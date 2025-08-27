Узбекистан
В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию
В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию
Объект, рассчитанный на свыше 150 молодых спортсменов, сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.
2025-08-27T13:20+0500
2025-08-27T13:20+0500
общество
спорт
узбекистан
ташкентская область
футбол
реконструкция
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию, сообщает пресс-служба администрации столичного региона. Объект сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов. Мастерству игры здесь будут обучать 154 молодых спортсмена, принимая ребят, начиная с 6-го класса. На церемонии открытия академии присутствовали заслуженные спортсмены республики, представители отрасли, руководители области и Янгиюльского района.
узбекистан
ташкентская область
узбекистан футбол развитие
узбекистан футбол развитие

В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию

13:20 27.08.2025
Объект, рассчитанный на свыше 150 молодых спортсменов, сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию, сообщает пресс-служба администрации столичного региона.
Объект сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.
"В целях развития футбольной инфраструктуры, начиная с уровня махаллей, а также для совершенствования системы отбора талантливой молодежи была полностью реконструирована и торжественно введена в эксплуатацию футбольная академия, расположенная на территории схода граждан махалли "Халкабад" в Янгиюльском районе", — говорится в сообщении.
Мастерству игры здесь будут обучать 154 молодых спортсмена, принимая ребят, начиная с 6-го класса.
На церемонии открытия академии присутствовали заслуженные спортсмены республики, представители отрасли, руководители области и Янгиюльского района.
