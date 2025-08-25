https://uz.sputniknews.ru/20250825/prezident-uzbekistana-otbyl-v-samarkand-51491904.html
Президент Узбекистана отбыл в Самарканд — цель поездки
Президент Узбекистана отбыл в Самарканд — цель поездки
Глава республики примет участие в мероприятиях узбекско-иорданского саммита
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд, сообщает пресс-служба главы государства.25-26 августа республику впервые посетит Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн. Государственный визит состоится по приглашению Шавката Мирзиёева.В Самарканде пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых рассмотрят вопросы развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
