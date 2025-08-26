https://uz.sputniknews.ru/20250826/mirziyoyev-korol-iordaniya-podpisaniye-dokumenty-51523069.html

Президент Узбекистана и король Иордании приняли Совместное заявление

В рамках государственного визита Абдаллы II ибн аль-Хусейна в РУз подписано 15 двусторонних документов

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся в Самарканде переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В целом в рамках госвизита главы Иордании в Узбекистан подписали 15 двусторонних документов:

