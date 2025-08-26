https://uz.sputniknews.ru/20250826/korol-iordanii-gosvizit-uzbekistan-51508997.html

Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда

Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда

Sputnik Узбекистан

По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн накануне прибыл в республику с государственным визитом

2025-08-26T10:45+0500

2025-08-26T10:45+0500

2025-08-26T10:51+0500

узбекистан

политика

иордания

государственный визит

самарканд

достопримечательности

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51503236_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_c5b6dd03e68bf80b497d3621bc3936ae.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн вместе посетили достопримечательности Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Первой локацией стал комплекс Шахи-Зинда, состоящий из мавзолеев сподвижника Пророка Мухаммада Кусама ибн Аббаса и других деятелей. Комплекс дает представление о развитии архитектуры и декоративного искусства на протяжении нескольких столетий. Шахи-Зинда в 2001 году включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе посещения мавзолея Амира Темура речь шла о политике государственного строительства Сахибкирана, его полководческом таланте, дипломатических связях с разными странами. Главы государств также посетили комплекс Регистан — визитную карточку Самарканда. Входящие в архитектурный ансамбль медресе Мирзо Улугбека, Шердора и Тиллакори на протяжении веков привлекают исследователей и служат школой для многих ученых. Высокому гостю рассказали об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах. Также Шавкат Мирзиёев и Абдалла II ибн аль-Хусейн побывали в историко-этнографическом парке "Вечный город" в международном туристическом центре Самарканда. По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн 25 августа накануне прибыл в республику с государственным визитом. Сегодня пройдут основные мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.

узбекистан

иордания

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев король иордании государственный визит самарканд достопримечательности