https://uz.sputniknews.ru/20250826/skolko-doljen-vesit-shkolnyy-ryukzak-51513615.html
Сколько должен весить школьный рюкзак — инфографика
Сколько должен весить школьный рюкзак — инфографика
Sputnik Узбекистан
Перегруженный рюкзак способен привести к проблемам со спиной у школьников, болям в шее и усталости
2025-08-26T14:40+0500
2025-08-26T14:40+0500
2025-08-26T14:40+0500
инфографика
школа
школьный рюкзак
лишний вес
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51515477_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2dac38f8879cc51c32a87cf1c9d44a2.png
Часто вес школьного портфеля или рюкзака превышает норму в два-три раза. Сам рюкзак весит от 1 до 1,5 килограммов. Если в него, к примеру, положить 4 учебника, столько же тетрадей, дневник, канцтовары, физкультурную форму и перекус, то дорога за знаниями для школьника будет нелегкой.Лишние килограммы, которые ежедневно приходится носить в школу и обратно, могут подорвать здоровье ребенка и стать причиной серьезных проблем с позвоночником. Именно в школьные годы организм особенно уязвим для подобных перегрузок.Учащимся 1 и 2 классов опасно носить на своей спине больше 1,5 кг учебников, тетрадок и прочих нужных в школе вещей, предупреждает Управление санэпиднадзора по городу Ташкенту.Наглядно о нормативах для школьников — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51515477_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0700b49bd54488fbb6945425e3a88596.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
школа рюкзак вес инфографика
школа рюкзак вес инфографика
Сколько должен весить школьный рюкзак — инфографика
Перегруженный рюкзак способен привести к проблемам со спиной, болям в шее и усталости.
Часто вес школьного портфеля или рюкзака превышает норму в два-три раза. Сам рюкзак весит от 1 до 1,5 килограммов. Если в него, к примеру, положить 4 учебника, столько же тетрадей, дневник, канцтовары, физкультурную форму и перекус, то дорога за знаниями для школьника будет нелегкой.
Лишние килограммы, которые ежедневно приходится носить в школу и обратно, могут подорвать здоровье ребенка и стать причиной серьезных проблем с позвоночником. Именно в школьные годы организм особенно уязвим для подобных перегрузок.
Учащимся 1 и 2 классов опасно носить на своей спине больше 1,5 кг учебников, тетрадок и прочих нужных в школе вещей, предупреждает Управление санэпиднадзора по городу Ташкенту.
Наглядно о нормативах для школьников — в инфографике Sputnik Узбекистан
.