Эксперты из Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ подготовку "Ярмарки Содружества"
Мероприятие предлагают проводить ежегодно в городах государств-участников Содружества по маршруту Великого шелкового пути. Первую ярмарку планируют организовать в 2026 году в казахстанском Таразе
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Эксперты из Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ подготовку "Ярмарки Содружества". Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Инициатива организации ярмарки принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На ярмарке представят ремесленные изделия и народные промыслы стран СНГ, а также инновационную продукцию агропрома. Для участников "Ярмарки Содружества" планируют организовать культурно-массовые, обучающие мероприятия, презентацию продукции, знакомство с местными обычаями и традициями, национальным культурным наследием.Эксперты обсудили предложения по проекту документа, касающиеся проведения ярмарки.Работу по согласованию проекта Положения продолжат в октябре текущего года на очередном заседании экспертной группы.
14:30 27.08.2025 (обновлено: 15:16 27.08.2025)
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Эксперты из Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ подготовку "Ярмарки Содружества". Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Инициатива организации ярмарки принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
"Мероприятие предлагается проводить на ежегодной основе в городах государств-участников СНГ по маршруту Великого шелкового пути. Первую ярмарку планируется провести в Республике Казахстан в 2026 году в древнем городе Таразе", — говорится в сообщении.
На ярмарке представят ремесленные изделия и народные промыслы стран СНГ, а также инновационную продукцию агропрома. Для участников "Ярмарки Содружества" планируют организовать культурно-массовые, обучающие мероприятия, презентацию продукции, знакомство с местными обычаями и традициями, национальным культурным наследием.
Эксперты обсудили предложения по проекту документа, касающиеся проведения ярмарки.
Работу по согласованию проекта Положения продолжат в октябре текущего года на очередном заседании экспертной группы.