Мирзиёев: Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше

Глава республики пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами, подчеркнув, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане и его развитие будет последовательно продолжаться

2025-08-19T09:50+0500

2025-08-19T09:50+0500

2025-08-19T09:58+0500

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Национального центра футбола, построенного в Юкоричирчикском районе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. Два года назад он приезжал сюда и отметил необходимость возведения современного комплекса около существующего стадиона. Вскоре после этого президент подписал Постановление "О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам". Центр, сданный в эксплуатацию накануне Дня независимости республики, стал важным звеном в развитии отечественного футбола. В комплексе созданы четыре специализированные структуры для подготовки профессиональных футболистов и специалистов: Глава государства пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами. Он подчеркнул, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане, и его развитие будет последовательно продолжаться. Как отмечалось, в последние годы эта сфера в республике претерпела качественные изменения: от детского футбола и кружков до академий, клубов и чемпионатов. И результаты не заставили себя ждать: национальная сборная Узбекистана впервые вышла в финальную часть чемпионата мира. Еще одну яркую победа узбекистанцы одержали в апреле на Кубке Азии в Саудовской Аравии: юношеская сборная до 17 лет заняла первое место и завоевала путевку на ЧМ. Лидер страны выразил футболистам свое признание. В свою очередь спортсмены поблагодарили главу государства за созданные условия, пообещав оправдать доверие народа.

