Эндокринолог раскрыла опасность "диеты драной кошки"

Чтобы соблюдать такую диету, требуется внимание и энергия для того, чтобы питаться разнообразно и себе не навредить. Поэтому такой стиль питания не рекомендован на постоянной основе

В соцсетях завирусились ролики с так называемой "диетой драной кошки". Такая диета противоречит основному принципу здорового питания — человеку должно быть вкусно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, нутрициолога Анастасию Тараско.Такой стиль питания подразумевает употребление продуктов без термической обработки. В основе — рыбные консервы, плюс соленья, крекеры, кисломолочная продукция, ягоды и салатные листья. По словам пользователей, этот рацион помогает не только снизить вес, но и улучшить состояние кожи.По ее мнению, "диета драной кошки" работает, как любая ограничительная диета.Она также назвала фейком утверждения, что рацион без термообработки помогает лечить экземы и псориаз.Она добавила, что не рекомендует так питаться на регулярной основе.

