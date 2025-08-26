https://uz.sputniknews.ru/20250826/uzbekistan-aktsiya-10-dney-ochisktka-otxody-51510217.html

Станет чище и экологичнее: в Узбекистане стартовали "Актуальные 10 дней"

Sputnik Узбекистан

До 5 сентября в республике очистят от отходов все общественные места. Особое внимание уделят повышению экологической культуры и пропаганде здорового образа жизни среди населения

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане накануне стартовала акция "Актуальные 10 дней" по очистке окружающей среды от отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. В этот период в республике очистят от отходов все общественные места: парки, скверы, улицы и другие территории. Особое внимание уделят повышению экологической культуры населения и пропаганде здорового образа особенно в молодежной среде. Акции "Актуальные 10 дней" Минэкологии, его системные организации и территориальные подразделения проводят регулярно. Так в ходе мероприятий, прошедших с 25 декабря 2024 года по 5 января 2025-го, благоустроили свыше 800 260 общественных мест, а территорию республики очистили от 135 тыс. 200 тонн отходов, добавили в пресс-службе.

