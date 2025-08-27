https://uz.sputniknews.ru/20250827/tashoblast-futbolnaya-akademiya-otkrytiye-51540099.html
В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию
В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию
Sputnik Узбекистан
Объект, рассчитанный на свыше 150 молодых спортсменов, сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.
2025-08-27T13:20+0500
2025-08-27T13:20+0500
2025-08-27T13:20+0500
общество
спорт
узбекистан
ташкентская область
футбол
реконструкция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51538799_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1ca0a664f38c11bf71921b292b8a9256.jpg
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию, сообщает пресс-служба администрации столичного региона. Объект сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов. Мастерству игры здесь будут обучать 154 молодых спортсмена, принимая ребят, начиная с 6-го класса. На церемонии открытия академии присутствовали заслуженные спортсмены республики, представители отрасли, руководители области и Янгиюльского района.
https://uz.sputniknews.ru/20250819/mirziyoyev-sentr-futbola-yukorichirchikskiy-rayon-51333642.html
узбекистан
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51538799_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e945155e267abe5e6f9655ba844447c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан футбол развитие
узбекистан футбол развитие
В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию
Объект, рассчитанный на свыше 150 молодых спортсменов, сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию, сообщает
пресс-служба администрации столичного региона.
Объект сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили
17,5 млрд сумов.
"В целях развития футбольной инфраструктуры, начиная с уровня махаллей, а также для совершенствования системы отбора талантливой молодежи была полностью реконструирована и торжественно введена в эксплуатацию футбольная академия, расположенная на территории схода граждан махалли "Халкабад" в Янгиюльском районе", — говорится в сообщении.
Мастерству игры здесь будут обучать 154 молодых спортсмена, принимая ребят, начиная с 6-го класса.
На церемонии открытия академии присутствовали заслуженные спортсмены республики, представители отрасли, руководители области и Янгиюльского района.