич — сержант-инструктор группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
медалью "Соглом турмуш"
Худайназаров Мансурбек Бахтиёрович — начальник военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
медалью "Шухрат"
Алиев Миразим Акмалович — начальник отдела Национального кинологического центра Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан
Атаханов Дастан Кадирбаевич — инструктор-спасатель отдела по чрезвычайным ситуациям города Нукуса Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан
Аширматова Барно Сааталиевна — старший офицер управления центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан
Мавлонов Мардон Абдухамид угли — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Мансурова Зулфия Саидмуродовна — главный специалист Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
Мурзаев Рустам Камилович — заместитель начальника Центральной таможенной лаборатории Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан
Муродов Зоир Зокирович — заместитель начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Гиждуванского района Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области
Наржигитов Уткир Арзикулович — старший следователь отдела внутренних дел Чиназского района Ташкентской области
Нуржанов Зиёдбек Эркинович — командир группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Рустамов Сардорбек Ахматжонович — председатель Андижанского межрайонного экономического суда Андижанской области
Рустамов Турсунбой Бахтиёрович — начальник отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по городу Навои
Суванов Алишера Каримович — спасатель-пожарного отдела по чрезвычайным ситуациям Джаркурганского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области
Хазраткулов Захриддин Собиржанович — начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
Хайдаров Музаффар Рахмоналиевич — старший инспектор профилактики отдела внутренних дел Учкурганского района Наманганской области
Худайбердиева Рохила Ахмадовна — судья по уголовным делам Навоийского областного суда
Худойбердиев Баходир Абдурайимович — директор Центра государственных услуг отдела юстиции Ангорского района Сурхандарьинской области