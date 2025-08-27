https://uz.sputniknews.ru/20250827/uzbekistan-antikorruptsionnoe-sotrudnichestvo-sng-51538490.html

Как Узбекистан усилит антикоррупционное сотрудничество в рамках СНГ — видео

Как Узбекистан усилит антикоррупционное сотрудничество в рамках СНГ — видео

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте обсудили, как республика и страны Содружества будут обмениваться опытом и создавать общие антикоррупционные механизмы

2025-08-27T18:15+0500

2025-08-27T18:15+0500

2025-08-27T18:15+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

снг

борьба с коррупцией

видео

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51538298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_196db4da41867f13880152a820927464.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему: "Узбекистан присоединился к Совету СНГ по борьбе с коррупцией".Спикеры отметили значение присоединения республики к Межгосударственному совету по противодействию коррупции и рассказали о планируемых совместных инициативах стран СНГ.По словам официального представителя Агентства по противодействию коррупции РУз Шерзода Сапарова, Узбекистан готов предложить ряд конкретных мер, направленных на усиление совместной борьбы с коррупцией. Среди ключевых направлений он выделил обмен методологическими и практическими данными по внедрению международных стандартов, активное развитие обмена опытом, а также широкое использование электронных платформ.В частности, на основе национального опыта работы платформы E-Anticor.uz предлагается создать региональный открытый реестр коррупционных рисков.Отдельное внимание уделили планам по дальнейшему расширению сотрудничества со странами СНГ. Так предусматривается проведение совместных научных исследований по предупреждению коррупционных нарушений, разработка единой методологии оценки коррупционных рисков и управления конфликтами интересов, а также организация тренингов для госслужащих и учебных программ по повышению квалификации.Кроме того, уже в октябре в Ташкенте пройдет международный антикоррупционный форум, который станет еще одной площадкой для обмена лучшими практиками и выработки совместных решений.Шерзод Сапаров отметил, что Агентство уже активно выстраивает сотрудничество с антикоррупционными структурами стран СНГ, включая Генеральную прокуратуру России, Агентство по противодействию коррупции Таджикистана и Антикоррупционный деловой совет Кыргызстана.Напомним, в конце июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ. Полное видео смотрите по ссылке.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан антикоррупционное сотрудничество снг