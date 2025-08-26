Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250826/mirziyoyev-korol-iordaniya-podpisaniye-dokumenty-51523069.html
Президент Узбекистана и король Иордании приняли Совместное заявление
Президент Узбекистана и король Иордании приняли Совместное заявление
Sputnik Узбекистан
В рамках государственного визита Абдаллы II ибн аль-Хусейна в РУз подписано 15 двусторонних документов
2025-08-26T16:30+0500
2025-08-26T17:32+0500
политика
государственный визит
иордания
узбекистан
подписание документов
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51523287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab40a9bd3b28696ca2fab8237273d97f.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся в Самарканде переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В целом в рамках госвизита главы Иордании в Узбекистан подписали 15 двусторонних документов:
иордания
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51523287_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b5e244156fba54ebc43b2039f96f6c83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана король иордания государственный визит подписание документы
президент узбекистана король иордания государственный визит подписание документы

Президент Узбекистана и король Иордании приняли Совместное заявление

16:30 26.08.2025 (обновлено: 17:32 26.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРезультаты переговоров закреплены соглашениями
Результаты переговоров закреплены соглашениями - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В рамках государственного визита Абдаллы II ибн аль-Хусейна в РУз подписано 15 двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся в Самарканде переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРезультаты переговоров закреплены соглашениями
Результаты переговоров закреплены соглашениями - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2025
Результаты переговоров закреплены соглашениями
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целом в рамках госвизита главы Иордании в Узбекистан подписали 15 двусторонних документов:
Соглашение об экстрадиции;
Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;
Соглашение об учреждении Совместной комиссии;
Соглашение об отмене визовых требований;
Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;
Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о воздушном сообщении;
Протокол об онлайн-обмене предварительной информацией о движении товаров и транспортных средств;
Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений;
Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии;
Меморандум в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;
межведомственные меморандумы о взаимопонимании по делам религий;
План практических мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II ибн аль-Хусейна.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0