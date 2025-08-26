https://uz.sputniknews.ru/20250826/eaeu-triggernaya-zaschitnaya-mera-tovary-vetnam-51525812.html
ЕАЭС: триггерная защитная мера в отношении вьетнамских товаров поддержит производителей
ЕАЭС: триггерная защитная мера в отношении вьетнамских товаров поддержит производителей
Решение коснется отдельных видов одежды, ввозимых с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. ЕАЭС применит триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, сообщает пресс-служба ЕЭК.Это означает, что с момента вступления в силу решения Коллегии в течение 6 месяцев при ввозе отдельных видов одежды из Вьетнама в страны Союза будет применяться действующая ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Основанием для введения защитной меры является превышение триггерного уровня импорта из Вьетнама, предусмотренного соглашением, пояснили в пресс-службе комиссии.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.Для справки: триггерная защитная мера — механизм в международной торговле, который позволяет временно ограничивать доступ на внутренний рынок определенной категории товаров, если объем импорта превышает определенную (триггерную) величину за указанный период.Цель — защитить внутренний рынок от рисков резкого роста импорта вследствие либерализации торговли, например, для "чувствительных" товаров (сельскохозяйственной и текстильной продукции).
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
ЕАЭС применит триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, ввозимых с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле", — говорится в сообщении.
Это означает, что с момента вступления в силу решения Коллегии в течение 6 месяцев при ввозе отдельных видов одежды из Вьетнама в страны Союза будет применяться действующая ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Основанием для введения защитной меры является превышение триггерного уровня импорта из Вьетнама, предусмотренного соглашением, пояснили в пресс-службе комиссии.
"Эта мера позволит поддержать производителей Союза и исключить резкий рост беспошлинного ввоза товаров из Вьетнама выше тех уровней, которые предусмотрены соглашением, что важно для легкой промышленности наших стран", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Для справки: триггерная защитная мера — механизм в международной торговле, который позволяет временно ограничивать доступ на внутренний рынок определенной категории товаров, если объем импорта превышает определенную (триггерную) величину за указанный период.
Цель — защитить внутренний рынок от рисков резкого роста импорта вследствие либерализации торговли, например, для "чувствительных" товаров (сельскохозяйственной и текстильной продукции).