Президент Узбекистана отбыл в Самарканд — цель поездки

Глава республики примет участие в мероприятиях узбекско-иорданского саммита

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.25-26 августа республику впервые посетит Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн. Государственный визит состоится по приглашению Шавката Мирзиёева.В Самарканде пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят вопросы развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

