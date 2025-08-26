https://uz.sputniknews.ru/20250826/tashkent-kontsert-gruppy-kino-51526983.html
Впечатляюще, атмосферно и ностальгично: в Ташкенте прошел концерт группы "Кино"
В числе зрителей были люди разных возрастов и не только узбекистанцы. Им представили концертную программу "История этого мира", включающую как известные хиты, так и новые песни, а также импровизации
В ташкентском Дворце "Дружбы народов" состоялся концерт рок-группы "Кино", сообщает корреспондент Sputnik.Зрителям представили концертную программу "История этого мира", с которой "Кино" уже выступала на российских музыкальных площадках. Она включала в себя как известные хиты, так и новые песни, а также импровизации.По концепции программы на концерте звучал настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей "Кино". Ему аккомпанировали музыканты: два оригинальных басиста группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Зрители увидели и участников нового состава Дмитрия Кежватова и Олега Шунцова.В ходе выступления музыканты отметили, что в Ташкенте проходили гастроли "Кино" в оригинальном составе. Это было в 1990 году, незадолго до смерти Виктора Цоя. Тогда, чтобы услышать музыкантов, в Узбекистан приехали фанаты из других республик бывшего СССР.На нынешнем концерте также были гости из соседних стран. К примеру, Виктория Подолина из казахстанского города Экибастуз. Она рассказала, что любовь к року у нее от папы, с которым она приехала. Девушка пришла на концерт не с пустыми руками: она нарисовала портрет Юрия Каспаряна, чье творчество ее вдохновляет.В числе зрителей были также музыканты. В их числе Алан Ахмедов из Ташкента, для которого посещение концерта стало волнительным событием.Дальнейшие выступления "Кино" пройдут также в других странах СНГ и городах России.Атмосфера концерта — в видео Sputnik Узбекистан.
По концепции программы на концерте звучал настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей "Кино". Ему аккомпанировали музыканты: два оригинальных басиста группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Зрители увидели и участников нового состава Дмитрия Кежватова и Олега Шунцова.
В ходе выступления музыканты отметили, что в Ташкенте проходили гастроли "Кино" в оригинальном составе. Это было в 1990 году, незадолго до смерти Виктора Цоя. Тогда, чтобы услышать музыкантов, в Узбекистан приехали фанаты из других республик бывшего СССР.
На нынешнем концерте также были гости из соседних стран. К примеру, Виктория Подолина из казахстанского города Экибастуз. Она рассказала, что любовь к року у нее от папы, с которым она приехала. Девушка пришла на концерт не с пустыми руками: она нарисовала портрет Юрия Каспаряна, чье творчество ее вдохновляет.
"Я мечтала об этом концерте. И у меня просто мурашки, это очень круто, очень классные звук, аудитория", — поделилась она.
В числе зрителей были также музыканты. В их числе Алан Ахмедов из Ташкента, для которого посещение концерта стало волнительным событием.
"Являюсь лидером и основателем своей группы "Алан", которой в этом году исполняется 20 лет. Наши первые шаги были сделаны благодаря группе "Кино". Я лично взял гитару благодаря группе "Кино", и было бесчисленное количество домашних концертов, которые мы давали в честь Виктора Цоя в день его гибели. Это было всегда волнительно, как я уже говорил, и это до сих пор с нами", — сказал он.
Дальнейшие выступления "Кино" пройдут также в других странах СНГ и городах России.
Атмосфера концерта — в видео Sputnik Узбекистан.