https://uz.sputniknews.ru/20250827/prezident-uzbekistana-povysil-v-zvanii-rukovoditeley-silovyx-vedomstv-51551570.html
Президент Узбекистана повысил в звании руководителей силовых ведомств республики
Президент Узбекистана повысил в звании руководителей силовых ведомств республики
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подписал указы о присвоении новых званий трем руководителям силовых структур
2025-08-27T17:00+0500
2025-08-27T17:00+0500
2025-08-27T17:08+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
указ
министр обороны узбекистана
министр внутренних дел
звание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил новые звания главам силовых ведомств республики. В соответствии с указами за подписью лидера страны:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_231:195:1044:804_1920x0_80_0_0_069b50018644a7ff51c1a48e556032fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана указы присвоение звания руководители силовые структуры
президент узбекистана указы присвоение звания руководители силовые структуры
Президент Узбекистана повысил в звании руководителей силовых ведомств республики
17:00 27.08.2025 (обновлено: 17:08 27.08.2025)
Шавкат Мирзиёев подписал указы о присвоении новых званий трем руководителям силовых структур.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил
новые звания главам силовых ведомств республики.
В соответствии с указами за подписью лидера страны:
Генеральному прокурору РУз Нигматилле Йулдошеву присвоено специальное звание государственного советника юстиции 2 класса;
министру обороны РУз Шухрату Халмухамедову — воинское звание генерал-лейтенанта;
министру внутренних дел Азизу Ташпулатову — специальное звание генерал-лейтенанта.