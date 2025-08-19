Мирзиёев: Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше
09:50 19.08.2025 (обновлено: 09:58 19.08.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами, подчеркнув, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане, и его развитие будет последовательно продолжаться.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Национального центра футбола, построенного в Юкоричирчикском районе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
Два года назад он приезжал сюда и отметил необходимость возведения современного комплекса около существующего стадиона. Вскоре после этого президент подписал Постановление "О мерах по расширению сети футбольных образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам".
Центр, сданный в эксплуатацию накануне Дня независимости республики, стал важным звеном в развитии отечественного футбола.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Здесь одновременно могут проходить учебно-тренировочные сборы шести национальных сборных. Для этого построены стадионы, учебные корпуса, спортивные залы и гостиница. Дополнительные условия созданы благодаря площадке для пляжного футбола, крытому манежу для футзала, бассейну и реабилитационному отделению", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
В комплексе созданы четыре специализированные структуры для подготовки профессиональных футболистов и специалистов:
Центр подготовки специалистов футбола и научных исследований;
Центр подготовки футбольных сборных команд;
Республиканская футбольная академия;
"В футбольной академии проводится отбор и воспитание юных талантов. Для организации процесса на международном уровне в центр приглашены специалисты из Аргентины, Венгрии и Хорватии. Они участвуют в подготовке квалифицированных тренеров, судей, аналитиков, селекционеров и футбольных менеджеров. В комплексе также создан VAR-центр", — говорится в сообщении.
Центр спортивной медицины и реабилитации.
"В Центре спортивной медицины и реабилитации установлено современное зарубежное оборудование, внедрены передовые методики, что позволяет футболистам быстро восстанавливаться после нагрузок", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства пообщался со спортивными ветеранами и молодыми футболистами. Он подчеркнул, что футбол является самым массовым видом спорта в Узбекистане, и его развитие будет последовательно продолжаться.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в последние годы эта сфера в республике претерпела качественные изменения: от детского футбола и кружков до академий, клубов и чемпионатов. И результаты не заставили себя ждать: национальная сборная Узбекистана впервые вышла в финальную часть чемпионата мира. Еще одну яркую победа узбекистанцы одержали в апреле на Кубке Азии в Саудовской Аравии: юношеская сборная до 17 лет заняла первое место и завоевала путевку на ЧМ.
Лидер страны выразил футболистам свое признание.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Национальный центр футбола, построенный в Юкоричирчикском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Мы стремимся занять достойное место в мире во всех сферах. Наши спортсмены способны сделать это быстрее других. Своей волевой победой вы еще раз доказали: если наш народ трудится и стремится вперед, он способен достичь всего. В вашем лице весь мир увидел новое поколение Узбекистана — решительное, гордое, никогда не сдающееся. Теперь мы будем поддерживать футбол еще больше, чем раньше. Вы — доверие нашего народа и радость Президента", — сказал Шавкат Мирзиёев.
В свою очередь спортсмены поблагодарили главу государства за созданные условия, пообещав оправдать доверие народа.