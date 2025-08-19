Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250819/mirziyoyev-sentr-futbola-yukorichirchikskiy-rayon-51333642.html
Мирзиёев: Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше
Мирзиёев: Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше
Sputnik Узбекистан
Глава республики пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами, подчеркнув, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане и его развитие будет последовательно продолжаться
2025-08-19T09:50+0500
2025-08-19T09:58+0500
спорт
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
юкоричирчикский район
центр
футбол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51331869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f74cf37a919bb851a24541d8abd57c6a.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Национального центра футбола, построенного в Юкоричирчикском районе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. Два года назад он приезжал сюда и отметил необходимость возведения современного комплекса около существующего стадиона. Вскоре после этого президент подписал Постановление "О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам". Центр, сданный в эксплуатацию накануне Дня независимости республики, стал важным звеном в развитии отечественного футбола. В комплексе созданы четыре специализированные структуры для подготовки профессиональных футболистов и специалистов: Глава государства пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами. Он подчеркнул, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане, и его развитие будет последовательно продолжаться. Как отмечалось, в последние годы эта сфера в республике претерпела качественные изменения: от детского футбола и кружков до академий, клубов и чемпионатов. И результаты не заставили себя ждать: национальная сборная Узбекистана впервые вышла в финальную часть чемпионата мира. Еще одну яркую победа узбекистанцы одержали в апреле на Кубке Азии в Саудовской Аравии: юношеская сборная до 17 лет заняла первое место и завоевала путевку на ЧМ. Лидер страны выразил футболистам свое признание. В свою очередь спортсмены поблагодарили главу государства за созданные условия, пообещав оправдать доверие народа.
https://uz.sputniknews.ru/20250818/mirziyoev-poseschenie-olimpiyskiy-gorodok-51326437.html
юкоричирчикский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51331869_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_237569e73704519f66192702341ad459.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев футбол поддержка узбекистан
шавкат мирзиёев футбол поддержка узбекистан

Мирзиёев: Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше

09:50 19.08.2025 (обновлено: 09:58 19.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами, подчеркнув, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане, и его развитие будет последовательно продолжаться.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Национального центра футбола, построенного в Юкоричирчикском районе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
Два года назад он приезжал сюда и отметил необходимость возведения современного комплекса около существующего стадиона. Вскоре после этого президент подписал Постановление "О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам".
Центр, сданный в эксплуатацию накануне Дня независимости республики, стал важным звеном в развитии отечественного футбола.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Здесь одновременно могут проходить учебно-тренировочные сборы шести национальных сборных. Для этого построены стадионы, учебные корпуса, спортивные залы и гостиница. Дополнительные условия созданы благодаря площадке для пляжного футбола, крытому манежу для футзала, бассейну и реабилитационному отделению", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе созданы четыре специализированные структуры для подготовки профессиональных футболистов и специалистов:
Центр подготовки специалистов футбола и научных исследований;
Центр подготовки футбольных сборных команд;
Республиканская футбольная академия;
"В футбольной академии проводится отбор и воспитание юных талантов. Для организации процесса на международном уровне в центр приглашены специалисты из Аргентины, Венгрии и Хорватии. Они участвуют в подготовке квалифицированных тренеров, судей, аналитиков, селекционеров и футбольных менеджеров. В комплексе также создан VAR-центр", — говорится в сообщении.
Центр спортивной медицины и реабилитации.
"В Центре спортивной медицины и реабилитации установлено современное зарубежное оборудование, внедрены передовые методики, что позволяет футболистам быстро восстанавливаться после нагрузок", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами. Он подчеркнул, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане, и его развитие будет последовательно продолжаться.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в последние годы эта сфера в республике претерпела качественные изменения: от детского футбола и кружков до академий, клубов и чемпионатов. И результаты не заставили себя ждать: национальная сборная Узбекистана впервые вышла в финальную часть чемпионата мира. Еще одну яркую победа узбекистанцы одержали в апреле на Кубке Азии в Саудовской Аравии: юношеская сборная до 17 лет заняла первое место и завоевала путевку на ЧМ.
Лидер страны выразил футболистам свое признание.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Мы стремимся занять достойное место в мире во всех сферах. Наши спортсмены способны сделать это быстрее других. Своей волевой победой вы еще раз доказали: если наш народ трудится и стремится вперед, он способен достичь всего. В вашем лице весь мир увидел новое поколение Узбекистана — решительное, гордое, никогда не сдающееся. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше. Вы — доверие нашего народа и радость Президента", — сказал Шавкат Мирзиёев.

В свою очередь спортсмены поблагодарили главу государства за созданные условия, пообещав оправдать доверие народа.
В Ташкенте завершилось строительство Олимпийского городка - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2025
В Ташкенте завершили строительство Олимпийского городка — объект посетил президент
Вчера, 18:37
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0