Волшебники в белых халатах: как в Узбекистане возвращают пациентам счастливое детство

Старт реформированию сферы детской онкологии, гематологии и клинической иммунологии в республике был дан в 2021 году

По статистике ВОЗ, ежегодно около 400 000 детей и подростков во всем мире сталкиваются с онкологией. О том, как с этим недугом борются в Узбекистане — в материале Sputnik. Несмотря на далеко не домашнюю обстановку и стойкий запах лекарств, в коридорах Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии то и дело раздается детский смех, ведь здесь не только лечат болезни, но и исцеляют души. Пациенты центра — озорные и шумные, скромные и стеснительные. Они смотрят мультфильмы, играют, рисуют, общаются с мамами и все это — в масках, оберегающих от всевозможных инфекций. У многих в венах катетеры, с которыми они научились жить. Только глаза у них не по возрасту серьезные.Среди этих детей — как почти взрослые ребята с большими целями и планами на будущее, так и те, кто только делает первые шаги в этом мире. Объединяет их то, что они больше других чувствуют и понимают, что такое боль.Чтобы детские шаги по пути к большой жизни становились увереннее, а мечты юных пациентов стали реальностью, работает целая команда врачей, которых и дети, и их родители называют волшебниками.Врач-гематолог с 30-летним стажем, кандидат медицинских наук Наргиза Бабаханова может рассказать множество историй из своей профессиональной деятельности, которые иначе, как чудом не назовешь.Каждый раз, когда она говорит о своих маленьких пациентах, в выздоровление которых не верили даже их родители, на ее усталых и добрых глазах появляются слезы. Вот и сегодня к ней приходила очередная мама, чтобы сказать спасибо и извиниться... За то, что не верила, что ребенок будет жить, за слезы и истерики, справиться с которыми помогли только психологи центра. А теперь ее дочь после курса химио- и поддерживающей терапии выздоровела и перешла во второй класс.Наргиза Нусратуллаевна признается: работать с онкобольными пациентами и их родителями сложно всем — и врачам, и сотрудникам центра. Каждая детская смерть — огромная трагедия для всего коллектива. А каждый случай выздоровления — большая общая радость.У отделения гематологии даже есть своя стена с фотографиями пациентов в начале, середине и по завершению лечения. По словам Наргизы Бабахановой, такая терапия через опыт других помогает новичкам проходить сложные этапы на пути к выздоровлению.Сейчас Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии — это современное медицинское и исследовательское учреждение с комфортабельными одноместными палатами со всеми условиями и современным медицинским оборудованием последнего поколения. Здесь пациенты находятся с мамами, постоянно ощущая поддержку самого близкого человека.В центре уделили внимание и образованию детей, проходящих лечение. Здесь создана госпитальная школа "Мехрли мактаб", в которой наряду с общеобразовательной есть дошкольная программа. Таким образом, получать образование и интересно проводить время в процессе лечения могут до 1 000 детей в год.Однако так было не всегда: врачи вспоминают, как еще лет 10 назад в палатах лежали по три-четыре пациента, санузлы были общими. Не все лабораторные анализы можно было провести. А из-за недостаточного лекарственного обеспечения и отсутствия современных методов химиотерапии эффективность лечения составляла не более 30%.Старт реформированию сферы детской онкологии, гематологии и клинической иммунологии был дан в 2021 году. На основании постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создан Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии и полностью пересмотрена система оказания соответствующих услуг населению.Помимо строительства нового здания с современным оборудованием и палатами, увеличили обеспечение лекарственными препаратами за счет государства: сегодня, по словам заместителя главного врача центра по онкологии Шохруха Ходжаева, оно составляет 93-95%.Ежемесячно в центре проводят 120-150 операций, которые возвращают детей к полноценной жизни. Порядка 30 из них — высокотехнологичные. Пример тому — история 16-летнего подростка, который упал с велосипеда. После выяснилось: патологический перелом. МРТ. Обследования. Биопсия. По результатам — костная киста. Операция по репозиции бедренной кости и установление биоштифта подарили юному пациенту шанс на движение.Эта операция сложная. Руководила ею, как и многими другими высокотехнологичными хирургическими вмешательствами, директор центра, профессор Джамила Полатова. Под ее руководством работали хирурги высокого класса — Александр Савкин и Ойбек Абдусатторов. Четыре напряженных часа — и протез установлен. Уже завтра подросток будет ходить, а потом, если захочет, и играть в футбол.Сложные операции детям и подросткам в центре детской онкологии, гематологии и иммунологии делают на постоянной основе. Здесь впервые в Узбекистане провели уникальные операции по установке растущих неинвазивных эндопротезов коленного сустава детям (растущий неинвазивный эндопротез — это медицинское устройство, которое может расти вместе с телом пациента, не требуя повторных хирургических вмешательств для замены — прим. ред.) с онкозаболеваниями костей. Врачи также проводят операции по иссечению мягкотканных образований (удаление доброкачественных или злокачественных новообразований в мягких тканях — прим. ред.), реконструкцию и протезирование сосудов.Проведение таких органосохраняющих и высокотехнологичных операций в практике центра стало возможным благодаря господдержке и помощи международных организаций и зарубежных коллег, в том числе из России. К примеру, центр тесно сотрудничает с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ радиологии Минздрава РФ.В операционной практике применяют инновационные неинвазивные эндопротезы (такой эндопротез будет "расти" вместе с ребенком, так как в импланте предусмотрена возможность изменять его длину без повторной операции — прим. ред.), разработанные Самарским государственным медицинским университетом Минздрава РФ (СамГМУ). Сама Джамила Шагайратовна — в числе иностранных членов Российской академии наук.В 2025 году глава республики подписал постановление о мерах по реализации Национальной стратегии по борьбе с детским раком на 2025-2030 годы. Цель — кардинальное совершенствование системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, улучшение качества их жизни. Стратегия превращает борьбу с болезнью из индивидуальной трагедии одной семьи в национальный приоритет всей страны.Основные цели стратегии — повысить долю раннего выявления рака у детей до 65%, увеличить годичную выживаемость детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями с 34% до 90%, а пятилетнюю выживаемость — минимум до 60%, обеспечить 100%-й охват детей, страдающих от рака, специализированной медицинской помощью.В соответствии с Национальной стратегией выявлять риски рака у детей будет помогать искусственный интеллект. Также организуют соответствующую работу в областях. Самарканд стал первым пилотным регионом в Узбекистане, где стартовал проект по внедрению современной онкогематологической службы, соответствующей международным стандартам диагностики и лечения.Для развития службы трансплантации костного мозга в Ташкент пригласили Глеба Бронина. В прошлом он работал в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, был заведующим отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в Морозовской детской городской клинической больнице в Москве. В настоящее время он — заместитель главного врача центра по гематологии. С этого года впервые в истории страны запустят программу национального регистра доноров костного мозга. В данное время идет подготовительный этап.Также в Узбекистане создают Международный академический хаб по детской онкологии, который станет платформой для подготовки специалистов, научных исследований, цифровых решений и трансграничного сотрудничества.…Уже у выхода из центра, мы встретили пожилую женщину. Она поинтересовалась съемками и рассказала о своей беде: у ее четырехлетней внучки острый лейкоз. Буквально неделю назад она была веселой и активной, а теперь лежит в реанимации. Но бабушка надеется на лучшее, полностью доверяет врачам и надеется, что именно тут малышке помогут и она снова вернется в счастливое детство. Подробнее о Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии — в видео Sputnik Узбекистан.

