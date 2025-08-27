https://uz.sputniknews.ru/20250827/tashoblast-futbolnaya-akademiya-otkrytiye-51540099.html

В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию

Объект, рассчитанный на свыше 150 молодых спортсменов, сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.

общество

спорт

узбекистан

ташкентская область

футбол

реконструкция

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию, сообщает пресс-служба администрации столичного региона. Объект сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов. Мастерству игры здесь будут обучать 154 молодых спортсмена, принимая ребят, начиная с 6-го класса. На церемонии открытия академии присутствовали заслуженные спортсмены республики, представители отрасли, руководители области и Янгиюльского района.

