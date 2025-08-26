https://uz.sputniknews.ru/20250826/kak-ostanovit-potok-trevojnyx-mysley-pered-snom-51505916.html
Психолог: как остановить поток тревожных мыслей перед сном
Специалист рассказала о техниках, которые помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией
Специалист рассказала о техниках, которые помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией.
Остановить навязчивое прокручивание мыслей перед ночным отдыхом можно, применив технику декатастрофизации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на клинического психолога Кристину Морозову.
"Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: "Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?" Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией", — пояснила она.
Также специалист рекомендует попробовать в борьбе с потоком негативных мыслей "Мышечную релаксацию по Джекобсону". Для этого необходимо поочередно напрягать, а затем расслаблять группы мышц, чтобы целиком переключить внимание на свои ощущения.
В заключение Морозова посоветовала обратить внимание на удобство подушки и позы для сна, а также напомнила о пользе легких физических нагрузок для засыпания.