Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250826/korol-iordanii-gosvizit-uzbekistan-51508997.html
Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда
Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда
Sputnik Узбекистан
По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн накануне прибыл в республику с государственным визитом
2025-08-26T10:45+0500
2025-08-26T10:51+0500
узбекистан
политика
иордания
государственный визит
самарканд
достопримечательности
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51503236_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_c5b6dd03e68bf80b497d3621bc3936ae.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн вместе посетили достопримечательности Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Первой локацией стал комплекс Шахи-Зинда, состоящий из мавзолеев сподвижника Пророка Мухаммада Кусама ибн Аббаса и других деятелей. Комплекс дает представление о развитии архитектуры и декоративного искусства на протяжении нескольких столетий. Шахи-Зинда в 2001 году включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе посещения мавзолея Амира Темура речь шла о политике государственного строительства Сахибкирана, его полководческом таланте, дипломатических связях с разными странами. Главы государств также посетили комплекс Регистан — визитную карточку Самарканда. Входящие в архитектурный ансамбль медресе Мирзо Улугбека, Шердора и Тиллакори на протяжении веков привлекают исследователей и служат школой для многих ученых. Высокому гостю рассказали об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах. Также Шавкат Мирзиёев и Абдалла II ибн аль-Хусейн побывали в историко-этнографическом парке "Вечный город" в международном туристическом центре Самарканда. По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн 25 августа накануне прибыл в республику с государственным визитом. Сегодня пройдут основные мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.
узбекистан
иордания
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51503236_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_856e861045ade820e52e05026d561443.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев король иордании государственный визит самарканд достопримечательности
шавкат мирзиёев король иордании государственный визит самарканд достопримечательности

Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда

10:45 26.08.2025 (обновлено: 10:51 26.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаКороль Иордании ознакомился с историческими памятниками Самарканда
Король Иордании ознакомился с историческими памятниками Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн накануне прибыл в республику с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн вместе посетили достопримечательности Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Первой локацией стал комплекс Шахи-Зинда, состоящий из мавзолеев сподвижника Пророка Мухаммада Кусама ибн Аббаса и других деятелей. Комплекс дает представление о развитии архитектуры и декоративного искусства на протяжении нескольких столетий. Шахи-Зинда в 2001 году включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Король Иордании, который является представителем династии Хашимитов, официально ведущей свой род от дочери Пророка Мухаммада Фатимы и его зятя Али ибн Абу Талиба, почтил память Кусама ибн Аббаса. Были прочитаны суры из Корана", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКороль Иордании ознакомился с историческими памятниками Самарканда
Король Иордании ознакомился с историческими памятниками Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
Король Иордании ознакомился с историческими памятниками Самарканда
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе посещения мавзолея Амира Темура речь шла о политике государственного строительства Сахибкирана, его полководческом таланте, дипломатических связях с разными странами.
Главы государств также посетили комплекс Регистан — визитную карточку Самарканда. Входящие в архитектурный ансамбль медресе Мирзо Улугбека, Шердора и Тиллакори на протяжении веков привлекают исследователей и служат школой для многих ученых.
Высокому гостю рассказали об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах.
Также Шавкат Мирзиёев и Абдалла II ибн аль-Хусейн побывали в историко-этнографическом парке "Вечный город" в международном туристическом центре Самарканда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКороль Иордании Абдалла II и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили парк "Вечный город" в Самарканде.
Король Иордании Абдалла II и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили парк Вечный город в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
Король Иордании Абдалла II и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили парк "Вечный город" в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В комплексе сконцентрированы главные символы старины и воспроизведены узнаваемые детали достопримечательностей исторических городов Узбекистана. Наряду с национальными традициями здесь нашла отражение история международной дипломатии", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКороль Иордании Абдалла II и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили парк "Вечный город" в Самарканде.
Король Иордании Абдалла II и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили парк Вечный город в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
Король Иордании Абдалла II и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили парк "Вечный город" в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн 25 августа накануне прибыл в республику с государственным визитом. Сегодня пройдут основные мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0