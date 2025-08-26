Президент Узбекистана и король Иордании приняли Совместное заявление
16:30 26.08.2025 (обновлено: 17:32 26.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРезультаты переговоров закреплены соглашениями
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках государственного визита Абдаллы II ибн аль-Хусейна в РУз подписано 15 двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся в Самарканде переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В целом в рамках госвизита главы Иордании в Узбекистан подписали 15 двусторонних документов:
Соглашение об экстрадиции;
Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;
Соглашение об учреждении Совместной комиссии;
Соглашение об отмене визовых требований;
Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;
Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о воздушном сообщении;
Протокол об онлайн-обмене предварительной информацией о движении товаров и транспортных средств;
Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений;
Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии;
Меморандум в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;
межведомственные меморандумы о взаимопонимании по делам религий;
План практических мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II ибн аль-Хусейна.