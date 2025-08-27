https://uz.sputniknews.ru/20250827/diyeta-dranoy-koshki-opasnost-51535789.html
Эндокринолог раскрыла опасность "диеты драной кошки"
Чтобы соблюдать такую диету, требуется внимание и энергия для того, чтобы питаться разнообразно и себе не навредить. Поэтому такой стиль питания не рекомендован на постоянной основе
В соцсетях завирусились ролики с так называемой "диетой драной кошки". Такая диета противоречит основному принципу здорового питания — человеку должно быть вкусно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, нутрициолога Анастасию Тараско.Такой стиль питания подразумевает употребление продуктов без термической обработки. В основе — рыбные консервы, плюс соленья, крекеры, кисломолочная продукция, ягоды и салатные листья. По словам пользователей, этот рацион помогает не только снизить вес, но и улучшить состояние кожи.По ее мнению, "диета драной кошки" работает, как любая ограничительная диета.Она также назвала фейком утверждения, что рацион без термообработки помогает лечить экземы и псориаз.Она добавила, что не рекомендует так питаться на регулярной основе.
Чтобы соблюдать такую диету, требуется внимание и энергия для того, чтобы питаться разнообразно и себе не навредить. Поэтому такой стиль питания не рекомендован на постоянной основе.
В соцсетях завирусились ролики с так называемой "диетой драной кошки". Такая диета противоречит основному принципу здорового питания — человеку должно быть вкусно, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, нутрициолога Анастасию Тараско.
Такой стиль питания подразумевает употребление продуктов без термической обработки. В основе — рыбные консервы, плюс соленья, крекеры, кисломолочная продукция, ягоды и салатные листья. По словам пользователей, этот рацион помогает не только снизить вес, но и улучшить состояние кожи.
"Если человеку вкусно изо дня в день есть консервы, то — хорошо, но, скорее всего, это не будет нравится, и человек будет просто в конце концов давиться этими консервами и заготовленным набором продуктов. Соответственно, он не будет получать положительные эмоции и где-то будет их добирать или есть больше сладкого", — пояснила специалист.
По ее мнению, "диета драной кошки" работает, как любая ограничительная диета.
"Если цель — снижение веса, то такая диета будет работать, как и все ограничительные диеты. То есть, любые консервы есть можно, но они надоедают, и поэтому человек урезает в целом калорийность и за счет этого худеет, а не за счет каких-то там чудодейственных компонентов", — отметила диетолог.
Она также назвала фейком утверждения, что рацион без термообработки помогает лечить экземы и псориаз.
"Основа питания при таких заболеваниях это — сбалансированное, разнообразное питание с ограничением простых углеводов, насыщенных жиров, которые в большом количестве содержатся в консервах. В "диете драной кошки" выпадают все каши, цельнозерновые пасты. Питание для микробиома — клетчатку — не всегда возможно получить из цельнозернового хлеба, и уж точно не всегда — из консервов. Соответственно, чтобы соблюдать такую диету, как ни парадоксально, требуется еще большее внимание и энергия для того, чтобы питаться разнообразно и себе не навредить", — подчеркнула Тараско.
Она добавила, что не рекомендует так питаться на регулярной основе.